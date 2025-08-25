Este fue el momento exacto en el que bus de Millonarios fue atacado por sus propios hinchas

Hinchas de Millonarios atacaron bus de su equipo- crédito @Andresitocp/ TikTok

En las últimas horas, trascendió el video que revela el instante en que un grupo de hinchas de Millonarios atacó el bus del equipo a su llegada al estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

El material, difundido el 24 de agosto de 2025, muestra cómo seguidores del conjunto Albiazul se adelantaron sobre la carrera 30, ingresaron al carril de Transmilenio y arrojaron varios huevos contra el vehículo oficial del club.

Este episodio motivó la intervención inmediata de funcionarios de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), que procedieron a recuperar el orden y dispersar a los aficionados congregados en el sector.

Este incidente ocurrió poco antes del encuentro entre Millonarios y Junior de Barranquilla, que tuvo lugar el sábado 23 de agosto de 2025 en El Campín, correspondiente a la Liga BetPlay II 2025.

Pese al tenso recibimiento, el equipo capitalino logró reponerse dentro del campo, goleando 3-0 al líder del torneo. Los goles estuvieron a cargo de Sebastián del Castillo en el minuto 20, Nicolás Arévalo a los 33 y Danovis Banguero a los 82. Con este triunfo, Millonarios sumó su primer triunfo en el campeonato y escaló al puesto 18 en la tabla, acumulando un total de 4 puntos.

Hasta ese momento, el equipo que era dirigido por David González atravesaba una crisis de resultados, situación que alimentó la inconformidad de algunos sectores de la hinchada.

Según la secuencia capturada, los seguidores Albiazules esperaron la llegada del plantel y obstaculizaron el tránsito frente al estadio para reclamar por el bajo rendimiento mostrado en jornadas anteriores.

Tras estos sucesos, la seguridad tanto dentro como fuera del escenario deportivo fue reforzada por las autoridades, con el objetivo de garantizar la tranquilidad durante el desarrollo del partido.

El Junior de Barranquilla, pese a la derrota, se mantiene como líder de la Liga con 17 puntos en lo que va del torneo. Mientras tanto, Once Caldas descendió una casilla en la tabla producto de una nueva derrota, lo que permitió el ascenso de Millonarios.

Cómo ha sido el rendimiento de Millonarios en la Liga Betplay Dimayor

Millonarios sufrió un inicio desastroso en esta temporada: tras cinco partidos jugados, apenas acumulaba un punto, producto de un empate 3-3 ante Deportivo Cali.

En ese mismo lapso, el cuadro Embajador había sido derrotado por La Equidad (0-1) y Llaneros (0-1), además de perder ante Medellín (0-1) en la quinta fecha, hundiéndose rápidamente en la parte baja de la tabla.

La crisis se intensificó hasta colocarlo como último equipo de la liga —con solo un punto en cinco encuentros— mientras todos sus rivales sumaban al menos una victoria. Para levantar la cabeza, Millonarios necesitaba un claro cambio de rumbo.

Ese cambio ocurrió parcialmente en la octava fecha, cuando el Azul goleó 3-0 al Junior de Barranquilla, consiguiendo su primera victoria del semestre y un impulso vital para mantenerse en la pelea. Con esto despertaron las esperanzas de una recuperación para llegar a los cuadrangulares finales.

Cuándo podría debutar Hernán Torres en Millonarios

Hernán Torres ya fue oficializado como nuevo director técnico del equipo profesional de Millonarios, retornando al club donde logró la estrella 14 en 2012-II.

El debut del tolimense no se dará inmediatamente: su primer encuentro en el banquillo azul será el martes 26 de agosto frente a Real Cartagena, en condición de visitante, por la Copa BetPlay. Dicha cita corresponde al partido de vuelta; Millonarios lidera 3-1 la serie y busca ratificar su clasificación a octavos de final en ese certamen.

En cuanto a la Liga BetPlay, la presentación del tolimense tardará un poco más: se espera que su debut en el torneo local ocurra el viernes 29 de agosto, cuando el equipo enfrente como visitante a Águilas Doradas. Ese compromiso por la novena fecha del campeonato sería el primero que Torres dirija en Liga, después del interinato en el clásico contra Junior.