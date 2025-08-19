Deportes

Luis Díaz habló sobre la celebración que hizo en la final de la Supercopa de Alemania, en homenaje a Diogo Jota: “Es brutal”

El colombiano anota su primer gol como titular en el Bayern Munich y lo celebra con un gesto especial, evocando la figura de Diogo Jota y emocionando a compañeros y aficionados en la Supercopa

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El delantero colombiano habló en exclusiva con ESPN acerca de la pérdida de su compañero en Liverpool - crédito @ESPNColombia / X

El primer gol de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich fue especial: llegó el 16 de agosto en la final de la Supercopa de Alemania ante Stuttgart.

La anotación, que llegó al minuto 77 de partido después de un buen centro del alemán Sergey Gnabry, fue la ocasión perfecta para que el colombiano tuviera la oportunidad y le dedicara el gol a Diogo Jota, delantero portugués que falleció el 3 de junio de 2025, en un accidente de tránsito junto a su hermano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Díaz le dedicó su
Luis Díaz le dedicó su primer gol con el Bayern Múnich a Diogo Jota - crédito Heiko Becker / REUTERS

En entrevista exclusiva con ESPN, el colombiano habló sobre lo ocurrido y recordó lo difícil que fue para él perder a un compañero de esa forma.

“Es brutal. El hecho de pensar que ya no está yse nos ha ido un compañero increíble es de no creer. Nadie está preparado para recibir estas noticias y sentirse bien cuando te enfrentas en una situación así.Fue un compañero grandioso conmigo. Lo recordaremos mucho. Va a vivir en la memoria de nosotros,poder dedicarle el gol es algo especial. Tenía pensado hacerlo“, explicó.

Soccer Football - World Cup
Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - June 10, 2025 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their first goal REUTERS/Agustin Marcarian

También, habló sobre lo que significaría para él, disputar su primera Copa del Mundo con la selección Colombia, en caso de que la “Tricolor” clasifique al Mundial 2026.

“Estoy muy contento porque tenemos la oportunidad ahora de jugar dos partidos con la Selección y hay posibilidad de clasificar al Mundial con solo un punto,estamos a poco de clasificar y sé que lo vamos a conseguir. Somos un grupo humilde y tranquilo, podemos dar de qué hablar siempre tratando de ir paso a paso", explicó.

Además, se mostró con emoción, sobre lo que sería vivir su primera Copa del Mundo.

“Es increíble. Sólo con pensarlo ya te llena de expectativas que nunca viví. Quizás otro compañero lo ha vivido y te explica, y esos tips de cómo es el Mundial y cómo se vive, el ambiente, es muy increíble y estoy muy ilusionado de jugar mi primer Mundial. Sé que lo vamos a conseguir, sé que se va a dar y ojalá ahora en septiembre lo hagamos de buena manera", comentó.

Una apuesta del Bayern Múnich por Luis Díaz: así lo confesó

!DOCTYPE html>

Por otra parte, habló sobre el gol que marcó en la final de la Supercopa de Alemania.

“Muy feliz y contento por lo que se dio este fin de semana, así como lo recalcaste era mi primer partido oficial y mi primer gol, mi primer título.Soñaba llegar acápara conseguir grandes cosas y dar lo mejor de mí. Trato de disfrutar el fútbol”, comentó.

Además, reveló que el Bayern Múnich apostó por él para la temporada 2025-2026.

"Fue una apuesta muy grande y estoy muy agradecido por las directivas de llegar hacia mí y confiar. A mí me toca siempre responder en el campo y aportar con lo que sé hacer. Estar a disposición del cuerpo técnico. Comenzar de esta manera y estar junto con mis compañeros es increíble", dijo.

Además. reveló cómo fue la ayuda de su compañero Florian Wirtz, le aconsejó antes de que llegara al Bayern Múnich.

Ya tenía un poco de conocimiento de la Bundesliga, soy muy amante de ver el fútbol y ver todas las competiciones.Tuve la oportunidad de hablar con Florian (Wirtz) en Liverpool y sé que es una liga física. Espero tener un gran debut. Llevo unas dos semanas acá en el club y necesito tiempo para acomodarme”, expresó.

Cuando juega Luis Díaz por la Bundesliga, se viene su debut oficial

Con el título de la
Con el título de la Supercopa de Alemania, el equipo de Baviera quiere defender la Bundesliga - crédito Heiko Becker / REUTERS

El debut de Lis Díaz en la Bundesliga será el 22 de agosto de 2025, a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), cuando en el estadio Allianz Arena reciba al Leipzig.

Temas Relacionados

Luis DíazDiogo JotaLiverpoolBayern MúnichColombia-Deportes

Más Noticias

Esta es la cifra de goles que le puso Harry Kane a Luis Díaz en su primera temporada con Bayern Múnich

El extremo colombiano marcó su primer gol con la camiseta del conjunto alemán durante la final de la Supercopa de Alemania, en la cual se impusieron 2-1 a Stuttgart

Esta es la cifra de

São Paulo vs. Atlético Nacional: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

El Rey de Copas del fútbol colombiano volverá a visitar uno de los estadios que más gratos recuerdos le dejó en la Copa Libertadores 2016: el estadio Morumbí del São Paulo FC

São Paulo vs. Atlético Nacional:

Hinchas de São Paulo amenazaron a los aficionados de Atlético Nacional en la previa del partido de Copa Libertadores: “¡Narconal, Racista!"

Más de 3.000 hinchas de Atlético Nacional llegarán en al menos 70 buses al estadio Morumbí, sede del partido contra São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Hinchas de São Paulo amenazaron

Filtraron detalles de la camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026

El equipo nacional está a un solo punto de asegurar su cupo en la Copa Mundial, tras una campaña irregular que culminará enfrentando a Bolivia y Venezuela en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Filtraron detalles de la camiseta

Fluminense vs. América de Cali: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

El cuadro dirigido por Diego Gabriel Raimondi tiene que buscar la victoria en Río al menos por la mínima diferencia para forzar la definición del clasificado desde los tiros del punto penal

Fluminense vs. América de Cali:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío XX’ destapó nuevos detalles de su ruptura con Natalia Rincón: “Fue un error”

El actor Jorge Herrera, eliminado de ‘MasterChef Celebrity‘, habló de su paso por el ‘reality’: “No fue fácil”

“Twisted Metal” y más, estas son las series de HBO Max Colombia que no te puedes perder hoy

Yina Calderón se refirió a la millonaria deuda que tendría en finca que compró: “Nadie que deba mil y pico de millones tiene escrituras”

Altafulla puso fin a los rumores de ruptura con Karina García: le hizo videollamada en medio de un concierto

Deportes

Hinchas de São Paulo amenazaron

Hinchas de São Paulo amenazaron a los aficionados de Atlético Nacional en la previa del partido de Copa Libertadores: “¡Narconal, Racista!"

Filtraron detalles de la camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026

Fluminense vs. América de Cali: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

São Paulo vs. Atlético Nacional: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana