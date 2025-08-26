Deportes

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão

El conjunto de Coritiba busca en el talento nacional el ascenso a la máxima división del fútbol local, tras haberse instalado en los cuartos de final de la Copa de Brasil

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Atlético Paranaense busca ascender a
Atlético Paranaense busca ascender a la primera división del fútbol colombiano- crédito @AthleticoPR/X

El defensa colombiano Carlos Terán, de 24 años, se convirtió en la más reciente incorporación del Athletico Paranaense.

El zaguero firmó un contrato válido hasta finales de 2026, y se incorpora a la defensa del equipo que competirá en la Serie B del Campeonato Brasileño y en la Copa do Brasil, una vez que su contrato sea regularizado ante la Confederación Brasileña de Fútbol.

Carlos Terán es originario de Turbo y creció en Medellín, donde entrenó en una escuela de fútbol local antes de sumarse a las divisiones juveniles del Envigado FC, club conocido por su prolífica cantera. En 2019, el central hizo su debut profesional además de participar en el Mundial Sub-20, y al año siguiente formó parte del equipo Sub-23 de Colombia en el Torneo Preolímpico.

En agosto de 2020, Terán emigró al Chicago Fire en Estados Unidos, donde permaneció seis temporadas y adquirió experiencia valiosa antes de este traspaso al fútbol brasileño.

Al aterrizar en Curitiba, Terán afirmó sentirse feliz de unirse al Athletico y expresó su admiración por el estadio de la Arena da Baixada, cuya atmósfera comparó favorablemente a la de estadios estadounidenses, valorando su esencia futbolera.

Carlos Terán buscará ascender con
Carlos Terán buscará ascender con el Atlético Paranaense- crédito @AthleticoPR/X

Este fichaje lo convierte a Terán en el sexto colombiano que viste la camiseta Rojinegra en los últimos meses, ampliando la presencia cafetera en el equipo:

  • Kevin Velasco, delantero llegado en préstamo desde Puebla, con vínculo hasta fines de 2025
  • Kevin Viveros, traspasado desde Atlético Nacional por una cifra millonaria, con contrato hasta 2028
  • Steven Mendoza, extremo con amplia experiencia internacional y presentado como nuevo refuerzo
  • Élan Ricardo, joven promesa proveniente del Besiktas, llega a préstamo hasta junio de 2026
  • Juan Felipe Aguirre, defensor surgido de Nacional con contrato indefinido hasta 2027
  • Ahora, Carlos Terán, sumándose a este grupo, refuerza aún más la presencia colombiana en la plantilla
Carlos Terán llegará al fútbol
Carlos Terán llegará al fútbol brasileño- crédito @AthleticoPR/X

Los refuerzos colombianos no solo representan un claro guiño al talento cafetero, sino que ilustran la estrategia del Paranaense de conformar un plantel competitivo y decidido a regresar a la élite brasileña tras el descenso sufrido en 2024. La base del proyecto se construye sobre fichajes de experiencia (como Aguirre y Terán) y juventud con proyección (como Viveros, Mendoza, Velasco y Ricardo).

Carlos Terán y sus compatriotas tendrán un papel clave en la reconstrucción del Furacão. Se espera que su experiencia en el fútbol colombiano, su recorrido en selecciones juveniles y la adaptación al fútbol estadounidense fortalezcan el rendimiento defensivo del equipo. El club confía en que este bloque multicafetero impulse una campaña sólida en la Serie B, remonte posiciones y asegure retornos a nivel continental en un horizonte cercano.

Carlos Terán estaba en la
Carlos Terán estaba en la MLS- crédito Vincent Carchietta/Imagn Images

Los números de Carlos Terán con Chicago Fire

Desde su llegada en agosto de 2020 desde Envigado, Carlos Terán se consolidó como pieza clave en la defensa del Chicago Fire. En total, el defensa acumuló 90 partidos disputados en todas las competiciones, con 5 goles y una asistencia.

Terán cuenta con 72 apariciones solo en la MLS, de las cuales 56 fueron como titular. En 2023, fue su año más activo con un récord de 24 partidos, seguido de cerca por la temporada 2022 con 19 apariciones como titular. Durante su etapa como defensor, también registró su primera asistencia en marzo de 2023 y anotó su primer gol de esa temporada en un partido contra Columbus Crew.

Según StatsCrew, en su carrera con el Chicago Fire, Terán ha disputado 79 partidos en la MLS entre 2020 y 2024, con 4 goles y 1 asistencia, además de un rendimiento promedio de 11.1 minutos por partido y un 28.6 % de participación en el juego ofensivo, aunque ese porcentaje parece reflejar otra métrica diferente.

