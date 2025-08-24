Hernán Peláez cuestionó arbitraje de Wilmar Roldán en el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: “Lo noté nervioso”

Independiente Santa Fe se habría visto damnificado por la actuación de Wilmer Roldán- crédito @Borda_analista/X

El reconocido periodista Hernán Peláez Restrepo no ocultó su perplejidad ante el desempeño del árbitro Wilmar Roldán en el duelo entre Fortaleza y Santa Fe disputado en la tarde del 23 de agosto de 2025.

A través de su cuenta en X, Peláez dio cuenta de una sensación inusual: “Noté nervioso al juez Wilmar Roldán, en un partido bastante tranquilo, entre Fortaleza/Santa Fe… ¿Será consecuencia de las protestas de Peñarol, con carta a Conmebol, por el penal otorgado a Racing en Copa esta semana?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el encuentro entre los Amix y los Cardenales, por lo demás, mostró momentos de tensión e intensidad controlada. Roldán expulsó a tres jugadores: al volante Marcelo Meli, por una entrada fuerte sobre un rival; al delantero Kelvin Flórez, por doble amarilla en un breve lapso; y luego, en tiempo adicional, al defensor Emanuel Olivera por una falta sin disputar el balón, aunque lejos del área.

Estas decisiones, aunque complejas, fueron adoptadas sin necesidad del VAR —una exigencia de firmeza arbitral en el contexto colombiano actual.

Hernán Peláez vio "nervioso" a Wilmar Roldán- crédito @eldoctorpelaez/X

El trasfondo de estos actos sancionadores recuerda que Roldán venía de ser centro de críticas tras haber concedido un penal polémico en el duelo entre Racing y Peñarol válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que motivó una carta formal enviada por el club uruguayo a la Conmebol.

Ese reproche, aunque más allá del campo, puede haber marcado el ánimo del juez en su partido posterior. La percepción de Peláez Restrepo es que Roldán parecía condicionado, como si no pudiera soltar la presión previa.

Santa Fe cayó 2-0 con Fortaleza en Techo- crédito @SantaFe/X

Qué polémicas dejó el juego entre Fortaleza y Santa Fe

El duelo, celebrado en el estadio Metropolitano de Techo, se tiñó de controversia principalmente por las expulsiones múltiples que desequilibraron totalmente el desarrollo del encuentro.

Primero, Marcelo Meli fue expulsado en el minuto 66 tras una dura entrada, dejando a Santa Fe en inferioridad numérica. Minutos después, el defensor Emanuel Olivera también fue enviado al área de jugadores excluidos por una falta cerca del área. Incluso el local Kelvin Flórez vio la tarjeta roja, cerrando un episodio arbitral que alteró radicalmente la dinámica del juego.

Finalmente, el partido se volvió memorable no tanto por su fútbol, sino por el caos generado en el campo. Con Santa Fe reducido a solo nueve jugadores, Fortaleza capitalizó y plasmó el marcador con goles de Jonathan Marulanda y Sebastián Valencia, el segundo desde un tiro libre. La derrota dejó a Santa Fe cerca de salir del grupo de los ocho.

Wilmar Roldán volvió a dirigir en el fútbol colombiano- crédito Colprensa

Wilmar Roldán, uno de los árbitros más importantes de Sudamérica

Wilmar Roldán se ha consolidado como una figura destacada en el arbitraje sudamericano, siendo en 2013 elegido por los periodistas deportivos de toda la región como el mejor árbitro de Sudamérica. Este reconocimiento lo situó entre los árbitros élite de Conmebol, respaldado además por su condición de árbitro Fifa.

Desde sus inicios en el profesionalismo, Roldán fue designado en múltiples torneos continentales de alto nivel, una trayectoria que refleja la confianza que deposita la Conmebol en su jerarquía.

El liderazgo arbitral del antioqueño se ha evidenciado en cifras contundentes: es el árbitro con más partidos dirigidos en la Copa Libertadores, con más de 118 encuentros a cuestas, y también registra el mayor número de designaciones consecutivas en esta competición.

Asimismo, Roldán ha estado presente en encuentros decisivos, como finales de la Libertadores (2014, 2023), la Copa Sudamericana, múltiples ediciones de la Copa América, semifinales e instancias clave en otros torneos continentales.

En 2023, Roldán fue incluso situado entre los diez mejores árbitros del mundo según la Iffhs, siendo el único de Sudamérica en ese ranking.