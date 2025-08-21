Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

Los gestos de Duván Vergara y Edwin Cardona en Copa Libertadores, durante momentos clave de sus equipos, generaron reacciones encontradas en redes sociales - crédito Fotobaires y ESPN (captura de pantalla)

La vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ofreció juegos de alta intensidad durante la jornada del martes 19 de agosto. Los que se llevaron el mayor interés fueron las definiciones de las series entre Atlético Nacional y São Paulo, y entre Racing de Avellaneda y Peñarol, marcadas por la intensidad con la que se dsiputaron dichos compromisos.

Sin embargo, hubo dos jugadores en particular que quedaron retratados en las series por sus gestos en los momentos clave de ambos partidos. De un lado, Edwin Cardona en el cuardo Verdolaga, y del otro Duván Vergara con la Academia.

Y es que ambos jugadores, que se cuentan entre los más destacados de sus respectivos planteles, abordaron de manera idéntica una situación de pena máxima favorable a sus equipos, arrodillándose sobre el césped y rezando.

En el caso de Cardona, ocurrió al minuto 70 de partido, luego de que se sancionara una falta sobre Alfredo Morelos en el área. El mismo delantero asumió el cobro, momento en el que el “10″ verdolaga se arrodilló para rendir una plegaria al Todopoderoso. Morelos convirtió el gol y empató la serie, tras lo cual se produjo el forcejeo con Nahuel Ferraresi, que derivó en su expulsión por doble amonestación.

Por otra parte, en el Cilindro de Avellaneda, Racing, que venía de perder 1-0 ante Peñarol en Montevideo, se sobrepuso y superó por 3-1 al Manya para asegurar su pase a la siguiente ronda.

La gran figura del partido fue Adrián “Maravilla” Martínez, que convirtió un doblete. Vergara, que llegó a la Academia procedente de América de Cali para el segundo semestre de 2025, no fue titular. Gustavo Costas le dio ingreso al minuto 70 en lugar de Agustín Almendra, y fue clave en la acción que terminó derivando en pena máxima sobre Martínez, producto de una internada y un remate a puerta que atajó el arquero Brayan Cortés.

Acto seguido, el esférico quedó suelto y en la disputa consecuente, “Maravilla” fue derribado en el área, lo que derivó en que el árbitro Wilmar Roldán decretara pena máxima, hecho que generó debate en las redes sociales.

Tal y como sucedió con Cardona, Vergara fue captado por la transmisión internacional, arrodillado en el suelo, rezando, y de espaldas a la portería de Peñarol, mientras “Maravilla” ejecutaba el cobro que representó el 2-1 parcial.

El penalti, que permitió empatar el marcador global y fue decisivo para la clasificación de Racing a los cuartos de final tras imponerse 3-1 en el partido y 3-2 en la serie, no generó rebote, por lo que la acción de Vergara no tuvo consecuencias en el resultado.

Los dos episodios se hicieron virales y no tardaron en generar reacciones encontradas en redes sociales. Los aficionados argentinos, en particular, fueron incisivos al describir estas situaciones como “el momento más colombiano posible”, cuestionando (en el caso de Vergara) que no estuviese atento al rebote por estar haciendo su plegaria. De igual modo, los simpatizantes de São Paulo no dudaron en mofarse del gesto de Cardona, apenas unos segundos antes de que se produjera su roce con Ferraresi.

Las reacciones de las redes sociales fueron especialmente notorias con Duván Vergara - crédito @ElMichalito/X

“Vergara rezando en el penal de Racing, exceso de colombiano“, ”Todo bien con Jesús y todos los Santos, pero había rebote y este estaba rezando”, “Cuando te pregunten por un jugador colombiano, mostrale está foto”, “Cardona rezando a ver si se gana la apuesta”, “Cardona rezaba antes del penalti y fue bendecido con la expulsión”, fueron algunas de las reacciones más destacadas alrededor del modo en que ambos jugadores abordaron una situación límite en las dos series.