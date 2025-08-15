Deportes

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”

El exvolante histórico del equipo capitalino cuestiona la actitud de los jugadores y la gestión de las directivas, porque asegura que les falta de amor por la camiseta

Esta fue la intervención del exfutbolista, campeón con Millonarios en 2012, sobre el presente del azul - crédito @CasaAzulRadio / X

Millonarios visitará el 17 de agosto de 2025, al Deportes Tolima, por la fecha 5 de la Liga Betplay.

El equipo de David González llega con la urgencia de sumar los primeros tres puntos en el campeonato, en un panorama complejo, en el que es notorio el cuestionamiento al proceso liderado por David González, técnico azul.

En este orden de ideas, referentes del cuadro azul se pronunciaron en la semana y emitieron su concepto. Uno de ellos fue el argentino óscar “Pájaro” Juárez, y ahora al análisis se suma el exvolante Rafael Robayo, que entregó su punto de vista por el presente que vive el “Embajador”.

El presente del equipo bogotano
El presente del equipo bogotano es malo en la Liga BetPlay, y tal situación preocupa a los fanáticos - crédito Lina Gasca / Colprensa

En charla con el programa partidario Casa Azul Radio, de Colmundo Radio, Robayo fue más allá de la coyuntura deportiva, y explicó que la crisis de Millonarios tiene raíces profundas en la conformación de la nómina y en la política de fichajes.

“Es un tema complejo, no veo una nómina de un equipo grande, que pelee por cosas importantes, que pelee por cosas importantes. El profe David (González) es una gran persona, que ha dejado una buena imagen en otros clubes, pero soy consciente que no tiene las armas para defenderse en este momento deportivo y no tuvo la exigencia de traer jugadores y armar un equipo que debería tener Millonarios”, detalló.

Rafael Robayo criticó la política
Rafael Robayo criticó la política de promoción de jugadores juveniles - crédito Sofia Toscano / Colprensa

La crítica de Robayo también se dirigió a la estrategia de apostar por la juventud en la plantilla. Considera que el club ha sobrepasado el límite razonable de jugadores jóvenes en el once titular.

“Millonarios no es un equipo para tener más de siete u ocho jóvenes en la nómina titular y vender jugadores, resaltando que debe ser un equipo que debe tener experiencia y pelear títulos”, dijo.

En cuanto a la gestión institucional, el exjugador fue tajante al señalar que la dirigencia prioriza el negocio sobre la tradición y el prestigio del club.

“La parte dirigencial está haciendo todo al revés, no se está priorizando a Millonarios en cuanto a nombre e historia, sino el tema del negocio como lo es la venta de jugadores y el dinero, no están haciendo las cosas bien”, sentenció. Esta visión crítica apunta a una desconexión entre los intereses económicos y la construcción de un proyecto deportivo sólido.

El diagnóstico de Robayo incluye una observación sobre la falta de liderazgo dentro del vestuario. Si bien reconoce la presencia de futbolistas con trayectoria, advierte que las lesiones de referentes como Andrés Llinás, Mackalister Silva y Leonardo Castro han dejado al equipo sin una columna vertebral capaz de guiar a los más jóvenes.

“Los jugadores que tienen Millonarios deben mostrar carácter y personalidad y más en este duro momento. Si bien hay jugadores de experiencia, falta liderazgo. Andrés, Macka y Leo están lesionados, entonces no hay futbolistas que muestren liderazgo. Millonarios no tiene una columna vertebral con experiencia para parar a un ‘pelao’ y decirle que está haciendo mal las cosas y decirle que Millonarios no es un equipo chico y que debe tener actitud para afrontar los partidos(...)Veo a jugadores que les da igual ganar o perder, que no sienten amor por la camiseta, sino que se muestran un ratico y no más”, finalizó.

Millonarios y una dura parada: Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro

Millonarios visitará a Tolima - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El cuadro azul volverá a la acción el 17 de agosto de 2025, a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia), en el estadio El Campín, cuando visite al Deportes Tolima. El partido se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación Win Play.

A continuación, este será el calendario que tendrá el cuadro azul en agosto de 2025, en donde tendrá que jugar el clásico capitalino, tendrá que recibir al Junior de Barranquilla, y además jugará el partido de vuelta de Copa Colombia ante Real Cartagena

  • Partido aplazado- Liga BetPlay: Independiente Santa Fe vs. Millonarios
  • 17 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportes Tolima vs. Millonarios
  • 20 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Unión Magdalena
  • 23 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Junior
  • 26 de agosto de 2025 - Copa BetPlay: Real Cartagena vs. Millonarios
  • 29 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Águilas Doradas vs. Millonarios

