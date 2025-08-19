Deportes

Neyser Villarreal pidió excusas a los hinchas de Millonarios por usar la camiseta del América de Cali: tomó drástica decisión

El extremo atacante del equipo Embajador saldrá de la institución a finales de 2025, como jugador libre, otra situación que ha incomodado a las directivas por sus actitudes

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Neiser Villarreal empezó a jugar
Neiser Villarreal empezó a jugar con Millonarios en 2025 para sumar minutos, pensando en una salida a otro club - crédito Colprensa

Neyser Villarreal, jugador de Millonarios y de la Selección Colombia Sub-20, se disculpó públicamente luego de aparecer en una transmisión en redes sociales vistiendo la camiseta del América de Cali.

El hecho, ocurrido durante un live en Tiktok el 14 de agosto mientras veía el partido entre Pereira y América de Cali, generó numerosas críticas entre la afición embajadora y originó una sanción disciplinaria por parte del club capitalino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El futbolista generó la polémica
El futbolista generó la polémica tras conocerse un pantallazo en una transmisión en vivo, en TikTok, con la camiseta del cuadro escarlata - crédito @AlejoSoche / X

El delantero reconoció el error y aceptó la sanción impuesta por Millonarios, señalando: “Sé que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual, a mis compañeros y a algunas personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí”.

Villarreal anunció también que cerrará su cuenta de Tiktok y evitará futuras transmisiones en vivo en redes sociales, limitando su actividad únicamente a Instagram.

El futbolista, cuyo contrato con Millonarios culminará en diciembre del 2025, se recupera de una lesión en la rodilla, la cual sufrió con la selección Colombia sub-20 en un partido amistoso. Sin embargo, sus minutos de juego con el albiazul podría verse reducidos por sus conductas, luego de que se le abriera un proceso disciplinario por sus conductas al interior de la institución.

Este es el comunicado completo de Neiser Villarreal:

El atacante de Millonarios se refirió al live de TikTok con la camiseta del América de Cali - crédito Neyser Villarreal

“El día 14 de agosto mientras veía el partido Pereira vs América de Cali, realicé un live en tik tok utilizando la camiseta de otro equipo diferente al que pertenezco actualmente, porque me la había regalado mi amigo y compañero de la selección Colombia sub 20 José

Cavadia, esto fue sin el ánimo de ofender a nadie y simplemente la usé de manera natural, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar.

Se que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual Millonarios, a mis compañeros y a algunas personas cercanas a mí.

Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí, es de seres humanos equivocarse pero también lo es reconocer los errores, sé que a muchas personas no les va a alcanzar mis disculpas y otras no la aceptarán.

Estos días han sido muy difíciles para mí, siento que este mensaje es lo que corresponde y se debe hacer.

Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club no puedo ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva.

Quiero informar que he tomado la decisión de cerrar TikTok y no volver a interactuar en ningún live, la única red social que utilizaré será Instagram.

Continuaré comprometido con mi crecimiento personal yA profesional y aprenderé de estos errores para no volverlos a cometer.

Ofrezco mis más sinceras disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos o a quienes haya incomodado con esta situación.

Así va Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Millonarios FC ha recibido seis
Millonarios FC ha recibido seis goles en sus últimos dos partidos en la Liga BetPlay II-2025 - crédito Colprensa
  1. Junior FC: 17 puntos / +9 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  2. Independiente Medellín: 13 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima: 13 puntos / +1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  4. Atlético Nacional: 12 puntos / +6 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  5. Llaneros FC: 11 puntos / +3 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  6. Fortaleza CEIF: 11 puntos / +2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  7. Deportivo Pereira: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados
  8. Envigado FC: 9 puntos / +1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  • Millonarios es último en la tabla de posiciones con un punto en cinco partidos jugados.

Temas Relacionados

Millonarios FCNeyser VillarrealCamiseta América de CaliLiga BetPlayFPCColombia-Deportes

Más Noticias

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

El cuadro dirigido por Diego Gabriel Raimondi tiene que buscar la victoria en Río al menos por la mínima diferencia para forzar la definición del clasificado desde los tiros del punto penal

Fluminense vs. América de Cali

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

El Rey de Copas del fútbol colombiano volverá a visitar uno de los estadios que más gratos recuerdos le dejó en la Copa Libertadores 2016: el estadio Morumbí del São Paulo FC

São Paulo vs. Atlético Nacional

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

El conjunto Tiburón se impuso a los Leopardos en un final polémico, que estuvo marcado por los múltiples desórdenes y discusiones por parte de los dos cuerpos técnicos

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

El cuadro Albo permanece en territorio argentino en la previa de lo que será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con Huracán

Jugadores de Once Caldas fueron

Juan Pablo Vargas salió en defensa de David González en medio de crisis en Millonarios: “Acá no es de echar la culpa”

El defensor costarricense salió a dar la cara luego de lo que fue la derrota del cuadro Embajador 3-1 con Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué

Juan Pablo Vargas salió en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hombres armados mataron a un

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Los memes y reacciones que

Los memes y reacciones que dejó la salida de Jorge Herrera de ‘Masterchef Celebrity’: “Al final, el diablo fue puerco”

Feid hizo gran festejo por su cumpleaños en Japón después de festival musical junto a J Balvin y Yandel: estrenó canción para celebrar

Luisa Fernanda W confesó que es lo más duro de haberse mudado de Colombia

Jorge Herrera es el séptimo eliminado de ‘Masterchef Celebrity’: esta fue la razón de su salida

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Deportes

Fluminense vs. América de Cali

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

Juan Pablo Vargas salió en defensa de David González en medio de crisis en Millonarios: “Acá no es de echar la culpa”