Sobreviviendo en la Primera B del fútbol colombiano: así es como Bogotá FC sigue luchando en el profesionalismo

Bogotá avanza en su proceso de crear hinchada, obtener más recursos y crecer institucionalmente para ser el otro club fuerte de la capital - crédito Bogotá FC

La segunda división del fútbol colombiano, desde que empezó a funcionar en 1991, se ha caracterizado por su competitividad, las figuras que nacieron allí y las dificultades de los clubes para sobrevivir en un campeonato que vio nacer y morir cientos de clubes que cambiaron de sede para reducir costos.

Bogotá FC es uno de los pocos conjuntos de la “B” que se han mantenido pese a las circunstancias, como vivir en una ciudad con hinchas de Millonarios y Santa Fe, pocos recursos de patrocinio y nunca llegar al ascenso pese a tener más de dos décadas de existencia.

Jenny Perdomo, vicepresidenta del club capitalino, habló en entrevista con Infobae Colombia sobre las maniobras para mantener firme un club que tomó otro enfoque para ser más cercano a la gente, sus alianzas comerciales, planes sociales y cómo ve el fútbol colombiano, en el que tienen voz y vota ante la Dimayor.

Sí a los 18 equipos, no a la Primera C

El cuadro capitalino es uno de los siete conjuntos que juegan en la ciudad, lleva 22 años de vida en el profesionalismo y ha visto todos los cambios de la Primera B con el paso de las temporadas, ahora contemplando la idea que se viene para 2026.

Jenny Perdomo afirmó que el Bogotá está de acuerdo en que el Torneo BetPlay vuelva a tener 18 equipos, como se jugó entre 2004 y 2014: “El propósito es equiparar un poco la carga deportiva que tienen las dos divisiones, reducir la carga que tiene la primera división y aumentar la que tendría la segunda, que sea la misma cantidad de partidos para todos. Nosotros estamos de acuerdo. Igual es una propuesta, hay que ver si en asamblea se aprueba”.

Bogotá lleva 22 años jugando en la segunda división, en la que ha sobrevivido pese a los pocos recursos y no contar con mucha afición en la ciudad - crédito Bogotá FC

Sin embargo, la vicepresidenta mostró su rechazo a la tercera categoría “porque hay que entender una cosa fundamental y es la realidad que vive el fútbol profesional colombiano. A nosotros nos toca trabajar muy duro porque esta segunda división todavía no tiene fuerza a nivel de afición. ¿Cuántas personas realmente pagan por ir a ver un partido de un equipo de segunda? ¿Cuántas personas lo ven en televisión?“.

“Dentro de todas las cosas que hay que tener en cuenta es que muchos equipos de segunda división, como no tienen ese pulmón financiero para poder invertir en jugadores o pagar más, a veces juegan por un salario mínimo. ¿Qué pasa cuando un deportista juega por un mínimo? Es un poco más probable que se fijen en ese tipo de cosas, como que se presten para temas de apuestas amañadas, falta de integridad en el deporte", añadió.

Perdomo resaltó que, con una tercera división, es más probable que se afecten más los derechos de los jugadores y las irregularidades en las instituciones: “¿Cómo se paga una tercera división? ¿Cómo vamos a empezar en una tercera división? Son equipos aficionados que no están vigilados por el Ministerio del Deporte y que no tienen que contratar jugadores, no están vigilados por Supersociedades".

Jugando sin apoyo en la “B”

La vicepresidenta del Bogotá FC también habló sobre cómo es mantener un proyecto deportivo en la segunda división, con muy poca afición y recursos: “Nosotros tenemos unos ingresos fijos que dependen de los derechos de televisión, pero todo lo demás tiene que ser un trabajo constante que tiene que ver con transferir jugadores, buscar patrocinadores, llamar personas para que contraten nuestros servicios de formación deportiva y no es fácil porque patrocinios no hay muchos para el fútbol de la B, con los procesos de formación vendemos un buen servicio y gracias a Dios sí somos unos muy buenos captadores de talento y hemos transferido a varios jugadores”.

“Consideramos que somos una de las cinco mejores canteras en el país. Hemos transferido varios jugadores como Gustavo Puerta a Alemania, tenemos otros más ahora en equipos de primera división y también acá de mucha proyección. Este año nosotros estamos soñando con ascender. No es sencillo porque el fútbol de segunda división es competitivo”, afirmó.

Gustavo Puerta es canterano del Bogotá y en 2023 dio el salto al Bayer Leverkusen, para ahora jugar en el Hull City de Inglaterra - crédito Gabriel Aponte / VizzorImage

Incluso la directiva reveló que se dio la opción de cambiar de sede a Yopal, debido a que se reducían los costos de alquiler para estadio y sedes, pero le apostaron todo para seguir en Bogotá, aunque con una dificultad: “Llevamos desde la alcaldía de Claudia López jugando a puerta cerrada porque los costos para abrir el estadio de Techo se incrementaron casi que en un 70%. Entonces, si antes uno pagaba 12 millones de pesos, 14 millones de pesos por un partido, ahora tenemos que pagar casi 45 millones de pesos si queremos aspirar a abrir la plaza.

“Jugar en Bogotá es muy difícil, es muy caro, no hay apoyo del Gobierno, no hay apoyo de nadie. Pese a eso, tenemos una gran visión y la hemos tenido por 22 años y es que queremos ser Bogotá Fútbol Club, el equipo de los bogotanos de corazón, el equipo que representa a la gente humilde, trabajadora, a la gente de a pie, a la que quiere esta ciudad; por eso, pese a que se pueden encontrar alternativas muchísimo más cómodas, más viables, seguimos creyendo en esto”, añadió Perdomo.

Jenny Perdomo, vicepresidenta del Bogotá Fútbol Club (centro), se ha movido por todas partes para buscar patrocinadores, recursos y apoyo para el proyecto de los capitalinos - crédito Bogotá FC

Buscando patrocinadores y programas sociales

Pese a no ser un conjunto popular y vivir bajo la sombra de los clubes de la “A”, la vicepresidenta afirmó que el Bogotá viene dando grandes pasos para crecer económicamente y con la gente en la ciudad, desde las redes sociales, en la que son el número 11 de los clubes con más seguidores en redes sociales, y regalando camisetas para que los hinchas empiecen a tener cariño por la escuadra capitalina.

Recientemente, el club firmó una alianza comercial que se basó en su visión institucional: “Desde el año pasado, nosotros hemos visitado a cuatro centros comerciales y regalado más de mil camisetas de nuestra institución, las personas se van contentas, se van felices, se van teniendo un buen concepto de la institución, se acercan, conocen este proyecto tan bonito y en ese camino llegamos a Portal de la 80. Ellos nos abrieron las puertas con mucha calidez”.

“La verdad es que tiene una muy buena administración, todo su grupo son personas muy cálidas, muy gentiles y empezamos a indagar en el tema y nos preguntamos ¿por qué no nos aliamos? Resulta que ellos tienen más o menos el mismo propósito que tenemos nosotros, de generar comunidad, no solamente quieren ser un lugar donde la gente vaya, compre cosas, coma y se vaya, quieren ser como el eslogan del centro comercial, ‘la casa de las personas que viven alrededor de esa localidad’. Entonces nosotros queremos exactamente lo mismo", señaló.

El Club Deportivo La Roma, un equipo juvenil en el occidente de Bogotá, tiene la iniciativa de cobrar a sus miembros con objetivos reciclables - crédito @la_roma_fpfc/Instagram

Otro proyecto tiene que ver con que el Bogotá es “padrino” de una escuela de fútbol en la localidad de Kennedy, llamado La Roma FC, que tiene como objetivo que los jóvenes, en ver de pagar con dinero la mensualidad, lleven productos reciclables que luego son reutilizados, pero que les ha costado que no cuenten con recursos para entrar a la Liga de Fútbol de la ciudad.

“El propósito es que vamos a vender las camisetas y por cada camiseta que nos compren, donaremos veinte mil pesos a este proyecto. Con esta metodología han logrado mantener su proyecto por más de once años, pero no han podido participar en un torneo que para muchas personas es asequible. Nosotros, Bogotá Fútbol Club, este año nos planteamos esa meta, vamos a apoyar a esa institución que nos parece increíblemente innovadora en su forma, porque no solamente está generando un impacto social con los niños, sino también un impacto ambiental al trabajar con estos residuos para que pueda participar en Liga de Fútbol de Bogotá”, finalizó.