Medellín será la nueva sede de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol

La Selección Colombia femenina afrontará un nuevo capítulo en su historia al disputar su primer partido oficial en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un escenario que hasta ahora no había acogido compromisos del equipo nacional femenino de mayores.
El 15 de agosto de 2025, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a través de un comunicado de prensa la oficialización de la casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín como sede del primer partido de la Liga de Naciones Conmebol ante Perú.
El organismo rector del fútbol nacional confirmó en un boletín de prensa a Medellín como sede del primer partido del torneo, que tendrá su primera edición en la historia.
“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. El encuentro inaugural será el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 de la competición".
En el mismo comunicado se detalló que el alcalde de la capital del departamento de Antioquia fue el encargado de hacer el anuncio oficial de la noticia para que la ciudad sea sede de uno de los partidos relevantes dentro del torneo que define cupos para la Copa del Mundo.
“El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó oficialmente a la FCF la disponibilidad de la ciudad para albergar este compromiso, que forma parte del certamen que otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027: dos directos y dos para el repechaje intercontinental”.
Así será el calendario de la selección Colombia en el nuevo torneo
La selección Colombia afrontará este nuevo certamen con la mirada puesta en la clasificación al Mundial. Cabe destacar que La Liga de Naciones Femenina otorgará dos cupos directos al torneo global y dos plazas adicionales para el repechaje, lo que convierte cada partido en una oportunidad decisiva para asegurar la presencia en la máxima cita del fútbol femenino.
Es importante recordar que la ausencia de Brasil en la competición, se debe a su condición de anfitrión del Mundial y su clasificación automática, introduce una particularidad en el calendario: en cada fecha, una selección quedará libre y no disputará partido, lo que le permitirá descansar
La estructura del torneo implica que, en cada jornada, uno de los equipos no tendrá actividad competitiva. Así, selecciones como Uruguay, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Chile también tendrán asignados sus respectivos turnos de descanso, lo que influirá en la dinámica de la clasificación.
A continuación, así se jugarán las 9 fechas de la Conmebol Liga de Naciones Femenina.
Fecha 1
24 de octubre de 2025
- Colombia vs. Perú
- Bolivia vs. Ecuador
- Venezuela vs. Chile
- Argentina vs. Paraguay
Equipo libre: Uruguay
Fecha 2
28 de octubre de 2025
- Paraguay vs. Venezuela
- Chile vs. Bolivia
- Uruguay vs. Argentina
- Ecuador vs. Colombia
Equipo libre: Perú
Fecha 3
28 de noviembre de 2025
- Perú vs. Chile
- Paraguay vs. Uruguay
- Bolivia vs. Colombia
- Ecuador vs. Venezuela
Equipo libre: Argentina
Fecha 4
2 de diciembre de 2025
- Venezuela vs. Perú
- Argentina vs. Bolivia
- Chile vs. Paraguay
- Uruguay vs. Ecuador
Equipo libre: Colombia
Fecha 5
10 de abril de 2026
- Perú vs. Uruguay
- Paraguay vs. Ecuador
- Colombia vs. Venezuela
- Chile vs. Argentina
Equipo libre: Bolivia
Fecha 6
14 de abril de 2026
- Perú vs. Paraguay
- Bolivia vs. Uruguay
- Venezuela vs. Argentina
- Colombia vs. Chile
Equipo libre: Ecuador
Fecha 7
18 de abril de 2026
- Venezuela vs. Bolivia
- Argentina vs. Colombia
- Uruguay vs. Chile
- Ecuador vs. Perú
Equipo libre: Paraguay
Fecha 8
5 de junio de 2026
- Bolivia vs. Paraguay
- Argentina vs. Perú
- Colombia vs. Uruguay
- Chile vs. Ecuador
Equipo libre: Venezuela
Fecha 9
9 de junio de 2026
- Perú vs. Bolivia
- Paraguay vs. Colombia
- Uruguay vs. Venezuela
- Ecuador vs. Argentina
Equipo libre: Chile