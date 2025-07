Richard Ríos habría rechazado exótico destino por priorizar su fichaje por la Roma: aún no habría acuerdo con Palmeiras

Richard Ríos tendría al equipo capitalino como prioridad- crédito REUTERS

El mercado veraniego continúa ofreciendo sorpresas, y una de las jugadas más interesantes en Europa la protagoniza Richard Ríos, mediocentro colombiano de Palmeiras, protagonista esta semana de intensos movimientos.

Según el prestigioso periodista Fabrizio Romano, el Zenit San Petersburgo presentó una oferta oficial por €30 millones, la cual fue rechazada por el propio jugador. No obstante, Ríos ya ha dicho “sí” a un posible traspaso a la AS Roma, aunque aún no existe un acuerdo entre los clubes.

La escueta oferta de la Roma —€24 millones más complementos— sigue estando por debajo de la pretensión de €30 millones que exige Palmeiras. Además, el Benfica habría contactado el entorno del futbolista para mostrar su interés, pero sin formalizar aún una oferta concreta.

El punto de arranque llegó cuando Zenit formalizó una oferta de €30 millones, cifra redonda que reflejaba seriedad y poder adquisitivo. Sin embargo, la negociación no prosperó. Ríos prefirió declinar la oferta, dejando claro que su deseo es vestir la camiseta de la Roma. Este gesto reafirma la importancia que el futbolista otorga a su proyecto personal y su ambición deportiva, frente a una liga rusa de menor repercusión europea, pero con notables ventajas económicas.

Mientras tanto, la AS Roma se mantiene firme en su intención de fichar a Ríos. La oferta presentada por el club capitalino asciende a €24 millones en fijo más bonus, una propuesta que los italianos consideran equilibrada para asegurar al volante, pero que Palmeiras considera insuficiente.

Pese a ello, la Roma continúa en la puja. Su deseo es cerrar el fichaje del colombiano como refuerzo clave tras la marcha de Leandro Paredes y la llegada de Gasperini como nuevo entrenador. De hecho, el diario Chiesa di Totti destacó que Ríos es el favorito para reforzar el esquema del técnico italiano, y la operación se mueve con determinación dentro de la posible estructuración del plantel para la próxima temporada.

Además de las dos partes principales, otro tercero aparece en escena: el Benfica. Según Romano, el club portugués ya se acercó al entorno de Ríos para “entender su posición” y conocer su disposición a firmar. Sin embargo, no ha presentado hasta el momento una oferta formal.

Los números de Richard Ríos en el Mundial de Clubes

Richard Ríos disputó cuatro partidos como titular con Palmeiras en el Mundial de Clubes, acumulando 387 minutos en cancha, lo que representa una presencia constante y una carga competitiva notable para un torneo de esta magnitud. Su desempeño fue integral: aportó tanto en ataque como en defensa, siendo una pieza clave en el mediocampo para equilibrar al equipo en cada presentación.

En fase de grupos, ante el Porto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Ríos destacó por su despliegue físico y su capacidad para generar fútbol ofensivo. Tuvo la oportunidad más clara del partido con un remate potente y también fue protagonista en jugadas de presión alta que incomodaron a la última línea rival. Su visión de juego y conexión en el medio campo fueron valoradas por su entrenador y le valieron seguimiento de algunos medios europeos.

Durante el partido de octavos de final frente a Botafogo, Ríos jugó 120 minutos, la totalidad del partido, más la prórroga, en un duelo que se resolvió con una asistencia suya a Paulinho en el minuto 100. Además, el colombiano fue el futbolista con más intercepciones del torneo, con nueve recuperaciones, destacando su capacidad para cortar juego y equilibrar fases defensivas con ofensivas.

En el partido de cuartos, pese a la derrota contra Chelsea (1‑2), Ríos volvió a brillar con otra asistencia —esta vez para Estêvão, el gol del empate momentáneo— jugando 85 minutos y mostrando que puede influir en momentos decisivos. Sus números globales reflejan un volante completo: sin goles, pero dos asistencias, siete remates totales (dos a puerta), 145 pases con 123 exitosos y una sola tarjeta amarilla.