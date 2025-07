Técnico del FPC no aguantaría ni las primeras cinco fechas de la Liga BetPlay II-2025: esto dijo en rueda de prensa

Alexis García llegó a la dirección técnica de Unión Magdalena en el primer semestre del 2025 - crédito Unión Magdalena

Transcurridas cuatro jornadas en la Liga Betplay II-2025, el desempeño del Unión Magdalena ha generado incertidumbre respecto a la continuidad de su técnico, Alexis García.

El conjunto samario sufrió una nueva derrota en condición de local frente a Independiente Medellín, que disputó gran parte del encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Luis ‘Chino’ Sandoval en el primer tiempo.

La derrota mantiene al Unión Magdalena en los últimos puestos de la tabla de posiciones y lo ubica en una situación de alto riesgo para descender al Torneo Betplay en 2026.

Ante este escenario, García manifestó en rueda de prensa que su permanencia en el equipo estaba en duda incluso antes de la última derrota.

Unión Magdalena, por ahora, no ha ganado ninguno de sus partidos en la Liga BetPlay, después de 19 fechas - crédito Colprensa

“Soy sincero, me iba a ir después del partido en Barranquilla, y los jugadores me pidieron que no lo hiciera, porque era un acto de cobardía dejar al equipo en un momento de estos. Uno sabe cuándo debe irse o continuar. Es una decisión muy personal”, explicó el entrenador.

El propio García reconoció las falencias del equipo durante el campeonato, aludiendo a errores defensivos y poca capacidad para capitalizar ventajas numéricas.

“Hay dos cosas: una es remar en contra porque no nos hacen los goles. Cometemos errores infantiles que nos cuestan. Llevamos tres partidos con un jugador más y no lo hemos aprovechado. Fallamos demasiado y los rivales han sido mejores en las dos áreas”.

Unión Magdalena ha ganado solamente un partido en lo que va del 2025 - crédito Colprensa

En la actual campaña, Unión Magdalena solo ha sumado un punto tras un empate sin goles como local ante Llaneros, y cedió derrotas ante Junior y Medellín.

El siguiente compromiso será clave para intentar revertir la situación, cuando visite a La Equidad en el estadio Techo, equipo con el que Alexis García tuvo una larga carrera como entrenador, con el que fue dos veces subcampeón de la primera división.

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2025

Unión Magdalena está en el puesto 19 de la Liga BetPlay con tres partidos, solo superando a Millonarios, que ha disputado un partido - crédito Colprensa

El descenso en Colombia se decide al finalizar la fase Todos contra todos del segundo semestre de la Liga. Entre tanto, el ascenso se define entre los dos equipos campeones del torneo a lo largo del año que juegan una final y uno de los mejores equipos en la reclasificación.

20) Unión Magdalena: 0,52 promedio / 12 puntos / 23 partidos jugados.

19) Envigado FC: 0,83 promedio / 85 puntos / 102 partidos jugados.

17) Boyacá Chicó: 1,05 promedio / 107 puntos / 102 partidos jugados.

18) Llaneros FC: 1,09 promedio / 25 puntos / 23 partidos jugados.

16) Deportivo Cali: 1,20 promedio / 115 puntos / 101 partidos jugados.

15) La Equidad FC: 1,23 promedio / 122 puntos / 102 partidos jugados.

14) Alianza FC: 1,23 promedio / 125 puntos / 102 partidos jugados.

13) Fortaleza CEIF: 1,27 promedio / 79 puntos / 62 partidos jugados.

12) Deportivo Pereira: 1,33 promedio / 134 puntos / 101 partidos jugados.

11) Once Caldas: 1,35 promedio / 136 puntos / 101 partidos jugados.

10) Deportivo Pasto: 1,36 promedio / 136 puntos / 100 partidos jugados.

9) Atlético Bucaramanga: 1,43 promedio / 142 puntos / 99 partidos jugados.

8) Águilas Doradas: 1,49 promedio / 152 puntos / 102 partidos jugados.

7) Independiente Santa Fe: 1,57 promedio / 160 puntos / 102 partidos jugados.

6) Independiente Medellín: 1,59 promedio / 162 puntos / 102 partidos jugados.

5) Junior FC: 1,62 promedio / 165 puntos / 102 partidos jugados.

4) Atlético Nacional: 1,63 promedio / 166 puntos / 102partidos jugados.

3) Deportes Tolima: 1,72 promedio / 175 puntos / 102 partidos jugados.

2) Millonarios FC: 1,74 promedio / 172 puntos / 99 partidos jugados.

1) América de Cali: 1,74 promedio / 174 puntos / 100 partidos jugados.