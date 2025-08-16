Medellín será la nueva sede de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol

Colombia tendrá como sede el estadio Atanasio Girardot para el nuevo torneo que jugará en Conmebol-crédito Cristina Vega/REUTERS

La Selección Colombia femenina afrontará un nuevo capítulo en su historia al disputar su primer partido oficial en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un escenario que hasta ahora no había acogido compromisos del equipo nacional femenino de mayores.

El 15 de agosto de 2025, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a través de un comunicado de prensa la oficialización de la casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín como sede del primer partido de la Liga de Naciones Conmebol ante Perú.

Colombia tendrá su debut con Perú en la Conmebol Liga de Naciones Femenina-crédito Conmebol

El organismo rector del fútbol nacional confirmó en un boletín de prensa a Medellín como sede del primer partido del torneo, que tendrá su primera edición en la historia.

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. El encuentro inaugural será el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 de la competición".

En el mismo comunicado se detalló que el alcalde de la capital del departamento de Antioquia fue el encargado de hacer el anuncio oficial de la noticia para que la ciudad sea sede de uno de los partidos relevantes dentro del torneo que define cupos para la Copa del Mundo.

“El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó oficialmente a la FCF la disponibilidad de la ciudad para albergar este compromiso, que forma parte del certamen que otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027: dos directos y dos para el repechaje intercontinental”.

Así será el calendario de la selección Colombia en el nuevo torneo

Después del partido ante Perú, Colombia jugará ante Ecuador como visitante-crédito Cristina Vega/REUTERS

La selección Colombia afrontará este nuevo certamen con la mirada puesta en la clasificación al Mundial. Cabe destacar que La Liga de Naciones Femenina otorgará dos cupos directos al torneo global y dos plazas adicionales para el repechaje, lo que convierte cada partido en una oportunidad decisiva para asegurar la presencia en la máxima cita del fútbol femenino.

Es importante recordar que la ausencia de Brasil en la competición, se debe a su condición de anfitrión del Mundial y su clasificación automática, introduce una particularidad en el calendario: en cada fecha, una selección quedará libre y no disputará partido, lo que le permitirá descansar

La estructura del torneo implica que, en cada jornada, uno de los equipos no tendrá actividad competitiva. Así, selecciones como Uruguay, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Chile también tendrán asignados sus respectivos turnos de descanso, lo que influirá en la dinámica de la clasificación.

A continuación, así se jugarán las 9 fechas de la Conmebol Liga de Naciones Femenina.

Fecha 1

24 de octubre de 2025

Colombia vs. Perú

Bolivia vs. Ecuador

Venezuela vs. Chile

Argentina vs. Paraguay

Equipo libre: Uruguay

Fecha 2

28 de octubre de 2025

Paraguay vs. Venezuela

Chile vs. Bolivia

Uruguay vs. Argentina

Ecuador vs. Colombia

Equipo libre: Perú

Fecha 3

28 de noviembre de 2025

Perú vs. Chile

Paraguay vs. Uruguay

Bolivia vs. Colombia

Ecuador vs. Venezuela

Equipo libre: Argentina

Fecha 4

2 de diciembre de 2025

Venezuela vs. Perú

Argentina vs. Bolivia

Chile vs. Paraguay

Uruguay vs. Ecuador

Equipo libre: Colombia

Fecha 5

10 de abril de 2026

Perú vs. Uruguay

Paraguay vs. Ecuador

Colombia vs. Venezuela

Chile vs. Argentina

Equipo libre: Bolivia

Fecha 6

14 de abril de 2026

Perú vs. Paraguay

Bolivia vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Colombia vs. Chile

Equipo libre: Ecuador

Fecha 7

18 de abril de 2026

Venezuela vs. Bolivia

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Chile

Ecuador vs. Perú

Equipo libre: Paraguay

Fecha 8

5 de junio de 2026

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Colombia vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

Equipo libre: Venezuela

Fecha 9

9 de junio de 2026

Perú vs. Bolivia

Paraguay vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Ecuador vs. Argentina

Equipo libre: Chile