Deportes

Medellín será la nueva sede de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol

El estadio Atanasio Girardot será el escenario del primer partido oficial de la tricolor en este nuevo torneo, camino al Mundial de Brasil 2027

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Colombia tendrá como sede el
Colombia tendrá como sede el estadio Atanasio Girardot para el nuevo torneo que jugará en Conmebol-crédito Cristina Vega/REUTERS

La Selección Colombia femenina afrontará un nuevo capítulo en su historia al disputar su primer partido oficial en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un escenario que hasta ahora no había acogido compromisos del equipo nacional femenino de mayores.

El 15 de agosto de 2025, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a través de un comunicado de prensa la oficialización de la casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín como sede del primer partido de la Liga de Naciones Conmebol ante Perú.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Colombia tendrá su debut con
Colombia tendrá su debut con Perú en la Conmebol Liga de Naciones Femenina-crédito Conmebol

El organismo rector del fútbol nacional confirmó en un boletín de prensa a Medellín como sede del primer partido del torneo, que tendrá su primera edición en la historia.

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que Medellín ha sido designada como la ciudad sede para el debut de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. El encuentro inaugural será el próximo viernes 24 de octubre de 2025, cuando el combinado nacional se enfrente a la selección de Perú en la Fecha 1 de la competición".

En el mismo comunicado se detalló que el alcalde de la capital del departamento de Antioquia fue el encargado de hacer el anuncio oficial de la noticia para que la ciudad sea sede de uno de los partidos relevantes dentro del torneo que define cupos para la Copa del Mundo.

“El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó oficialmente a la FCF la disponibilidad de la ciudad para albergar este compromiso, que forma parte del certamen que otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027: dos directos y dos para el repechaje intercontinental”.

Así será el calendario de la selección Colombia en el nuevo torneo

Después del partido ante Perú,
Después del partido ante Perú, Colombia jugará ante Ecuador como visitante-crédito Cristina Vega/REUTERS

La selección Colombia afrontará este nuevo certamen con la mirada puesta en la clasificación al Mundial. Cabe destacar que La Liga de Naciones Femenina otorgará dos cupos directos al torneo global y dos plazas adicionales para el repechaje, lo que convierte cada partido en una oportunidad decisiva para asegurar la presencia en la máxima cita del fútbol femenino.

Es importante recordar que la ausencia de Brasil en la competición, se debe a su condición de anfitrión del Mundial y su clasificación automática, introduce una particularidad en el calendario: en cada fecha, una selección quedará libre y no disputará partido, lo que le permitirá descansar

La estructura del torneo implica que, en cada jornada, uno de los equipos no tendrá actividad competitiva. Así, selecciones como Uruguay, Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Chile también tendrán asignados sus respectivos turnos de descanso, lo que influirá en la dinámica de la clasificación.

A continuación, así se jugarán las 9 fechas de la Conmebol Liga de Naciones Femenina.

Fecha 1

24 de octubre de 2025

  • Colombia vs. Perú
  • Bolivia vs. Ecuador
  • Venezuela vs. Chile
  • Argentina vs. Paraguay

Equipo libre: Uruguay

Fecha 2

28 de octubre de 2025

  • Paraguay vs. Venezuela
  • Chile vs. Bolivia
  • Uruguay vs. Argentina
  • Ecuador vs. Colombia

Equipo libre: Perú

Fecha 3

28 de noviembre de 2025

  • Perú vs. Chile
  • Paraguay vs. Uruguay
  • Bolivia vs. Colombia
  • Ecuador vs. Venezuela

Equipo libre: Argentina

Fecha 4

2 de diciembre de 2025

  • Venezuela vs. Perú
  • Argentina vs. Bolivia
  • Chile vs. Paraguay
  • Uruguay vs. Ecuador

Equipo libre: Colombia

Fecha 5

10 de abril de 2026

  • Perú vs. Uruguay
  • Paraguay vs. Ecuador
  • Colombia vs. Venezuela
  • Chile vs. Argentina

Equipo libre: Bolivia

Fecha 6

14 de abril de 2026

  • Perú vs. Paraguay
  • Bolivia vs. Uruguay
  • Venezuela vs. Argentina
  • Colombia vs. Chile

Equipo libre: Ecuador

Fecha 7

18 de abril de 2026

  • Venezuela vs. Bolivia
  • Argentina vs. Colombia
  • Uruguay vs. Chile
  • Ecuador vs. Perú

Equipo libre: Paraguay

Fecha 8

5 de junio de 2026

  • Bolivia vs. Paraguay
  • Argentina vs. Perú
  • Colombia vs. Uruguay
  • Chile vs. Ecuador

Equipo libre: Venezuela

Fecha 9

9 de junio de 2026

  • Perú vs. Bolivia
  • Paraguay vs. Colombia
  • Uruguay vs. Venezuela
  • Ecuador vs. Argentina

Equipo libre: Chile

Temas Relacionados

Selección Colombia FemeninaLiga de Naciones ConmebolAtanasio GirardotMedellínColombia-Deportes

Más Noticias

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas de Nacional y Once Caldas, integran el once ideal de Libertadores y Sudamericana

Después de la actuación de los equipos en los torneos Conmebol, dos figuras destacadas del fútbol colombiano integraron el mejor equipo de los octavos de final

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón

El compromiso disputado en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar fue detenido por el cuerpo arbitral, luego de que un rayo impactara cerca del campo de juego

Partido entre Once Caldas y

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Jhon Arias, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Luis Sinisterra buscarán brillar en la liga inglesa, en nombre del talento colombiano, en la campaña 2025/2026

Estos son los cinco colombianos

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”

El exvolante histórico del equipo capitalino cuestiona la actitud de los jugadores y la gestión de las directivas, porque asegura que les falta de amor por la camiseta

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios,

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”

El entrenador respondió con firmeza a las acusaciones por marrulla y pérdida de tiempo, y destacó el enfoque formativo y la honestidad de su plantel luego de la victoria ante el Deportivo Pasto

Técnico le respondió fuerte a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la grave enfermedad

Esta fue la grave enfermedad que padeció Fernando Varón, locutor que dejó huella en la radio colombiana tras su muerte

Michelle y Pichingo aseguraron la salvación de ‘MasterChef Celebrity’, en el regreso de la “caja misteriosa”

Sara Corrales provocó risas de sus seguidores al mostrar detalles del ensayo de su boda con Damián Pasquini

Reconocida influenciadora tuvo que recibir atención médica de emergencia durante su participación en un “reality show”: esto sucedió

Reconocido miembro de ‘El Chiringuito de Jugones’ visitó Colombia y habló maravillas del país: “Es el mejor viaje que he hecho”

Deportes

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas

Marlos y Dayro Moreno, futbolistas de Nacional y Once Caldas, integran el once ideal de Libertadores y Sudamericana

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón

David González estalló por problemas de indisciplina de tres jugadores de Millonarios: “Son inaceptables”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”