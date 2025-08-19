Luis Díaz habló sobre la celebración que hizo en la final de la Supercopa de Alemania, en homenaje a Diogo Jota: “Es brutal”

El delantero colombiano habló en exclusiva con ESPN acerca de la pérdida de su compañero en Liverpool - crédito @ESPNColombia / X

El primer gol de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich fue especial: llegó el 16 de agosto en la final de la Supercopa de Alemania ante Stuttgart.

La anotación, que llegó al minuto 77 de partido después de un buen centro del alemán Sergey Gnabry, fue la ocasión perfecta para que el colombiano tuviera la oportunidad y le dedicara el gol a Diogo Jota, delantero portugués que falleció el 3 de junio de 2025, en un accidente de tránsito junto a su hermano.

Luis Díaz le dedicó su primer gol con el Bayern Múnich a Diogo Jota - crédito Heiko Becker / REUTERS

En entrevista exclusiva con ESPN, el colombiano habló sobre lo ocurrido y recordó lo difícil que fue para él perder a un compañero de esa forma.

“Es brutal. El hecho de pensar que ya no está yse nos ha ido un compañero increíble es de no creer. Nadie está preparado para recibir estas noticias y sentirse bien cuando te enfrentas en una situación así.Fue un compañero grandioso conmigo. Lo recordaremos mucho. Va a vivir en la memoria de nosotros,poder dedicarle el gol es algo especial. Tenía pensado hacerlo“, explicó.



También, habló sobre lo que significaría para él, disputar su primera Copa del Mundo con la selección Colombia, en caso de que la “Tricolor” clasifique al Mundial 2026.

“Estoy muy contento porque tenemos la oportunidad ahora de jugar dos partidos con la Selección y hay posibilidad de clasificar al Mundial con solo un punto,estamos a poco de clasificar y sé que lo vamos a conseguir. Somos un grupo humilde y tranquilo, podemos dar de qué hablar siempre tratando de ir paso a paso", explicó.

Además, se mostró con emoción, sobre lo que sería vivir su primera Copa del Mundo.

“Es increíble. Sólo con pensarlo ya te llena de expectativas que nunca viví. Quizás otro compañero lo ha vivido y te explica, y esos tips de cómo es el Mundial y cómo se vive, el ambiente, es muy increíble y estoy muy ilusionado de jugar mi primer Mundial. Sé que lo vamos a conseguir, sé que se va a dar y ojalá ahora en septiembre lo hagamos de buena manera", comentó.

Una apuesta del Bayern Múnich por Luis Díaz: así lo confesó

Por otra parte, habló sobre el gol que marcó en la final de la Supercopa de Alemania.

“Muy feliz y contento por lo que se dio este fin de semana, así como lo recalcaste era mi primer partido oficial y mi primer gol, mi primer título.Soñaba llegar acápara conseguir grandes cosas y dar lo mejor de mí. Trato de disfrutar el fútbol”, comentó.

Además, reveló que el Bayern Múnich apostó por él para la temporada 2025-2026.

"Fue una apuesta muy grande y estoy muy agradecido por las directivas de llegar hacia mí y confiar. A mí me toca siempre responder en el campo y aportar con lo que sé hacer. Estar a disposición del cuerpo técnico. Comenzar de esta manera y estar junto con mis compañeros es increíble", dijo.

Además. reveló cómo fue la ayuda de su compañero Florian Wirtz, le aconsejó antes de que llegara al Bayern Múnich.

“Ya tenía un poco de conocimiento de la Bundesliga, soy muy amante de ver el fútbol y ver todas las competiciones.Tuve la oportunidad de hablar con Florian (Wirtz) en Liverpool y sé que es una liga física. Espero tener un gran debut. Llevo unas dos semanas acá en el club y necesito tiempo para acomodarme”, expresó.

Cuando juega Luis Díaz por la Bundesliga, se viene su debut oficial

Con el título de la Supercopa de Alemania, el equipo de Baviera quiere defender la Bundesliga - crédito Heiko Becker / REUTERS

El debut de Lis Díaz en la Bundesliga será el 22 de agosto de 2025, a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), cuando en el estadio Allianz Arena reciba al Leipzig.