“Somos una vergüenza”: capitán Jorge Arias tras la derrota de Millonarios ante Unión Magdalena

Millonarios se enfrentó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a Unión Magdalena para cumplir con el juego de la fecha 1 de la Liga BetPlay II 2025, sumando así la quinta pérdida de seis compromisos disputados.

Luego del abucheo de la hinchada al inicio del segundo tiempo y la forma de expresar el malestar con los resultados del equipo, al lanzar de un costado de la tribuna cientos de pares de zapatos, el juego se debió interrumpir por alteraciones del orden al interior del escenario.

En conferencia de prensa, Jorge Arias, jugador y capitán del conjunto Embajador, respondió al mal momento del equipo. Luego de que David González anunciara que no continúa al frente de la dirección técnica del plantel, el defensor dejó ver su inconformidad con los hechos y no dudó en asumir su responsabilidad.

Fue contundente al mencionar que no solo uno, sino que todos debería abandonar el club: “Lastimosamente, es fácil señalar a uno y no señalar a todos. Es como que se tiene que ir el Profe. Lastimosamente, hoy lo digo públicamente, nos tenemos que ir todos. El grupo está de acuerdo. Lastimosamente, el fútbol es así. Es más fácil que se vaya uno, que se vayan todos”.

Millonarios es último de la tabla de clasificación, con solo 1 punto, luego de haber disputado 15 puntos y tener un partido pendiente. El panorama se ve desalentador y el jugador lo sabe, catalogando de vergonzosa la participación de este semestre: “Hoy por hoy, mmm... es muy difícil. Siendo sincero, somos una vergüenza. Lo digo sin ningún tapujo”.

Sabe que aún hay una esperanza de acumular unidad y de clasificar, pero la convicción de salir a romper la mala racha en el próximo partido se queda solo en palabras:“Quedan puntos por, por disputar. Obviamente, todavía tenemos la esperanza de clasificar, pero si seguimos así va a ser muy difícil. Eh... Todos los partidos venimos diciendo hoy sí, hoy sí, y en la cancha lastimosamente no lo hemos demostrado”, dijo el jugador de 32 años.

Jorge Arias, jugador y capitán del conjunto Embajador, respondió al mal momento del equipo en rueda de prensa con los medios de comunicación - crédito redes sociales/X