América de Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

Ambos clubes llegan al partido luego de ser eliminados de los torneos internacionales de Conmebol, por lo que una nueva derrota podría significar cambios en los entrenadores

Camilo Zabaleta

El último partido entre América y Atlético Nacional terminó en victoria para el verdolaga - crédito El Colombiano/Colprensa

América de Cali enfrentará a Atlético Nacional el domingo 24 de agosto a las 6:20 p. m. en el Estadio Pascual Guerrero, en el marco de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025. El encuentro podrá verse por la señal de WIN+ y toma relevancia, luego de que ambos equipos fueran eliminados de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, respectivamente, en el transcurso de la semana.

14:04 hsHoy

Jugadores a seguir en el clásico entre América de Cali vs. Atlético Nacional

Se espera que el Pascual Guerrero esté lleno vs. Fluminense - crédito América de Cali

En el partido entre América de Cali y Atlético Nacional, destacan dos jugadores clave según los registros recientes.

Por el lado de América de Cali, Sebastián Navarro se perfila como uno de los volantes de mayor influencia en el equipo. Ha participado en 39 partidos, en los que acumula 2 goles y 2 asistencias.

En Atlético Nacional, la atención recae sobre Alfredo Morelos, principal referente ofensivo. Morelos suma 13 goles y 9 asistencias en 41 partidos, consolidándose como el máximo goleador del club en la presente campaña.

En el último antecedente entre ambos equipos, disputado el 9 de marzo de 2025, Atlético Nacional se impuso por 1 a 0 sobre América de Cali. El único gol del encuentro lo convirtió Alfredo Morelos.

13:04 hsHoy

Así llegan América y Atlético Nacional al partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay

América de Cali y Atlético Nacional se medirán en un duelo clave por la octava fecha de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Este partido adquiere relevancia por el momento que atraviesa el América de Cali, que perdió en su más reciente partido de liga frente a Deportivo Pereira y fue eliminado de una competencia internacional a mitad de semana.

El equipo dirigido por Gabriel Raimondi buscará sumar una victoria que le permita salir de los puestos bajos de la clasificación. En conferencia de prensa, Raimondi destacó: “Todos los clásicos son especiales, este de por sí tiene un valor agregado, necesitamos ganar y ellos también, nos jugamos mucho los dos equipos”.

Atlético Nacional también sufrió una eliminación internacional reciente, en su caso por la Copa Libertadores, pero afronta el clásico ubicado entre los ocho mejores de la Liga BetPlay.

El entrenador Javier Gandolfi hizo autocrítica tras la derrota continental: “La concentración no estuvo a la altura del partido, por errores propios nos convirtieron, en ambos goles, las analizaremos, vamos a corregir, lo ideal sería no tener que pasar por este tipo de citaciones, es fútbol, todo es un proceso, hay que apoyarlos”.

