El codazo de Jhon Durán en Turquía por el que se salvó de ser expulsado en el debut con Fenerbahçe

Jhon Jáder Durán debutó este fin de semana en la Superliga de Turquía con el Fenerbahce, tras llegar a préstamo y ser pedido expresamente por el entrenador José Mourinho. El atacante colombiano, de 21 años, arribó al club tras su paso por Arabia Saudita, en el que marcó goles, pero no cumplió las expectativas que generó su fichaje por 77 millones de euros en enero.

Esta semana, Durán fue clave en el avance del Fenerbahçe a la cuarta ronda de los play-offs de la Liga de Campeones, al anotar en la remontada frente al Niza. Sin embargo, su estreno liguero contra el Goztepe dejó en evidencia conductas que volvieron a generar controversia.

El duelo entre Göztepe y Fenerbahçe en el estadio Gürsel Aksel se disputó en un clima de alta tensión desde el inicio, con varias jugadas polémicas que marcaron el desarrollo del encuentro y mantuvieron en el centro de la atención tanto a los protagonistas dentro del campo como a los técnicos en la banda.

En los primeros minutos, se produjo un posible penal sobre Janderson de Carvalho por parte de Sofyan Amrabat, que el árbitro no sancionó y el VAR no revisó, lo que elevó los ánimos en la tribuna y entre los jugadores locales. Poco después, Jhon Jáder Durán reclamó una falta en el área rival pidiendo penalti para el Fenerbahçe, pero nuevamente no hubo acción arbitral ni intervención por parte del videoarbitraje.

En el empate sin goles, el delantero colombiano fue sancionado con tarjeta amarilla luego de propinar un codazo en el rostro a Allan Godoi minutos antes de finalizar la primera parte.

La acción fue objeto de análisis en el entorno del club. El exarquero e ídolo del Fenerbahce, Volkan Demirel, consideró que la expulsión habría sido una sanción “muy fuerte”, pero advirtió que si Durán repite ese comportamiento, “con el estilo de José Mourinho, Jhon Durán pronto estará en el banquillo”.

El episodio también motivó comentarios en la prensa local, como el del periodista Volkan Yılmaz, que opinó en redes sociales: “Es claramente roja para Jhon Durán”.

A los 56 minutos se dio otra jugada polémica por una mano en el área de Göztepe que no se sancionó como penal. Finalmente, un penal a favor de Fenerbahçe fue otorgado tras la revisión del VAR por una caída de Cenk Tosun tras anticipar a Novatus Dismas.

Sin embargo, el guardameta Mateusz Lis detuvo el disparo de penalti y en el rebote el ejecutor falló, sellando el empate 0-0 y generando el festejo del público local como si de una victoria se tratara, en un encuentro marcado por la polémica arbitral y la intensidad característica de un clásico.

Las duras respuestas de Jose Mourinho tras el empate sin goles

El técnico portugués José Mourinho mostró su inconformidad durante la rueda de prensa posterior al empate sin goles entre Göztepe y Fenerbahçe, un estado de ánimo que ya había quedado en evidencia al salir anticipadamente al vestuario antes del final del primer tiempo y por su actitud en el banquillo durante el segundo tiempo.

En la entrevista concedida a BeIn Sports, Mourinho respondió de manera enfática a las preguntas sobre las dificultades de su equipo para construir juego desde el propio campo. El entrenador descartó que hubiera obstáculos en esa fase y señaló:

“Fue difícil pasar el último muro, pasar la línea de tres centrales y cinco volantes, estaban muy compactos. Eran tres defensores centrales con fantástico juego ‘uno contra uno’ y control aéreo fantástico. Pero viste el partido de forma contraria porque salimos desde el fondo con facilidad”.

Ante la insistencia del periodista sobre la presión ejercida por el Göztepe y el hecho de que Fenerbahçe jugó cerca de 20 minutos con superioridad numérica, Mourinho elevó el tono de sus respuestas.

Reiteró que la salida desde el fondo no fue un problema para su equipo, e indicó que las mayores dificultades se presentaron en el campo rival, atribuyendo el mérito al planteamiento defensivo rival: “Ya lo expliqué en la primera respuesta: cuando defiendes en un bloque muy compacto, muy bajo, muy físico. Puedes tener diez jugadores o tener once, es exactamente lo mismo”.