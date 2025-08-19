Neyser Villarreal pidió excusas a los hinchas de Millonarios por usar la camiseta del América de Cali: tomó drástica decisión

Neiser Villarreal empezó a jugar con Millonarios en 2025 para sumar minutos, pensando en una salida a otro club - crédito Colprensa

Neyser Villarreal, jugador de Millonarios y de la Selección Colombia Sub-20, se disculpó públicamente luego de aparecer en una transmisión en redes sociales vistiendo la camiseta del América de Cali.

El hecho, ocurrido durante un live en Tiktok el 14 de agosto mientras veía el partido entre Pereira y América de Cali, generó numerosas críticas entre la afición embajadora y originó una sanción disciplinaria por parte del club capitalino.

El futbolista generó la polémica tras conocerse un pantallazo en una transmisión en vivo, en TikTok, con la camiseta del cuadro escarlata - crédito @AlejoSoche / X

El delantero reconoció el error y aceptó la sanción impuesta por Millonarios, señalando: “Sé que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual, a mis compañeros y a algunas personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí”.

Villarreal anunció también que cerrará su cuenta de Tiktok y evitará futuras transmisiones en vivo en redes sociales, limitando su actividad únicamente a Instagram.

El futbolista, cuyo contrato con Millonarios culminará en diciembre del 2025, se recupera de una lesión en la rodilla, la cual sufrió con la selección Colombia sub-20 en un partido amistoso. Sin embargo, sus minutos de juego con el albiazul podría verse reducidos por sus conductas, luego de que se le abriera un proceso disciplinario por sus conductas al interior de la institución.

Este es el comunicado completo de Neiser Villarreal:

El atacante de Millonarios se refirió al live de TikTok con la camiseta del América de Cali - crédito Neyser Villarreal

“El día 14 de agosto mientras veía el partido Pereira vs América de Cali, realicé un live en tik tok utilizando la camiseta de otro equipo diferente al que pertenezco actualmente, porque me la había regalado mi amigo y compañero de la selección Colombia sub 20 José

Cavadia, esto fue sin el ánimo de ofender a nadie y simplemente la usé de manera natural, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar.

Se que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual Millonarios, a mis compañeros y a algunas personas cercanas a mí.

Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí, es de seres humanos equivocarse pero también lo es reconocer los errores, sé que a muchas personas no les va a alcanzar mis disculpas y otras no la aceptarán.

Estos días han sido muy difíciles para mí, siento que este mensaje es lo que corresponde y se debe hacer.

Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club no puedo ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva.

Quiero informar que he tomado la decisión de cerrar TikTok y no volver a interactuar en ningún live, la única red social que utilizaré será Instagram.

Continuaré comprometido con mi crecimiento personal yA profesional y aprenderé de estos errores para no volverlos a cometer.

Ofrezco mis más sinceras disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos o a quienes haya incomodado con esta situación.

