Atlético Nacional confirmó la lesión que sufrió Matheus Uribe en el partido contra América de Cali: se prenden las alarmas

Matheus Uribe ha sufrido múltiples lesiones desde su retorno a Atlético Nacional- crédito @MauricioGPF/X

Atlético Nacional se enfrenta a un dilema crítico luego de que su mediocampista Matheus Uribe quedara fuera de combate tras una abrupta salida del campo en el duelo contra América de Cali, disputado el pasado domingo 24 de agosto de 2025.

El golpe, generado por una torcedura de tobillo derecho durante los primeros minutos del compromiso, dejó al volante en evidente estado de conmoción, encendiendo las alarmas en todo el entorno del club.

La jugada fue clara y desafortunada. Alrededor del minuto 24, Matheus fue a disputar un balón con un rival y al recibir un golpe, sufrió una torsión grave del tobillo. El dolor fue inmediato, visible. De hecho, el centrocampista tuvo que ser retirado en camilla.

Así las cosas, en medio del clima de inquietud, el parte médico oficial, publicado por el departamento del club el 26 de agosto, indicó que Matheus Uribe sufrió un esguince en el tobillo derecho.

En el documento también se hace referencia a César Haydar, que sufrió una lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho, situación que abarcará al central tratamiento más extenso. El exJunior deberá permanecer fuera de las canchas por aproximadamente 15 semanas.

Aunque la ausencia de Haydar es notable —y prolongada—, el foco mediático y emocional sigue volcado en Uribe, pieza clave del medio campo y con vasta experiencia.

Matheus Uribe sufrió un esguince en su tobillo derecho- crédito @nacionaloficial/X

El impacto de la baja de Uribe en el esquema de Nacional es significativo. Más allá de lo táctico, el quiebre anímico del volante afecta el pulso de un equipo en plena pugna por metas ambiciosas, tanto en Liga como en Copa Colombia. Perder a un volante ordenado, con marcado liderazgo y trayectoria internacional, representa un golpe duro en momentos de alta exigencia.

Por su parte, la salida de Haydar amplía el déficit defensivo; a su ya prevista recuperación de más de tres meses, se suman otras bajas como las de Dairon Asprilla y Juan Bauzá, quienes tampoco estuvieron disponibles para el compromiso frente al América.

Esta acumulación de bajas deja al cuerpo técnico, encabezado por Javier Gandolfi, en situación de alerta, necesitando repensar alternativas inmediatas y de mediano plazo en ambas líneas del campo.

Matheus Uribe fue el jugador más costoso de la Liga BetPlay en el primer semestre del 2025 - crédito Atlético Nacional

Los números de Matheus Uribe desde su regreso a Atlético Nacional

Desde su regreso al Atlético Nacional en 2025, Matheus Uribe se ha mantenido activo en competiciones nacionales e internacionales, acumulando un total de 34 partidos jugados, con 1 gol anotado y 4 asistencias proporcionadas.

En la Categoría Primera A, el volante ha disputado 16 encuentros, sin anotar goles, pero destacándose con 3 asistencias, la mayor cantidad en esa temporada, ubicándose en el 13.º lugar en asistentes entre 494 jugadores.

Además, los números del volante por 90 minutos reflejan una alta eficacia en creación de juego: 0,33 asistencias por 90, 0,37 asistencias esperadas (xA) por 90, y un porcentaje de pases completados del 90 %, superando al 98 % de sus pares en la liga.

Matheus Uribe ha sido blanco de críticas desde que regresó a Nacional- crédito Jorge Silva/ Reuters

Cuándo volverá a jugar Atlético Nacional tras el clásico con América de Cali

Atlético Nacional volverá a la competencia el miércoles 27 de agosto de 2025, cuando reciba a Deportes Quindío en el estadio Atanasio Girardot, en un partido correspondiente a la Copa Colombia.

Posteriormente, los verdolagas enfrentarán a Envigado F.C. el domingo 31 de agosto, en un duelo válido por la Liga BetPlay, también como locales.

Es importante mencionar que el equipo antioqueño quedó eliminado de la Copa Libertadores de América a manos de San Pablo luego de igualar 1-1 en territorio brasileño tras el empate sin goles en el máximo escenario deportivo de la capital antioqueña.