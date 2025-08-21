José Enamorado habló sobre las polémicas faltas de tiro penal en el Junior vs. Bucaramanga: “Alcanza a pegarme”

José Enamorado habló sobre lo que fueron los dos tiros penales de su equipo para la victoria ante Bucaramanga - crédito José Jácome / EFE

El 17 de agosto de 2025, Junior de Barranquilla derrotó en un vibrante encuentro por 2-1 a Atlético Bucaramanga en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la capital del Atlántico.

En el desarrollo del partido, la influencia que tuvo el delantero José Enamorado fue determinante para que el equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias siga como líder de la Liga Betplay.

Pero la polémica en torno al partido surgió justamente por las dos faltas de tiro penal que sancionó José Ortiz, y en las que Enamorado fue el principal protagonista de ambas jugadas.

José Enamorado, delantero del Junior, fue el principal protagonista para los barranquilleros en el último duelo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Con este panorama, el delantero de Soledad, Atlántico, habló en los micrófonos del Vbar, de Caracol Radio, el 20 de agosto de 2025, sobre la situación y explicó que sí se presentó la falta.

“El jugador alcanza a pegarme como se ve en la imagen. No se ve clara, pero sí, el jugador va de lleno a rechazar un balón y yo aparezco por la espalda y él se da cuenta cuando frena la pierna como diciendo que no me tocó, esa fue la primera reacción que él tuvo, pero independientemente de que nos hayan pitado tres penaltis, a unas personas no les parecerá y a otras sí, pero fueron penaltis claros”, explicó.

José Enamorado complementa también que las faltas fueron de tiro penal, y que entiende la reacción de Leonardo Flores, mediocampista venezolano del Atlético Bucaramanga, detallando que el jugador rival estuvo de espalda a la pelota, por lo que no pudo ver las jugadas con claridad.

“Él está de espalda y no se da cuenta de que reacciono mucho antes y me le meto por delante. El tira el pie para atrás, pero ya era tarde. Yo creo que la imagen está más que clara, aunque muchas personas digan que no, el VAR lo revisó y se ve que es un penalti claro. Si uno ve que le pisan el tobillo sin pisar la pelota está más que claro que es penalti”, agregó.

José Enamorado habló sobre la importancia de su director técnico-crédito @JuniorClubSA/X

También le dio el mérito a, sí, su fútbol, pero también al su actual técnico: Alfredo Arias. Con el uruguayo en el equipo, los ‘tiburones’ son los líderes de la Liga BetPlay en la actualidad y esto dijo del entrenador, recordando que él fue el que le dio la posibilidad de debutar en la profesional.

“El profe fue el que me dio la posibilidad de debutar en primera en el Deportivo Cali, Santa Fe y ahora en Junior. Sí, con el profe he tenido esa confianza y ese respaldo que uno como jugador siempre espera”, recordó con agradecimiento.

Además, explicó que con Arias el equipo adquirió un estilo de juego que se caracterizó por ser de propuestas y ataque en los equipos que dirigió a lo largo de su carrera.

“Está más que claro que es la idea de juego, él siempre proponer ir a cualquier cancha a proponer nuestro juego, a tener la pelota, a atacar por banda, por el mediocentro y creo que es un equipo que partido tras partido ha venido mostrando un carácter e idea de juego clara”, explicó.

Finalmente, explicó cuál es la clave del éxito para que el cuadro “Tiburón” se encuentre como líder del fútbol profesional colombiano, atribuyendo el liderato de su equipo en la Liga BetPlay de Colombia al trabajo colectivo y a la disciplina mostrada durante la temporada.

El futbolista también destacó la labor del cuerpo técnico, y resaltó el compromiso de cada integrante de la plantilla para alcanzar buenos resultados en cada jornada, señalando que la humildad y la apuesta permanente por los primeros lugares son reflejo del esfuerzo conjunto que caracteriza al club.

“Eso es gracias a todo el equipo, al cuerpo técnico que también hace las cosas bien, el equipo ha dado buenos resultados, hemos ido partido tras partido con humildad y a eso le apostamos. Un equipo como Junior siempre tiene que apostarle a la parte alta de la tabla y eso es gracias al esfuerzo conjunto”, finalizó.

Cuando vuelve a jugar Junior de Barranquilla

El líder del fútbol profesional colombiano jugará con el fin de acercarse a la clasificación en las finales de Navidad - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El “tiburón” visitará el 23 de agosto de 2025, a Millonarios en el estadio el Campín a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia). El partido se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y Win Play.