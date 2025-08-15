Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”

El técnico de Envigado le respondió fuerte a periodista que acusó a su equipo de marrullería - crédito Dimayor / YouTube

La Liga Betplay continúa en el segundo semestre de 2025, y en la fecha 5 del campeonato colombiano, Envigado FC consiguió un resultado positivo en su visita al Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad.

Aunque la alegría por la anotación del delantero juvenil Frey Berrío llenó de satisfacción a Andrés Orozco, técnico de la “Cantera de Héroes” (apodo del Envigado), el exfutbolista le respondió a un periodista que acusó a su equipo de perder tiempo durante el partido.

Orozco le respondió a periodista que lo acusó de formar jugadores para quemar tiempo - crédito Envigado FC

La pregunta que causó la respuesta de Orozco en la rueda de prensa posterior al triunfo de Envigado, pareció más un juicio crítico.

“Envigado tiene buenos jugadores, por momento bailaron al Pasto, pero por qué acuden a la marrulla, a quemar tiempo, a quedarse en el tiempo, ¿no es un mal mensaje para estos jóvenes que sueñan con ir al exterior? Eso se veo feo en la cancha, deben dar ejemplo”, dijo el comunicador.

Allí, Orozco aclaró su trabajo a la hora de formar jugadores, en enseñar cuestiones básicas en el fútbol.

“Te voy a responder con respeto. Yo no estoy acá para enseñar ni marrullo ni que quemen tiempo, y cuando vayan al exterior sean diferente a lo que hacen acá. Yo estoy para enseñar táctica, técnica, grupo y competitividad. Dieron diez minutos, ¿nos quejamos? no. Hay golpes dentro del campo, donde el Pasto juega, es un campo muy complejo. Los otros 18 equipos también pasan por esas situaciones. Nosotros formamos muchachos con carácter para que compitan de buena manera, para que ellos aprovechen la oportunidad que les da Envigado y cuando se les dé el sueño nos representen bien por fuera", dijo.

Agregó también, que el trabajo que realizó su equipo fue con base a la situación del partido, y que es el algo que hace parte del juego, además de explicar que la pérdida de tiempo se basó también en la rudeza del juego.

“Todos los equipos lo hacen, con una diferencia, en todos los estadios nos dan nueve o diez minutos, y nosotros callados, y en el Polideportivo Sur dan cuatro minutos. No necesitamos elogios, somos un equipo humilde, trabajador y lleno de juventud. Santiago Londoño marcó su primer gol hace poco, tiene 17 años y está en Selección Colombia. La pregunta no es sana. Si tienen que reponer, que los den. Pero esta cancha es compleja. Además, hubo mucha fricción, quince amarillas y una roja. Cada que hay un pitazo, no es solo que sea marrulla de la visita. Vinimos hacer un trabajo honrado para conseguir lo que hicimos hoy", finalizó.

La intervención de Orozco no solo respondió a la crítica puntual, sino que también puso en relieve el debate recurrente sobre los límites entre la picardía táctica y el juego antideportivo en el fútbol colombiano, especialmente en equipos que apuestan por la formación de jóvenes talentos.

Envigado ganó y respira en la tabla del descenso

El cuadro antioqueño ganó en su visita al Pasto y respira en la tabla del descenso , - crédito Leonardo Castro / Colprensa

Un cabezazo de Frey Berrío en los minutos finales selló una victoria que vale oro para Envigado, que logró imponerse como visitante y, con ello, rompió el invicto de Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2025-2.

Este resultado no solo alteró la dinámica de la parte alta de la tabla, sino que también revitalizó las aspiraciones de permanencia del conjunto antioqueño, que ahora mira con optimismo la posibilidad de evitar el descenso.

El encuentro, correspondiente a la quinta jornada y que había sido aplazado, enfrentó a dos equipos con realidades opuestas. Deportivo Pasto, hasta ese momento uno de los tres clubes que no conocían la derrota en el torneo, llegaba con la expectativa de consolidar su buen momento ante su público. Sin embargo, la visita de Envigado, apodado la “Cantera de Héroes”, terminó por trastocar los planes del equipo nariñense.

La dirección arbitral estuvo a cargo de Steven Camargo, de Bogotá, mientras que el sistema de videoarbitraje (VAR) contó con la supervisión de Paula Fernández, también de la capital colombiana.

El desarrollo del partido mostró a un Pasto que buscó el arco rival y estuvo cerca de abrir el marcador, como lo evidenció un remate que se estrelló en el palo y que pudo haber cambiado el rumbo del compromiso. No obstante, la resistencia defensiva de Envigado y la eficacia en el juego aéreo terminaron por inclinar la balanza.

El gol de Berrío, producto de un certero cabezazo, desató la celebración visitante y dejó sin respuesta a un Pasto que no logró reponerse en los minutos restantes.

Con este triunfo, Envigado escaló hasta la octava posición de la tabla, acumulando nueve puntos y reforzando su objetivo de mantenerse en la máxima categoría del fútbol colombiano. La derrota, en cambio, agravó la situación de Deportivo Pasto, que ahora deberá recomponer su camino tras perder el invicto en casa.

Ahora, Deportivo Pasto tendrá que recibir a Independiente Medellín, el 18 de agosto de 2025, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Departamental La Libertad, mientras que Envigado visitará a Santa Fe, el 19 de agosto de 2025 en el estadio El Campín, a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).