El fuerte regaño de Alfredo Arias a figura en el entrenamiento del Junior: “Después no escuchas”

En el entrenamiento del cuadro tiburón se vivió un momento de tensión entre el jugador y el técnico-crédito @elambito/X

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que comenzó de la mejor forma el campeonato colombiano en el segundo semestre de 2025.

De la mano de Alfredo Arias, entrenador uruguayo del cuadro “Tiburón”, el equipo hasta el momento no conoce la derrota.

Con esta situación, la exigencia se incrementa y eso lo sabe Alfredo Arias, quien fue visto en uno de los entrenamientos reclamando enfáticamente a uno de sus mejores jugadores en el ataque: el delantero José Enamorado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El entrenador uruguayo tuvo una molestia con uno de sus dirigidos en el entrenamiento-crédito @JuniorClubSA/X

El 15 de agosto de 2025, en una de las sesiones de entrenamiento abiertas a la prensa previas al compromiso frente a Bucaramanga por la séptima fecha de la Liga BetPlay, se evidenció el nivel de exigencia que Arias impone a sus dirigidos.

Durante un ejercicio grupal, el entrenador interrumpió la práctica para reprender de forma directa a José Enamorado, uno de los jugadores más destacados del plantel.

“Ey José, estoy hablando yo, ¿Qué dije, qué dije? No escuchas nada porque además que la cagas, después no escuchas“.

Alfredo Arias habló de la exigencia que tiene dirigir al Junior de Barranquilla-crédito David Jaramillo/Colprensa

Tras un inicio positivo en el campeonato, el entrenador Alfredo Arias destacó la necesidad de que el equipo siga creciendo y corrija aspectos clave para afrontar las exigencias del torneo.

En conferencia de prensa, el técnico de Junior reconoció aciertos y errores, y subrayó la importancia de aprovechar el tiempo de trabajo con el plantel para fortalecer el rendimiento colectivo.

“Nosotros tenemos que mejorar, sin ninguna duda. Hay que profundizar las cosas buenas que hemos hecho. Han existido errores puntuales, incluso míos, y a medida que la competencia va aumentando eso va mejorando. Si queremos llegar a la final, hay un margen grande para destacarnos. Todos, primero yo, sabemos que debemos corregir. Hay situaciones de partido que debemos corregir, porque si no la vamos a pasar mal. Habíamos deseado esta semana larga para trabajar con los jugadores, hablar”.

Cuando juega Junior de Barranquilla y el historial reciente ante Atlético Bucaramanga

El cuadro tiburón quiere acercarse a la clasificación a las finales de fin de año de la Liga BetPlay-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El partido entre “Tiburones” y el “Leopardo” se llevará a cabo el 18 de agosto de 2025, a partir de las 5:15 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La última vez que jugaron Junior y Bucaramanga en Barranquilla fue el 25 de febrero de 2024, cuando, con gol de Carlos Bacca al minuto 49, los rojiblancos se llevaron el triunfo por 1-0.

Así han sido los últimos cinco partidos en Barranquilla:

25 de mayo de 2024 - Liga BetPlay: Junior 1-0 Bucaramanga

21 de enero de 2024 - Liga BetPlay: Junior 2-0 Bucaramanga

31 de julio de 2023 - Liga BetPlay: Junior 1-1 Bucaramanga

11 de junio de 2022 - Liga BetPlay: Junior 1-0 Bucaramanga

16 de abril de 2022 - Liga BetPlay: Junior 2-0 Bucaramanga

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Junior: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Atlético Nacional: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Llaneros: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportivo Pereira: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Fortaleza: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Independiente Medellín: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Tolima: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Independiente Santa Fe: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Envigado: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Deportivo Cali: 9 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Atlético Bucaramanga: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Boyacá Chicó: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1) La Equidad: 6 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Alianza FC: 6 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pasto: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Unión Magdalena: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Águilas Doradas: 4 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) América de Cali: 4 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Once Caldas: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Millonarios: 1 punto - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3)