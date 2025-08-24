Deportes

Hernán Peláez cuestionó arbitraje de Wilmar Roldán en el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: “Lo noté nervioso”

El entrenador antioqueño fue blanco de críticas luego de lo que fue su actuación en el estadio Metropolitano de Techo, en medio de un partido en el que hubo tres expulsados

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Independiente Santa Fe se habría
Independiente Santa Fe se habría visto damnificado por la actuación de Wilmer Roldán- crédito @Borda_analista/X

El reconocido periodista Hernán Peláez Restrepo no ocultó su perplejidad ante el desempeño del árbitro Wilmar Roldán en el duelo entre Fortaleza y Santa Fe disputado en la tarde del 23 de agosto de 2025.

A través de su cuenta en X, Peláez dio cuenta de una sensación inusual: “Noté nervioso al juez Wilmar Roldán, en un partido bastante tranquilo, entre Fortaleza/Santa Fe… ¿Será consecuencia de las protestas de Peñarol, con carta a Conmebol, por el penal otorgado a Racing en Copa esta semana?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el encuentro entre los Amix y los Cardenales, por lo demás, mostró momentos de tensión e intensidad controlada. Roldán expulsó a tres jugadores: al volante Marcelo Meli, por una entrada fuerte sobre un rival; al delantero Kelvin Flórez, por doble amarilla en un breve lapso; y luego, en tiempo adicional, al defensor Emanuel Olivera por una falta sin disputar el balón, aunque lejos del área.

Estas decisiones, aunque complejas, fueron adoptadas sin necesidad del VAR —una exigencia de firmeza arbitral en el contexto colombiano actual.

Hernán Peláez vio "nervioso" a
Hernán Peláez vio "nervioso" a Wilmar Roldán- crédito @eldoctorpelaez/X

El trasfondo de estos actos sancionadores recuerda que Roldán venía de ser centro de críticas tras haber concedido un penal polémico en el duelo entre Racing y Peñarol válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que motivó una carta formal enviada por el club uruguayo a la Conmebol.

Ese reproche, aunque más allá del campo, puede haber marcado el ánimo del juez en su partido posterior. La percepción de Peláez Restrepo es que Roldán parecía condicionado, como si no pudiera soltar la presión previa.

Santa Fe cayó 2-0 con
Santa Fe cayó 2-0 con Fortaleza en Techo- crédito @SantaFe/X

Qué polémicas dejó el juego entre Fortaleza y Santa Fe

El duelo, celebrado en el estadio Metropolitano de Techo, se tiñó de controversia principalmente por las expulsiones múltiples que desequilibraron totalmente el desarrollo del encuentro.

Primero, Marcelo Meli fue expulsado en el minuto 66 tras una dura entrada, dejando a Santa Fe en inferioridad numérica. Minutos después, el defensor Emanuel Olivera también fue enviado al área de jugadores excluidos por una falta cerca del área. Incluso el local Kelvin Flórez vio la tarjeta roja, cerrando un episodio arbitral que alteró radicalmente la dinámica del juego.

Finalmente, el partido se volvió memorable no tanto por su fútbol, sino por el caos generado en el campo. Con Santa Fe reducido a solo nueve jugadores, Fortaleza capitalizó y plasmó el marcador con goles de Jonathan Marulanda y Sebastián Valencia, el segundo desde un tiro libre. La derrota dejó a Santa Fe cerca de salir del grupo de los ocho.

Wilmar Roldán volvió a dirigir
Wilmar Roldán volvió a dirigir en el fútbol colombiano- crédito Colprensa

Wilmar Roldán, uno de los árbitros más importantes de Sudamérica

Wilmar Roldán se ha consolidado como una figura destacada en el arbitraje sudamericano, siendo en 2013 elegido por los periodistas deportivos de toda la región como el mejor árbitro de Sudamérica. Este reconocimiento lo situó entre los árbitros élite de Conmebol, respaldado además por su condición de árbitro Fifa.

Desde sus inicios en el profesionalismo, Roldán fue designado en múltiples torneos continentales de alto nivel, una trayectoria que refleja la confianza que deposita la Conmebol en su jerarquía.

El liderazgo arbitral del antioqueño se ha evidenciado en cifras contundentes: es el árbitro con más partidos dirigidos en la Copa Libertadores, con más de 118 encuentros a cuestas, y también registra el mayor número de designaciones consecutivas en esta competición.

Asimismo, Roldán ha estado presente en encuentros decisivos, como finales de la Libertadores (2014, 2023), la Copa Sudamericana, múltiples ediciones de la Copa América, semifinales e instancias clave en otros torneos continentales.

En 2023, Roldán fue incluso situado entre los diez mejores árbitros del mundo según la Iffhs, siendo el único de Sudamérica en ese ranking.

Temas Relacionados

Wilmar RoldánIndependiente Santa FeFortalezaEstadio Metropolitano de TechoLiga Betplay DimayorColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

El equipo de Gabriel Raimondi viene de caer con Fluminense en Río de Janeiro, duelo que le costó la eliminación de la Copa Sudamericana

EN VIVO l América vs.

Jorman Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno cuando aún no llegaban al profesionalismo: “Lo reviento todito”

El volante de Atlético Nacional hizo divisiones inferiores en el Deportivo Pereira, club con el que se enfrentó al cuadro juvenil del Verdolaga en el que estaban, entre múltiples figuras, el atacante campeón de la Libertadores en 2016

Jorman Campuzano reveló anécdota junto

Así es la canción que le compusieron a Luis Díaz tras la victoria de Bayern Múnich contra Leipzig en el arranque de la Bundesliga

Luego de la viral canción que le compusieron los hinchas del Liverpool al delantero guajiro, los aficionados del equipo bávaro ahora componen coros para el colombiano

Así es la canción que

Prensa inglesa rajó a Jhon Arias tras nueva derrota de Wolverhampton vs. Bournemouth: está en zona de descenso

El colombiano fue sustituido al inicio del segundo tiempo y su equipo se hunde en la clasificación sin puntos en dos partidos, sin goles marcados y con una diferencia de gol de -5

Prensa inglesa rajó a Jhon

América de Cali vs. Atlético Nacional: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

Ambos clubes llegan al partido luego de ser eliminados de los torneos internacionales de Conmebol, por lo que una nueva derrota podría significar cambios en los entrenadores

América de Cali vs. Atlético
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Garrote, cabecilla de

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez habló de los

Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

Maluma le ‘echo flores’ a El Salvador e hizo un llamado a Colombia: “Tenemos muchísimo que aprender”

Ella es la exnovia de Pirry que participa por la corona de Miss Universe Colombia 2025 en el nuevo ‘reality’ del Canal RCN

20 años sin Kaleth Morales: este fue el homenaje que le hizo su hijo Samuel para mantener vivo el legado

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional : los Escarlatas buscan reencontrarse con la victoria contra los Verdolagas

Jorman Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno cuando aún no llegaban al profesionalismo: “Lo reviento todito”

Así es la canción que le compusieron a Luis Díaz tras la victoria de Bayern Múnich contra Leipzig en el arranque de la Bundesliga

Prensa inglesa rajó a Jhon Arias tras nueva derrota de Wolverhampton vs. Bournemouth: está en zona de descenso

América de Cali vs. Atlético Nacional: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025