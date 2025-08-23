James Rodríguez volvería a las canchas: hora y dónde ver León vs. Pachuca, jornada seis del Torneo Apertura 2025

James Rodríguez volvería a jugar con León ante Pachuca, luego de dos fechas de ausencia - crédito Aaron Doster/Imagn Images

La incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en el León de México crece, luego de que reportes de prensa y declaraciones del propio futbolista indicaran que el club no tiene intención de renovar su contrato, el cual finaliza en diciembre de 2025 y con opción de ampliarlo un año más.

Tras un periodo marcado por lesiones y un rendimiento por debajo de las expectativas, la continuidad del mediocampista colombiano en la Liga MX parece cada vez más lejana, pero esforzándose cada día para cumplir con el último objetivo de salir campeón en el Torneo Apertura.

De hecho, el colombiano sería una de las novedades ante Pachuca, el líder del campeonato, al que deberá vencer para mantenerse en la pelea por los puestos de los playoffs, además de salvarle una vez más el puesto al técnico Eduardo Berizzo, que viene con una campaña irregular.

Hora y dónde ver León vs. Pachuca

El presente deportivo de James en el León ha estado marcado por altibajos. El mediocampista se perdió los dos partidos más recientes de la Liga MX —ante Monterrey y Necaxa— debido a una molestia física en la pierna izquierda. No obstante, antes del enfrentamiento contra Pachuca, el propio jugador confirmó que ya se encuentra recuperado: “Tenía un problema físico en la pierna izquierda, tenía un poco de lío para poder patear, pero gracias a Dios ya estoy bien”.

Por su parte, el entrenador Eduardo Berizzo valoró el aporte del colombiano al grupo, aunque subrayó la fortaleza colectiva del equipo: “James la alimentó con su llegada, pero también se apoya en gente como Barreiro, Beltrán, Echeverría, Fonseca”.

En el plano inmediato, el León se prepara para recibir a Pachuca este sábado 23 de agosto en el estadio León de Guanajuato, desde las 8:00 p. m., hora colombiana, en un duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga MX y que será de mucho interés.

El equipo ocupa actualmente la undécima posición del campeonato, con seis puntos de 15 posibles, mientras que su rival lidera la tabla con 12 unidades. El regreso de James a la convocatoria podría ser un factor relevante para el conjunto dirigido por Berizzo, que busca revertir una campaña irregular.

Renovación de contrato y declaraciones de James

La posibilidad de que James Rodríguez abandone el cuadro Esmeralda al término de su vínculo contractual ha cobrado fuerza recientemente. El diario mexicano Récord señaló que la directiva del club habría decidido no ofrecerle una extensión, argumentando que el objetivo de su fichaje —reforzar la plantilla para torneos internacionales— ya no resulta prioritario ante la ausencia de nuevas competencias de ese tipo en el horizonte.

A este panorama se suman las propias palabras del jugador, quien admitió que hasta el momento no ha existido ningún acercamiento formal para discutir su futuro en la institución, pese a los deseos del gerente deportivo, Rodrigo Fernández, de mantenerlo en nómina.

En declaraciones recogidas por Fox Sports México, James Rodríguez expresó: “Hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso; Si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”.

La llegada del cafetero a México generó expectativas, especialmente por el objetivo de fortalecer al club para competencias internacionales. Sin embargo, la imposibilidad de disputar el Mundial de Clubes —debido al conflicto por la pertenencia del León y Pachuca al mismo grupo empresarial— y la falta de títulos han diluido el impacto inicial del colombiano.

La situación contractual de James no solo afecta al León, sino que también genera inquietud en la Selección Colombia, de cara al Mundial 2026. La falta de continuidad y minutos en el club podría repercutir en su estado físico y futbolístico, aspectos clave para el seleccionador Néstor Lorenzo en la recta final de las eliminatorias sudamericanas.