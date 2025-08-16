Deportes

Nueva polémica en León por nivel de James Rodríguez: lo acusan por la crisis y el director deportivo se pronunció

El dirigente Rodrigo Fernández habló sobre la situación del volante colombiano en la "Fiera", pues lleva ausente dos partidos y aún no se define su futuro en 2026

James Rodríguez se ha perdido
James Rodríguez se ha perdido los últimos dos encuentros con León de México, lo que ya causa preocupación entre los aficionados

Hay mucha preocupación por la situación de James Rodríguez, que pasó de ser la principal figura de León y con un comienzo prometedor en el segundo semestre de 2025, a encontrarse afuera de los últimos dos compromisos y sin definir su futuro por el final de contrato en diciembre.

Debido a la actualidad del colombiano, comenzaron las críticas por el mal momento del club, pues un sector de la afición acusa al mediocampista de no aportar lo suficiente para levantar a la “Fiera”, que está afuera de los seis primeros puestos en la Liga MX y eliminado de la Leagues Cup.

Por lo pronto, James se recupera de una molestia y se espera que aparezca en el próximo compromiso, que será frente a Pachuca el sábado 23 de agosto en la sexta jornada del Torneo Apertura, en la que los “Tuzos” son líderes con 12 unidades y favoritos a ganar en el compromiso.

“No siempre traemos lo que queremos”

Cuando se esperaba que el colombiano tomara la batuta en el arranque de temporada, en el que lleva un gol y una asistencia en seis partidos, terminó bajando tanto su nivel que algunos aficionados cuestionan si es necesario contar con el jugador para lo que queda de la Liga MX.

Rodrigo Fernández, director deportivo de León, salió en defensa de James Rodríguez, ya que es su principal fichaje en 2025 y con el que esperan pelear por el título a final de año, aunque en la actualidad parece un objetivo complicado de lograr por el pésimo rendimiento de la plantilla.

James Rodríguez pasa por momentos
James Rodríguez pasa por momentos complicados con León porque no se dan los resultados en 2025

Durante una entrevista con el medio Claro Sports, el dirigente dejó claro que el mal momento de los “Panzas Verdes” no es culpa del colombiano: “James sigue siendo un crack, pone el balón donde quiere. El bajón no es solo suyo, es del grupo. Si levantamos todos, él también lo hará”

No siempre traemos lo que queremos, pero sí jugadores que nos han dado títulos y protagonismo”, afirmó Fernández, defendiendo no solo la llegada de hombres como James Rodríguez, sino su gestión en el mercado de fichajes para cumplir los requerimientos del técnico Eduardo Berizzo.

León viene de ser eliminado
León viene de ser eliminado en la Leagues Cup, en la que no ganó ninguno de sus tres partidos

El triunfo 1-0 sobre el Necaxa le dio un nuevo aire a León para pelear en el Torneo Apertura, pues ahora se ubica en la novena posición con seis puntos, entrando en la zona de Play In y esperando que pueda ascender a los primeros seis lugares, que entregan cupo directo a los cuartos de final.

La herida del Mundial de Clubes

El director deportivo de León también recordó lo que pasó en marzo de 2025, cuando la FIFA informó la descalificación del Mundial de Clubes por violar la norma de multipropiedad, al contar con el mismo dueño que Pachuca, el cual sí participó en el campeonato.

Para Rodrigo Fernández, se trató de una decisión injusta porque se incumplió con el triunfo en la Copa de Campeones de la Concacaf 2023, que dio el cupo para la Copa del Mundo en los Estados Unidos, en especial porque la ganaron primero que los “Tuzos”, cuyo logro fue en 2024.

León defendió su clasificación al
León defendió su clasificación al Mundial de Clubes, pero perdió en todas las instancias legales ante la FIFA

“Si ya salió campeón uno de los equipos, el otro tendrá que aceptar que aunque sea campeón, pues no tiene derecho a participar, pero ya tendría que estar estipulado y no como esta vez que León es el primero que logra su pase al Mundial de Clubes y después resulta que fuimos eliminados”, dijo el directivo.

Fernández finalizó al decir que confía en la plantilla actual de Berizzo para salir adelante en lo que queda de la temporada con León: “Tenemos jugadores con experiencia que saben ganar. Si recuperamos nuestra identidad, volveremos a estar arriba”.

Luis Díaz le da la

Cúcuta Deportivo recibió dura sanción

El fuerte regaño de Alfredo

Jhon Arias debutó en la

Eduardo Berizzo lanzó pulla por
Luis Díaz le da la

