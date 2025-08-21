Deportes

Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

El extremo de Racing y el volante creativo de Atlético Nacional fueron blanco de las redes sociales, generando debate por las actitudes asumidas por ambos

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Los gestos de Duván Vergara
Los gestos de Duván Vergara y Edwin Cardona en Copa Libertadores, durante momentos clave de sus equipos, generaron reacciones encontradas en redes sociales - crédito Fotobaires y ESPN (captura de pantalla)

La vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ofreció juegos de alta intensidad durante la jornada del martes 19 de agosto. Los que se llevaron el mayor interés fueron las definiciones de las series entre Atlético Nacional y São Paulo, y entre Racing de Avellaneda y Peñarol, marcadas por la intensidad con la que se dsiputaron dichos compromisos.

Sin embargo, hubo dos jugadores en particular que quedaron retratados en las series por sus gestos en los momentos clave de ambos partidos. De un lado, Edwin Cardona en el cuardo Verdolaga, y del otro Duván Vergara con la Academia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que ambos jugadores, que se cuentan entre los más destacados de sus respectivos planteles, abordaron de manera idéntica una situación de pena máxima favorable a sus equipos, arrodillándose sobre el césped y rezando.

En el caso de Cardona, ocurrió al minuto 70 de partido, luego de que se sancionara una falta sobre Alfredo Morelos en el área. El mismo delantero asumió el cobro, momento en el que el “10″ verdolaga se arrodilló para rendir una plegaria al Todopoderoso. Morelos convirtió el gol y empató la serie, tras lo cual se produjo el forcejeo con Nahuel Ferraresi, que derivó en su expulsión por doble amonestación.

Por otra parte, en el Cilindro de Avellaneda, Racing, que venía de perder 1-0 ante Peñarol en Montevideo, se sobrepuso y superó por 3-1 al Manya para asegurar su pase a la siguiente ronda.

La gran figura del partido fue Adrián “Maravilla” Martínez, que convirtió un doblete. Vergara, que llegó a la Academia procedente de América de Cali para el segundo semestre de 2025, no fue titular. Gustavo Costas le dio ingreso al minuto 70 en lugar de Agustín Almendra, y fue clave en la acción que terminó derivando en pena máxima sobre Martínez, producto de una internada y un remate a puerta que atajó el arquero Brayan Cortés.

Acto seguido, el esférico quedó suelto y en la disputa consecuente, “Maravilla” fue derribado en el área, lo que derivó en que el árbitro Wilmar Roldán decretara pena máxima, hecho que generó debate en las redes sociales.

Tal y como sucedió con Cardona, Vergara fue captado por la transmisión internacional, arrodillado en el suelo, rezando, y de espaldas a la portería de Peñarol, mientras “Maravilla” ejecutaba el cobro que representó el 2-1 parcial.

El penalti, que permitió empatar el marcador global y fue decisivo para la clasificación de Racing a los cuartos de final tras imponerse 3-1 en el partido y 3-2 en la serie, no generó rebote, por lo que la acción de Vergara no tuvo consecuencias en el resultado.

Los dos episodios se hicieron virales y no tardaron en generar reacciones encontradas en redes sociales. Los aficionados argentinos, en particular, fueron incisivos al describir estas situaciones como “el momento más colombiano posible”, cuestionando (en el caso de Vergara) que no estuviese atento al rebote por estar haciendo su plegaria. De igual modo, los simpatizantes de São Paulo no dudaron en mofarse del gesto de Cardona, apenas unos segundos antes de que se produjera su roce con Ferraresi.

Las reacciones de las redes
Las reacciones de las redes sociales fueron especialmente notorias con Duván Vergara - crédito @ElMichalito/X

“Vergara rezando en el penal de Racing, exceso de colombiano“, ”Todo bien con Jesús y todos los Santos, pero había rebote y este estaba rezando”, “Cuando te pregunten por un jugador colombiano, mostrale está foto”, “Cardona rezando a ver si se gana la apuesta”, “Cardona rezaba antes del penalti y fue bendecido con la expulsión”, fueron algunas de las reacciones más destacadas alrededor del modo en que ambos jugadores abordaron una situación límite en las dos series.

Temas Relacionados

Duván VergaraRacingPeñarolCopa LibertadoresPenaltiEdwin CardonaAtlético NacionalSao PauloColombia-Deportes

Más Noticias

Polémica en Atlético Nacional por eliminación en Copa Libertadores: Edwin Cardona es criticado por un compañero por expulsión

El volante vio la tarjeta roja por doble amonestación, tras celebrar en el rostro de un rival el gol de Alfredo Morelos y en frente del juez central, que no dudó en sacarlo de la cancha

Polémica en Atlético Nacional por

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

El volante antioqueño desperdició la pena máxima en la serie que dejó a Atlético Nacional fuera de la Copa Libertadores de América frente al São Paulo

La mala suerte de Mateus

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Mientras el atacante está apartado del cuadro profesional, la institución enfrenta desafíos internos y externos por el mal momento en la Liga BetPlay

Crisis en Millonarios: esta habría

Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas

El fallo dejó en pie la sentencia en contra de la entidad rectora de los clubes de fútbol colombiano

Dimayor pierde tutela para evitar

Jhon Jáder Durán y Richard Ríos no se hicieron daño: Fenerbahce empató sin goles ante Benfica por la Champions

Los dos colombianos fueron titulares en el duelo de ida de la última ronda de clasificación a la fase de liga, cuyo encuentro de vuelta será el miércoles 27 de agosto en Lisboa

Jhon Jáder Durán y Richard
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Mesitas del Colegio:

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’,

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Marbelle hizo importante solicitud a quienes oraron por Miguel Uribe: “Salvar a Colombia”

Mr. Stiven dijo cuál es el creador de contenido que tiene más plata en Colombia y por qué

Deportes

Polémica en Atlético Nacional por

Polémica en Atlético Nacional por eliminación en Copa Libertadores: Edwin Cardona es criticado por un compañero por expulsión

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas

Jhon Jáder Durán y Richard Ríos no se hicieron daño: Fenerbahce empató sin goles ante Benfica por la Champions