Linda Caicedo publicó inspirador mensaje tras la derrota de Colombia ante Brasil en la final de la Copa América Femenina

La joven futbolista prometió revancha y aseguró que la determinación del equipo colombiano para buscar el título en el futuro continúa

Jenny Alejandra Bustos Granados

La tristeza de la joven
La tristeza de la joven futbolista fue evidente - crédito Linda Caicedo Instagram

Linda Caicedo publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales en la jornada del 7 de agosto de 2025, en el que recordó el momento que cambió el destino de la selección Colombia Femenina en la final de la Copa América 2025.

La futbolista del Real Madrid le demostró a sus seguidores su dolor tras la derrota ante Brasil: “Benditos 20 segundos que pasan una y otra vez por mi cabeza”, expresó y además aprovechó para hacerle una promesa a los aficionados: “No hay duda de que seremos campeonas”. Con este mensaje demostró que el resultado de la final, que fue disputada en Ecuador, afectó bastante a las integrantes del equipo colombiano.

Tras una campaña impecable en la fase de grupos y las semifinales, la selección nacional llegó al encuentro con la expectativa de conquistar su primer título continental en la rama femenina. Aunque el desenlace no fue el esperado, puesto que en el último instante del tiempo añadido, la brasileña Marta Vieira da Silva marcó y con este gol, a solo 20 segundos del final, evitó que las colombianas se convirtieran en protagonistas.

Según relató Linda Caicedo en su mensaje, es inevitable dejar de pensar en el resultado: “Por mi mente solo pasan cuestionamientos tras la derrota de Colombia contra Brasil en la final de la Copa América”, reconoció la jugadora, que no ha logrado apartar de su pensamiento la posibilidad de haber evitado el empate en los instantes finales.

La reflexión de la delantera se centra en el aprendizaje que deja una experiencia tan amarga: “Siempre he dicho que todo en esta vida es un aprendizaje ya sea de tristeza o de completa felicidad”.

La derrota afectó a las
La derrota afectó a las jóvenes, pero prometieron levantarse para nuevos torneos - crédito Linda Caicedo Instagram

El desarrollo del partido alimentó la esperanza de los seguidores del fútbol femenino colombiano, debido a que la selección había superado cada obstáculo hasta llegar a la final, donde mantuvo la ventaja en varias oportunidades haciendo creer a sus fanáticos y soñar nuevamente con un título de la Tricolor.

Lamentablemente, en esa ocasión, la balanza se inclinó hacia el lado brasileño, que se coronó campeón tras una serie de patadas que terminaron en anotaciones y que alejaron a las colombianas de su sueño, por el momento.

Entre tanto, la reacción de Linda Caicedo se convirtió en un ejemplo del reflejo en el estado anímico del plantel tras la derrota: “Quiero agradecerles a mis compañeras, al cuerpo técnico y a todos esos seres que estuvieron con nosotras desde el primer minuto”, expresó la futbolista, reiterando el respaldo que el equipo recibió durante el torneo. Además, destacó el progreso colectivo: “No hay duda del crecimiento tan lindo e importante que hemos conseguido”.

Sin embargo, los seguidores de la joven se sorprendieron porque el mensaje de la jugadora del Real Madrid no solo transmite tristeza, sino determinación: “Tampoco hay duda de que seremos campeonas”, afirmó, dejando claro que la experiencia servirá como impulso para futuros partidos.

La final de la Copa
La final de la Copa América Femenina 2025 se definió por penales, tras un empate 4-4 - crédito @FranciaMarquezM/X

Los internautas reaccionaron brindando apoyo a la joven y a toda la selección Colombia Femenina, por lo que en las redes sociales se destacan mensajes como los siguientes: “Ya va a llegar, sos enorme”, “Sos lo máximo, Dios la bendiga y siga deleitándonos”, “Son unas guerreras”, “Vamos crack”, “Puro visaje, eres una ganadora porque eres una hija de Dios”, Grande mi linda" y “Eres enorme”.

Cabe mencionar que la colombiana Linda Caicedo fue nominada como mejor jugadora Sub-21 y competirá por el premio Kopa, lo que demuestra que se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones amantes del deporte en el país, teniendo en cuenta que la caleña tiene 20 años.

