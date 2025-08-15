Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón

El partido entre Alianza Valledupar y Once Caldas por la Liga BetPlay fue suspendido por tormenta eléctrica - crédito Once Caldas

Sorpresa y conmoción se vivió en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, luego de que se decidiera dar por suspendido el partido entre Alianza FC y Once Caldas correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2025.

El compromiso, que se disputaba en la capital del Cesar, se detuvo cuando el marcador permanecía en 0-0 debido a una tormenta eléctrica que puso en riesgo la integridad de todos los presentes.

La situación llegó a tal nivel de riesgo para jugadores, cuerpos técnicos y asistentes al escenario deportivo, que un rayo impactó cerca del banco técnico del Once Caldas, justo cuando un jugador se preparaba para ejecutar un saque de banda.

El incidente, que ocurrió en el minuto 78 del partido, provocó una reacción inmediata de temor tanto en el director técnico visitante, Hernán Darío Herrera, como en el resto del plantel, los futbolistas en el campo y los aficionados presentes en las tribunas.

La atmósfera, marcada por la tensión y la incertidumbre, obligó al juez central de Antioquia, Alejandro Moncada, a tomar la decisión de suspensión el encuentro. El árbitro, tras consultar con los jugadores de ambos equipos, ordenó el traslado inmediato a los camerinos.

La medida de seguridad no solo involucró a los futbolistas y cuerpos técnicos, sino que también motivó la evacuación paulatina de los hinchas, quienes buscaron refugio ante la amenaza de descargas eléctricas.

Tras dialogar con los jugadores, el árbitro decidió la suspensión del encuentro en Valledupar, por el riesgo que representaba el impacto de los rayos en cercanías al estadio

Hasta ese momento, el desarrollo del partido fue condicionado por las estrategias de ambos equipos. Mientras Alianza alineó a su mejor plantilla con el objetivo de sumar tres puntos fundamentales en su afán de acercarse a los ocho clasificados, el Blanco Blanco tuvo que presentar una nómina mixta, con el fin de priorizar su preparación para el partido de vuelta ante Huracán, por la Copa Sudamericana, que disputará como visitante el próximo martes 19 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El compromiso en Valledupar se reanudó pasadas las 7 de la noche, una vez la tormenta eléctrica redujo su intensidad y el árbitro consideró seguro proseguir con el compromiso, que terminó sin goles.

De este modo, el equipo del Arriero Herrera sigue sin ganar en el semestre, sumando apenas tres puntos en seis juegos disputados, producto de tres empates y tres derrotas.

El próximo compromiso de Alianza será ante Unión Magdalena, el próximo domingo 24 de agosto como visitante, mientras que Once Caldas volverá a jugar por liga ante Patriotas el viernes 22 de agosto como local, en el estadio Palogrande.

Once Caldas alineó suplentes en Valledupar, reservando sus titulares para el juego ante Huracán por la Copa Sudamericana

Programación de la fecha 7 de la Liga Betplay

Alianza y Once Caldas protagonizaron el tercer partido de la fecha, luego de las victorias de Deportivo Cali ante Unión Magdalena el miércoles 13 de agosto, y la derrota de América de Cali en su visita al Deportivo Pereira el jueves 14 de agosto. En los compromisos restantes hay varios que pueden ser claves para conocer los ocho clasificados a los cuadrangulares del segundo semestre.

Atlético Nacional recibirá en Medellín a Fortaleza, con la expectativa de igualar la marca del líder Junior en la clasificación, a la vez que intenta dejar en el pasado el dramático juego de ida por Copa Libertadores ante São Paulo, en el que desperdiciaron dos penas máximas que pudieron ponerlos en ventaja en la serie.

Por su parte, Millonarios visitará a Deportes Tolima con la urgencia de sumar de a tres y despegar finalmente en el campeonato, en medio de una crisis de resultados y polémicas con varios de sus jugadores.

Junior defenderá el liderato como local ante Bucaramanga, mientras que el campeón Santa Fe recibirá en El Campín a Envigado, que buscará mantenerse entre los ocho clasificados y evitar a toda costa el descenso.

Sábado 16 de agosto:

La Equidad vs. Llaneros (3:00 p. m.)

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó (5:15 p. m.)

Atlético Nacional vs. Fortaleza (7:30 p. m.)

Domingo 17 de agosto:

Deportes Tolima vs. Millonarios (6:10 p. m.)

Lunes 18 de agosto:

Junior vs. Atlético Bucaramanga (5:15 p. m.)

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín (7:30 p. m.)

Independiente Santa Fe vs. Envigado (7:30 p. m.)