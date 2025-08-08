EN VIVO Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga BetPlay 2025: se juega el Clásico Añejo en El Campín

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Millonarios y el Deportivo Cali , en el estadio El Campín, por la sexta jornada de la Liga BetPlay 2025-II.

Sigue la fecha 6 del fútbol colombiano , entrando al segundo cuarto de la fase de Todos contra Todos que tiene a varios equipos en la pelea por el liderato y los ocho primeros lugares, pero también con algunos conjuntos en crisis, como es el caso de los dos clubes que se enfrentarán en El Campín.

Millonarios está obligado a ganar ante su gente , pues suma tres derrotas en el mismo número de partidos en el campeonato, sin goles a favor y con tres en contra, último del torneo y con el entrenador David González al borde del despido, pues se comprometió a salir campeón.

Por su parte, el Deportivo Cali necesita los tres puntos para validar el proceso del técnico Alberto Gamero , que hasta ahora suma un triunfo en cinco presentaciones, con dos empates y el mismo número de derrotas, que nuevamente devolvieron al equipo a estar cerca del descenso.

González también mencionó que “luego hay jugadores que se van, que uno contaba con ellos, pero que se fueron. El trabajo ha sido arduo. Los jugadores que intentamos traer a la gran mayoría los pudimos conseguir. Lastimosamente, los resultados y el inicio de la Liga no da para que el DT salga y diga que está el ciento por ciento satisfecho”.

“ Hay muchos obstáculos, desde que un jugador sea buscado por Millonarios aumenta el valor , los representantes los aumentan. Luego, equipo que los buscan también”, añadió el entrenador antioqueño.

En rueda de prensa, el técnico de Millonarios, David González, salió en defensa de los refuerzos de Millonarios para el segundo semestre: “Se hace un trabajo de ver partidos, de mirar ligas, jugadores colombianos que están en el exterior, que han salido jóvenes del país”,

