Deportes

James Rodríguez volvería a las canchas: hora y dónde ver León vs. Pachuca, jornada seis del Torneo Apertura 2025

La falta de minutos y la presión por mantenerse en la élite internacional obligan al mediocampista colombiano a replantear su próximo destino, pese a seguir bajo contrato

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
James Rodríguez volvería a jugar
James Rodríguez volvería a jugar con León ante Pachuca, luego de dos fechas de ausencia - crédito Aaron Doster/Imagn Images

La incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en el León de México crece, luego de que reportes de prensa y declaraciones del propio futbolista indicaran que el club no tiene intención de renovar su contrato, el cual finaliza en diciembre de 2025 y con opción de ampliarlo un año más.

Tras un periodo marcado por lesiones y un rendimiento por debajo de las expectativas, la continuidad del mediocampista colombiano en la Liga MX parece cada vez más lejana, pero esforzándose cada día para cumplir con el último objetivo de salir campeón en el Torneo Apertura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, el colombiano sería una de las novedades ante Pachuca, el líder del campeonato, al que deberá vencer para mantenerse en la pelea por los puestos de los playoffs, además de salvarle una vez más el puesto al técnico Eduardo Berizzo, que viene con una campaña irregular.

Hora y dónde ver León vs. Pachuca

El presente deportivo de James en el León ha estado marcado por altibajos. El mediocampista se perdió los dos partidos más recientes de la Liga MX —ante Monterrey y Necaxa— debido a una molestia física en la pierna izquierda. No obstante, antes del enfrentamiento contra Pachuca, el propio jugador confirmó que ya se encuentra recuperado: “Tenía un problema físico en la pierna izquierda, tenía un poco de lío para poder patear, pero gracias a Dios ya estoy bien”.

Por su parte, el entrenador Eduardo Berizzo valoró el aporte del colombiano al grupo, aunque subrayó la fortaleza colectiva del equipo: “James la alimentó con su llegada, pero también se apoya en gente como Barreiro, Beltrán, Echeverría, Fonseca”.

El técnico Eduardo Berizzo sigue
El técnico Eduardo Berizzo sigue admirando a James Rodríguez y su aporte a León, más allá del mal momento - crédito Vincent Carchietta/Imagn Images

En el plano inmediato, el León se prepara para recibir a Pachuca este sábado 23 de agosto en el estadio León de Guanajuato, desde las 8:00 p. m., hora colombiana, en un duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga MX y que será de mucho interés.

El equipo ocupa actualmente la undécima posición del campeonato, con seis puntos de 15 posibles, mientras que su rival lidera la tabla con 12 unidades. El regreso de James a la convocatoria podría ser un factor relevante para el conjunto dirigido por Berizzo, que busca revertir una campaña irregular.

James Rodríguez se ha perdido
James Rodríguez se ha perdido los últimos dos encuentros con León de México, lo que ya causa preocupación entre los aficionados - crédito Club León

Renovación de contrato y declaraciones de James

La posibilidad de que James Rodríguez abandone el cuadro Esmeralda al término de su vínculo contractual ha cobrado fuerza recientemente. El diario mexicano Récord señaló que la directiva del club habría decidido no ofrecerle una extensión, argumentando que el objetivo de su fichaje —reforzar la plantilla para torneos internacionales— ya no resulta prioritario ante la ausencia de nuevas competencias de ese tipo en el horizonte.

A este panorama se suman las propias palabras del jugador, quien admitió que hasta el momento no ha existido ningún acercamiento formal para discutir su futuro en la institución, pese a los deseos del gerente deportivo, Rodrigo Fernández, de mantenerlo en nómina.

James Rodríguez tiene un poco
James Rodríguez tiene un poco más de cuatro meses con León de México, antes de que acabe el contrato - crédito Club León

En declaraciones recogidas por Fox Sports México, James Rodríguez expresó: “Hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso; Si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”.

La llegada del cafetero a México generó expectativas, especialmente por el objetivo de fortalecer al club para competencias internacionales. Sin embargo, la imposibilidad de disputar el Mundial de Clubes —debido al conflicto por la pertenencia del León y Pachuca al mismo grupo empresarial— y la falta de títulos han diluido el impacto inicial del colombiano.

La situación contractual de James no solo afecta al León, sino que también genera inquietud en la Selección Colombia, de cara al Mundial 2026. La falta de continuidad y minutos en el club podría repercutir en su estado físico y futbolístico, aspectos clave para el seleccionador Néstor Lorenzo en la recta final de las eliminatorias sudamericanas.

Temas Relacionados

James RodríguezLeónLiga MXSelección ColombiaJames Rodríguez LeónLeón vs PachucaTorneo Apertura 2025Colombia-Deportes

Más Noticias

Preocupación para los colombianos que vayan al mundial de 2026: Estados Unidos endurece visado

Mientras la FIFA prepara el sorteo de la fase de grupos en Washington D. C., el Gobierno de Donald Trump sigue con sus duras políticas de migración

Preocupación para los colombianos que

Estas serían las formaciones de Millonarios y Junior de Barranquilla en El Campín: el azul se mide al líder con técnico interino

Mientras Hernán Torres se prepara para asumir el mando, Carlos Giraldo tomará las riendas ante el equipo Tiburón, que lleva ocho años sin ganarle al Embajador en Bogotá

Estas serían las formaciones de

Harry Kane se deshizo en elogios hacia Luis Díaz tras la goleada del Bayern Múnich en la Bundesliga

El conjunto bávaro le propinó un lapidario 6-0 al RB Leipzig en el arranque de la liga, y vio al colombiano como una de las figuras del compromiso

Harry Kane se deshizo en

Dayro Moreno reveló si la selección Colombia lo convocará para las eliminatorias: hay sorpresa con el goleador

El delantero de Once Caldas ha tenido una buena temporada en 2025 y lleva meses pidiendo una oportunidad en el combinado del técnico Néstor Lorenzo, de cara al cierre de las eliminatorias

Dayro Moreno reveló si la

Cuándo volverá a jugar Once Caldas en la Copa Sudamericana: esta es la programación para los cuartos de final

El equipo manizaleño se enfrentará al Independiente del Valle, dos veces campeón del certamen y uno de los candidatos a salir campeón en 2025, cuya serie arrancará en Ecuador

Cuándo volverá a jugar Once
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El duro relato del papá

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

El destino de dos taxistas en el atentado en Cali: uno murió y el otro se salvó luego de que el camión bomba lo chocara

El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta que los terroristas habrían utilizado desde el Cauca

Atentados terroristas en Colombia: está es la línea donde puede denunciar cualquier movimiento sospechoso

Comerciante dio preocupante diagnóstico por camión que no detonó en el atentado en Cali: “Donde explote nos extermina a todos”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Torres volvió a las

Carlos Torres volvió a las andadas: le jugó una broma pesada a otro compañero de elenco en ‘La reina del flow’ y casi se le sale de las manos

Abogados de Cara Rodríguez se pronunciaron tras el fallo de Beéle y denunciaron al cantante y a sus defensores: “No es una decisión definitiva”

Blessd causó polémica al subir foto con su expareja en redes sociales: Maluma se pronunció

María Fernanda Yepes anunció su regreso a la actuación: no será en Colombia

Carlos Giraldo y Sebastián Tamayo aclaran rumores de su relación tras revelación de fotos juntos: “Y me enamoré de él”

Deportes

Preocupación para los colombianos que

Preocupación para los colombianos que vayan al mundial de 2026: Estados Unidos endurece visado

Estas serían las formaciones de Millonarios y Junior de Barranquilla en El Campín: el azul se mide al líder con técnico interino

Harry Kane se deshizo en elogios hacia Luis Díaz tras la goleada del Bayern Múnich en la Bundesliga

Dayro Moreno reveló si la selección Colombia lo convocará para las eliminatorias: hay sorpresa con el goleador

Cuándo volverá a jugar Once Caldas en la Copa Sudamericana: esta es la programación para los cuartos de final