EN VIVO Millonarios vs. Deportivo Cali, fecha 6 de la Liga BetPlay 2025: se juega el Clásico Añejo en El Campín

Los azules y Azucareros llegan con la necesidad de una victoria para mejorar su campaña en el campeonato, en especial los locales que son últimos y no han ganado

Diego Ariza

Diego Ariza

Millonarios y el Deportivo Cali
Millonarios y el Deportivo Cali llegan necesitados por una victoria, en la sexta fecha de la Liga BetPlay
20:41 hsHoy

Desmanes en el Movistar Arena también arruinaron el fútbol colombiano: se aplazarán los clásicos de Millonarios vs. Santa Fe

Luego de los disturbios en el concierto de Damas Gratis el 6 de agosto, que dejaron un muerto y más de 20 heridos, la Alcaldía de Bogotá tomó una dura decisión de cara a los partidos en la capital

Diego Ariza

Diego Ariza

Los partidos de Millonarios vs.
Los partidos de Millonarios vs. Santa Fe en agosto se vieron afectados por los disturbios en el Movistar Arena el 6 de agosto

Siguen las secuelas por los disturbios en el Movistar Arena el miércoles 6 de agosto, cuando un grupo de personas empezó una batalla campal dentro del recinto en el concierto del grupo argentino Damas Gratis, que dejó una persona muerta y más de 20 heridos, con la Policía investigando lo ocurrido.

19:22 hsHoy

Convocados de Millonarios

Estos son los convocados de
Estos son los convocados de Millonarios ante Deportivo Cali, con las novedades de Guillermo de Amores, Bruno Sávio y Jorge Cabezas
19:22 hsHoy

González defiende los refuerzos

En rueda de prensa, el técnico de Millonarios, David González, salió en defensa de los refuerzos de Millonarios para el segundo semestre: “Se hace un trabajo de ver partidos, de mirar ligas, jugadores colombianos que están en el exterior, que han salido jóvenes del país”,

Hay muchos obstáculos, desde que un jugador sea buscado por Millonarios aumenta el valor, los representantes los aumentan. Luego, equipo que los buscan también”, añadió el entrenador antioqueño.

El técnico David González solo
El técnico David González solo lleva un triunfo en cuatro juegos con Millonarios en el segundo semestre, que fue por Copa Colombia

González también mencionó que “luego hay jugadores que se van, que uno contaba con ellos, pero que se fueron. El trabajo ha sido arduo. Los jugadores que intentamos traer a la gran mayoría los pudimos conseguir. Lastimosamente, los resultados y el inicio de la Liga no da para que el DT salga y diga que está el ciento por ciento satisfecho”.

19:22 hsHoy

Por su parte, el Deportivo Cali necesita los tres puntos para validar el proceso del técnico Alberto Gamero, que hasta ahora suma un triunfo en cinco presentaciones, con dos empates y el mismo número de derrotas, que nuevamente devolvieron al equipo a estar cerca del descenso.

Deportivo Cali terminó su preparación
Deportivo Cali terminó su preparación en casa para el viaje a Bogotá, donde enfrentará a Millonarios
19:22 hsHoy

Millonarios está obligado a ganar ante su gente, pues suma tres derrotas en el mismo número de partidos en el campeonato, sin goles a favor y con tres en contra, último del torneo y con el entrenador David González al borde del despido, pues se comprometió a salir campeón.

El cuadro azul viene de
El cuadro azul viene de perder en su visita al Atanasio Girardot y espera volver a la senda del triunfo
19:22 hsHoy

Sigue la fecha 6 del fútbol colombiano, entrando al segundo cuarto de la fase de Todos contra Todos que tiene a varios equipos en la pelea por el liderato y los ocho primeros lugares, pero también con algunos conjuntos en crisis, como es el caso de los dos clubes que se enfrentarán en El Campín.

19:22 hsHoy

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Millonarios y el Deportivo Cali, en el estadio El Campín, por la sexta jornada de la Liga BetPlay 2025-II.

Para ver la previa del partido Millonarios vs. Deportivo Cali, haga clic acá.

