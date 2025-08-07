Nairo Quintana sufrió fuerte caída durante la etapa 3 de la Vuelta a Burgos: así les fue a los ciclistas colombianos

Egan Bernal y Nairo Quintana son los ciclistas más destacados en la Vuelta a Burgos-crédito @giroditalia/X

La Vuelta a Burgos tuvo el 7 de agosto de 2025, el desarrollo de la etapa 3, en donde el ciclista francés Leo Bisiaux del Decathlon AG2R, se llevó la etapa, mientras que el colombiano Egan Bernal, del Ineos Grenadiers, fue el mejor de la jornada.

Por otra parte, el colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, sufrió una fuerte caída antes de comenzar la etapa 3 de la Vuelta a Burgos, aunque el equipo español informó que pudo seguir en carrera sin ningún problema.

El colombiano sufrió una fuerte caída en el remate final de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos, y así lo reportó su equipo - crédito @Movistar_Team / X

El 7 de agosto de 2025, el equipo español reportó en su cuenta de X, sobre el incidente que sufrió el boyacense de la siguiente forma, y donde también publicaron las imágenes del boyacense con la camiseta sucia y hablando con los técnicos de su equipo.

“Vuelta a Burgos - Etapa 3 - Nairo Quintana se cayó en la neutralizada, pero puedo seguir en carrera y llegar a meta”, detallaron.

Por otra parte, en la carrera, el francés Leo Bisiaux del Decathlon fue la gran sorpresa de la jornada, al llevarse la etapa 3 de la Vuelta a Burgos, mientras que el italiano Giulio Ciccone del Lidl-Trek quedó en el segundo lugar.

Egan Bernal del Ineos Grenadiers entró a más de 40 segundos del ganador, y se mantiene en el top-10 de la clasificación general.

Así fue la etapa 3 de la Vuelta a Burgos

Este fue el momento cuando el francés Leo Bisiaux llegó a Valpuesta, lugar de meta en la jornada - crédito @VueltaBurgos / X

Con un recorrido de 184 kilómetros, desde Monasterio de San Pedro de Cardeña hasta Valpuesta, la etapa contó con cuatro premios de montaña: tres de tercera categoría (en el kilómetro 60 en el Alto de Barcina con 7,1 kilómetros y una inclinación al 3,5%, el segundo en el kilómetro 130 en el puerto de Ozeka con 2,7 kilómetros y una inclinación al 8,6% y el último en Alto de Las Campas, ubicado en el kilómetro 150 con un total de 4 kilómetros al 2,6%).

Después de pasar por dichos puertos y el esprint en San Llorente, el gran reto de la jornada llegaría en el kilómetro 160, cuando los ciclistas ascendieron al Puerto de Orduña, premio de primera categoría (con un total de 8,1 kilómetros y al 7,4% de inclinación).

Justamente en el Puerto de Orduña, Egan Bernal intentó ser protagonista, estando en el ataque y junto a dos de los grandes animadores de la jornada: los italianos Giulio Ciccone del Lidl-Trek y Giulio Pellizari del Red Bull - Bora - hansgrohe, quienes llegaron en el segundo y tercer lugar respectivamente, tuvieron más fuerza en los ataques durante el ascenso.

Finalmente, el francés Léo Bisiaux del Decathlon AG2R, tuvo la posibilidad de sorprender en su ataque, en donde además de los italianos en mención, también estaba Isaac del Toro del UAE Emirates, y logró llevarse la etapa.

Por los lados de Colombia, Egan Bernal quedó en el puesto 13, mientras que Nairo Quintana llegó en el puesto número 72.

Así será la penúltima etapa de la ronda burgalesa, que tendrá su fin el 9 de agosto de 2025 - crédito vueltaburgos.com

Para la etapa 4, que partirá desde Burpellet y llegará a Regumiel de la Sierra, será una etapa importante, aunque con menos exigencia que la llevada a cabo el 7 de agosto de 2025.

Con un esprint en el kilómetro 112 en Palacios de la Sierra y dos puertos de tercera categoría (en el kilómetro 121 en Alto del Collado de Vilviestre con 5,3 kilómetros y una inclinación del 3,8% y en el kilómetro 148 en Alto del Cargadero con un ascenso pequeño de 1,5 kilómetros al 6,3% de inclinación, y un recorrido de 7,6 kilómetros en el remate final y ascenso del 2,9%), finalizará la etapa.

A continuación, así quedaron los resultados de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos.

1. Léo Bisiaux (Francia - Decathlon AG2R): 4 horas, 19 minutos y 44 segundos

2. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 9 segundos

3. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): m.t.

4. Isaac del Toro (México - UAE Emirates): m.t.

5. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): m.t.

6. Giovanni Aleotti (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): m.t.

7. Johannes Kulset (Noruega - Uno-X Mobility): m.t.

8. Urko Berrade (España - Kern Pharma): m.t.

9. Andrew August (Estados Unidos - Ineos Grenadiers): m.t.

10. Fabio Christen (Suiza - Q36 Pro Cycling): a 39 segundos

11. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 40 segundos

12. José Félix Parra (España - Kern Pharma): m.t.

13. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): m.t.

21. Adriá Roger (España - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 1 minuto y 53 segundos

23. Diego Pescador (Colombia - Movistar Team): m.t.

29. Esteban Chaves (Colombia - EF Education - EasyPost): m.t.

Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): m.t.

55. Germán Darío Gómez (Colombia - Polti Visit Malta): a 7 minutos y 3 segundos

72. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 12 minutos y 33 segundos

Juan Sebastián Molano (Colombia - UAE Emirates): a 27 minutos y 30 segundos

Así quedó la clasificación general tras la etapa 3

1. Léo Bisiaux (Francia - Decathlon AG2R): 12 horas, 46 minutos y 29 segundos

2. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 22 segundos

3. Isaac del Toro (México - UAE Emirates): a 26 segundos

4. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): m.t

5. Johannes Kulset (Noruega - Uno-X Mobility): a 40 segundos

10. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 53 segundos

23. Diego Pescador (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 10 segundos

29. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): m.t.

31. Esteban Chaves (Colombia - EF Education - EasyPost): m.t.

53. Germán Darío Gómez (Colombia - Polti VisitMalta): a 7 minutos y 48 segundos

69. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 13 minutos y 18 segundos

126. Juan Sebastián Molano (Colombia - UAE Emirates): a 41 minutos y 26 segundos