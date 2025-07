Este es el primer técnico que renuncia en la Liga BetPlay: hay otros más al borde del abismo

La Liga BetPlay tiene a varios equipos en crisis durante el segundo semestre de 2025, uno de ellos es el Unión Magdalena - crédito Unión Magdalena

El fútbol colombiano se ha caracterizado en los últimos años por la cantidad de entrenadores que duran poco tiempo en los equipos, debido al formato de campeonato semestral, los objetivos a cumplir y el poco presupuesto para armar una plantilla competitiva.

Empezando el segundo semestre de 2025, se conoció el nombre del primer técnico que dejó su cargo, debido no solo a los malos resultados, sino a la mala planificación para cumplir retos como salvarse del descenso en el corto tiempo, además de afrontar una serie de polémicas en la institución.

Tal parece que no será el único entrenador en despedirse de la Liga BetPlay, debido a que hay otros más en la cuerda floja y sería cuestión de días o semanas para que empaquen sus maletas, algunos de ellos de conjuntos con mucha historia y que no reaccionan en el inicio del torneo.

Primer técnico descabezado

Solo cuatro jornadas bastaron para que se diera la salida de un entrenador en el campeonato colombiano, demostrando una vez más lo complicado de sostener proyectos deportivos a largo plazo, primando primero el resultado para sacar adelante a los clubes en el país.

En esta ocasión, la víctima fue Alexis García, que dio un paso al costado en el Unión Magdalena porque no ha ganado en sus primeros tres compromisos, recordando que no disputó la fecha 1 contra Millonarios en El Campín, pues lo aplazaron para el 20 de agosto.

Alexis García se despidió del Unión Magdalena, al que apenas pudo dirigir desde la raya en el segundo semestre de 2025 - crédito Unión Magdalena

Medios como El VBar Caracol dieron a conocer la decisión, al igual que el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X, en la que escribió que “El entrenador avisó ayer que esa era su determinación, como contó Juan Cardona. La máxima dirigencia quería su continuidad y ahora busca su reemplazo”.

Alexis García solo ganó un partido de los 16 que dirigió al Unión Magdalena, comenzando el 16 de marzo de 2025, el resto fueron cinco empates y 10 derrotas, mientras que en el segundo semestre acumulaba una igualdad y dos caídas consecutivas, estas últimas frente al Junior de Barranquilla y Medellín.

Unión Magdalena está al borde de volver a la segunda división y con apenas un triunfo en la temporada 2025 - crédito Colprensa

Otro dato a tener en cuenta es que el “Maestro” solo estuvo al frente del banquillo del “Ciclón Bananero” en tres encuentros, que fueron los del actual torneo, ya que en el anterior le tocó dirigir desde la tribuna porque en el mismo certamen fue el timonel de La Equidad y no podía dirigir dos equipos en el mismo campeonato por norma de la Dimayor.

“Si quieren un buen espectáculo, que vayan a ver al Junior”

Otro problema con el que Alexis García tuvo que lidiar fue el tema institucional, pues desde hace años hay polémica por la manera como Eduardo Dávila, máximo accionista del club, maneja al cuadro samario, que en los últimos cinco años lleva dos en la Primera B.

Durante unas declaraciones al medio Deportes con Scoppetta, Dávila lanzó una dura crítica a los aficionados, al punto de pordebajear a Unión Magdalena: “Que dejen de joder, si quieren un buen espectáculo que vayan a ver al Junior a Barranquilla, que es un gran equipo”.

Eduardo Dávila, máximo accionista de Unión Magdalena, ha sido protagonista de varias polémicas por sus declaraciones - crédito Unión Magdalena

Con respecto al apoyo por parte de la Alcaldía de Santa Marta, el empresario afirmó que “yo no le voy a exigir al señor alcalde que me regale un billete, en razón de qué y por qué, si la alcaldía no es socia, no tiene ninguna obligación, demasiado es que me está prestando gratuitamente un gran estadio”.

“El Unión Magdalena es una institución privada, que tiene dueño, el dueño es el que tiene que responder por ella, y ese soy yo. Yo respondo por ella, pero a mi criterio”, terminó de decir Dávila, que se acerca a su tercer descenso desde 2020.