Deportes

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”

El entrenador respondió con firmeza a las acusaciones por marrulla y pérdida de tiempo, y destacó el enfoque formativo y la honestidad de su plantel luego de la victoria ante el Deportivo Pasto

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El técnico de Envigado le respondió fuerte a periodista que acusó a su equipo de marrullería - crédito Dimayor / YouTube

La Liga Betplay continúa en el segundo semestre de 2025, y en la fecha 5 del campeonato colombiano, Envigado FC consiguió un resultado positivo en su visita al Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad.

Aunque la alegría por la anotación del delantero juvenil Frey Berrío llenó de satisfacción a Andrés Orozco, técnico de la “Cantera de Héroes” (apodo del Envigado), el exfutbolista le respondió a un periodista que acusó a su equipo de perder tiempo durante el partido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Orozco le respondió a periodista
Orozco le respondió a periodista que lo acusó de formar jugadores para quemar tiempo - crédito Envigado FC

La pregunta que causó la respuesta de Orozco en la rueda de prensa posterior al triunfo de Envigado, pareció más un juicio crítico.

“Envigado tiene buenos jugadores, por momento bailaron al Pasto, pero por qué acuden a la marrulla, a quemar tiempo, a quedarse en el tiempo, ¿no es un mal mensaje para estos jóvenes que sueñan con ir al exterior? Eso se veo feo en la cancha, deben dar ejemplo”, dijo el comunicador.

Allí, Orozco aclaró su trabajo a la hora de formar jugadores, en enseñar cuestiones básicas en el fútbol.

“Te voy a responder con respeto. Yo no estoy acá para enseñar ni marrullo ni que quemen tiempo, y cuando vayan al exterior sean diferente a lo que hacen acá. Yo estoy para enseñar táctica, técnica, grupo y competitividad. Dieron diez minutos, ¿nos quejamos? no. Hay golpes dentro del campo, donde el Pasto juega, es un campo muy complejo. Los otros 18 equipos también pasan por esas situaciones. Nosotros formamos muchachos con carácter para que compitan de buena manera, para que ellos aprovechen la oportunidad que les da Envigado y cuando se les dé el sueño nos representen bien por fuera", dijo.

Agregó también, que el trabajo que realizó su equipo fue con base a la situación del partido, y que es el algo que hace parte del juego, además de explicar que la pérdida de tiempo se basó también en la rudeza del juego.

“Todos los equipos lo hacen, con una diferencia, en todos los estadios nos dan nueve o diez minutos, y nosotros callados, y en el Polideportivo Sur dan cuatro minutos. No necesitamos elogios, somos un equipo humilde, trabajador y lleno de juventud. Santiago Londoño marcó su primer gol hace poco, tiene 17 años y está en Selección Colombia. La pregunta no es sana. Si tienen que reponer, que los den. Pero esta cancha es compleja. Además, hubo mucha fricción, quince amarillas y una roja. Cada que hay un pitazo, no es solo que sea marrulla de la visita. Vinimos hacer un trabajo honrado para conseguir lo que hicimos hoy", finalizó.

La intervención de Orozco no solo respondió a la crítica puntual, sino que también puso en relieve el debate recurrente sobre los límites entre la picardía táctica y el juego antideportivo en el fútbol colombiano, especialmente en equipos que apuestan por la formación de jóvenes talentos.

Envigado ganó y respira en la tabla del descenso

El cuadro antioqueño ganó en
El cuadro antioqueño ganó en su visita al Pasto y respira en la tabla del descenso , - crédito Leonardo Castro / Colprensa

Un cabezazo de Frey Berrío en los minutos finales selló una victoria que vale oro para Envigado, que logró imponerse como visitante y, con ello, rompió el invicto de Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2025-2.

Este resultado no solo alteró la dinámica de la parte alta de la tabla, sino que también revitalizó las aspiraciones de permanencia del conjunto antioqueño, que ahora mira con optimismo la posibilidad de evitar el descenso.

El encuentro, correspondiente a la quinta jornada y que había sido aplazado, enfrentó a dos equipos con realidades opuestas. Deportivo Pasto, hasta ese momento uno de los tres clubes que no conocían la derrota en el torneo, llegaba con la expectativa de consolidar su buen momento ante su público. Sin embargo, la visita de Envigado, apodado la “Cantera de Héroes”, terminó por trastocar los planes del equipo nariñense.

La dirección arbitral estuvo a cargo de Steven Camargo, de Bogotá, mientras que el sistema de videoarbitraje (VAR) contó con la supervisión de Paula Fernández, también de la capital colombiana.

El desarrollo del partido mostró a un Pasto que buscó el arco rival y estuvo cerca de abrir el marcador, como lo evidenció un remate que se estrelló en el palo y que pudo haber cambiado el rumbo del compromiso. No obstante, la resistencia defensiva de Envigado y la eficacia en el juego aéreo terminaron por inclinar la balanza.

El gol de Berrío, producto de un certero cabezazo, desató la celebración visitante y dejó sin respuesta a un Pasto que no logró reponerse en los minutos restantes.

Con este triunfo, Envigado escaló hasta la octava posición de la tabla, acumulando nueve puntos y reforzando su objetivo de mantenerse en la máxima categoría del fútbol colombiano. La derrota, en cambio, agravó la situación de Deportivo Pasto, que ahora deberá recomponer su camino tras perder el invicto en casa.

Ahora, Deportivo Pasto tendrá que recibir a Independiente Medellín, el 18 de agosto de 2025, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Departamental La Libertad, mientras que Envigado visitará a Santa Fe, el 19 de agosto de 2025 en el estadio El Campín, a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

Temas Relacionados

Andrés OrozcoEnvigado FCPasto vs. EnvigadoLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez hizo dura denuncia sobre la Dimayor, tras el partido del América de Cali: “Deslegitiman la competencia”

La polémica decisión de adelantar el partido contra Pereira por las Fiestas de la Cosecha dejó al América de Cali sin el descanso reglamentario, que debe ser mínimo de 72 horas

Carlos Antonio Vélez hizo dura

Ídolo del América de Cali reveló la preocupante situación deportiva del equipo: “Necesitamos jugadores de experiencia”

El exlateral izquierdo y referente del club pidió a la directiva invertir en jugadores experimentados, tras la derrota ante Fluminense: “Uno no juega un torneo internacional con los muchachos”

Ídolo del América de Cali

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania

Los “Gigantes de Baviera” tendrán su primer reto en la temporada 2025-2026, con la presencia de Luis Díaz en el ataque del equipo dirigido por Vincent Kompany

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

El atacante de Millonarios protagonizó un momento que molestó a los fanáticos del cuadro azul, antes de lo que será el partido contra Deportes Tolima, en Ibagué

Néiser Villarreal, figura de Millonarios,

James Rodríguez preocupa: otra vez será baja para el partido del León ante Necaxa

El mediocampista colombiano no viaja con el Club León por persistentes molestias musculares, que le impiden jugar un partido clave en la lucha por revertir la mala racha en la Liga Mexicana

James Rodríguez preocupa: otra vez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Antioquia a tres

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

ENTRETENIMIENTO

Ella es la nieta de

Ella es la nieta de Diomedes Díaz que sorprende en redes y despierta el interés de los seguidores del vallenato por su belleza

Karina García unió por error a un fanático de Siria en una transmisión en vivo de TikTok: “Necesito ayuda para la comida”

Así se defendió Karina García ante las indirectas que exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le habrían lanzado por su pelea en ‘Stream Fighters’

Johana Velandia aseguró que sufrió con la convivencia en ‘La casa de los famosos’ y reveló qué hacían con Culotauro para pasar las noches de insomnio

Esposo de la fallecida periodista Alejandra Gómez publicó emotivo mensaje: “El amor nos separó”

Deportes

Técnico le respondió fuerte a

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”

Carlos Antonio Vélez hizo dura denuncia sobre la Dimayor, tras el partido del América de Cali: “Deslegitiman la competencia”

Ídolo del América de Cali reveló la preocupante situación deportiva del equipo: “Necesitamos jugadores de experiencia”

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”