Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Se enfrentaron jugadores del Junior y del Bucaramanga tras el pitazo final- crédito @MattGGonza/X

El encuentro entre Junior y Atlético Bucaramanga, disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, culminó con una victoria agónica de los locales por 2-1, gracias a dos tantos de Steven “Titi” Rodríguez, que remontó el marcador sobre el final del partido.

La intensidad que caracterizó el juego en la cancha también se replicó en las tribunas, donde se registraron disturbios entre los aficionados de ambos equipos.

Los incidentes en la tribuna occidental alta obligaron a una suspensión parcial del partido. Imágenes y videos difundiéndose en redes sociales mostraron las peleas entre seguidores del Tiburón y del Leopardo, lo que generó un ambiente de tensión y preocupación entre el resto de los asistentes.

No obstante, la intervención de las autoridades permitió retomar el control de la situación y reanudar el compromiso.

Y es que la tensión no solo se vivió en las gradas. En el campo de juego, los futbolistas de ambos equipos protagonizaron roces y desacuerdos, que tras el pitazo final derivaron en reclamos y enfrentamientos verbales, dejando un saldo negativo en la imagen del espectáculo deportivo.

De hecho, fue después del segundo gol del cuadro barranquillero que, tras la celebración de los jugadores que permanecían en el banquillo del equipo de Alfredo Arias, algunos miembros del staff del Bucaramanga salieron a reclamar airadamente, lo que desencadenó un enfrentamiento.

La Policía tuvo que intervenir sobre el final del juego- crédito @HablaDeportes/X

Junior remontó al Bucaramanga y es líder

Con un marco ejemplar por parte de la hinchada del Tiburón en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior logró una remontada heroica frente a Atlético Bucaramanga.

El conjunto visitante sorprendió a los locales en el segundo tiempo con un centro que terminó en autogol de Fabián Sambueza, definiendo el 0-1 a favor de los Leopardos al minuto 59.

Cuando el cronómetro ya avanzaba hacia el cierre, Steven “Titi” Rodríguez emergió como figura: primero igualó al 87′ desde el punto penal y, en plena agonía del juego, anotó el segundo gol desde los 12 pasos en tiempo de adición, desatando la euforia en la tribuna.

Fue una victoria cargada de dramatismo y emociones, que mantuvo el invicto de Junior en el campeonato y reforzó su condición de líder, mientras que Bucaramanga aún no levanta cabeza.

Junior le remontó al Bucaramanga en Barranquilla- crédito Vizzorimage

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Betplay Dimayor

Junior lidera con claridad, sumando 17 puntos en 7 partidos, gracias a un impresionante rendimiento de 5 victorias y 2 empates, sin derrotas. La diferencia de gol de los Tiburones es notable: 16 tantos a favor y apenas 7 en contra (+9).

Detrás aparece Deportes Tolima con 13 puntos, en segunda posición, e Atlético Nacional en tercero con 12. También destacan Llaneros, Fortaleza y Deportivo Pereira, todos con entre 11 y 12 puntos, lo que muestra un lote parejo tras el líder.

Envigado, Santa Fe, La Equidad y Deportivo Cali se ubiquen entre 8° y 11°, todos con 9 puntos, compartiendo goles a favor y en contra muy similares, lo que indica una competencia pareja en esa zona.

En la parte baja, Atlético Bucaramanga se encuentra en la 12.ª posición con 7 puntos en 5 partidos, mientras que el preocupante caso de Millonarios se mantiene: 20.º con solo 1 punto en 5 partidos, siendo el peor rendimiento del torneo.

El cuadro barranquillero quiere continuar su buen andar en el comienzo de la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo / Colprensa

Cuándo será el próximo partido del Junior de Barranquilla

El próximo partido del Junior de Barranquilla se disputará el sábado 23 de agosto de 2025, cuando visite a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho EL Campín a las 8:30 p. m., en juego válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, en el que buscará reafirmar su liderato en el campeonato colombiano.