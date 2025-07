Nacional está muy cerca de cerrar el fichaje de un defensor central para encarar los octavos de Libertadores: tiene pasado en Junior

El cuadro ‘Verdolaga’ viene de confirmar la incorporación del delantero uruguayo Facundo Batista, que fue fichado desde el Polyssa de Ucrania, club en el que viene de anotar siete goles en 15 partidos durante la última temporada - crédito Colprensa

Atlético Nacional continúa en la búsqueda de confeccionar su plantilla para afrontar el segundo semestre de 2025, en el que además de la Liga y la Copa local tendrá un gran desafío: superar la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, en la que se verá las caras con el Sao Paulo de Brasil.

El cuadro Verdolaga confirmó la incorporación del delantero uruguayo Facundo Batista, con pasado en Peñarol (donde fue bicampeón) y que fue fichado desde el Polyssa de Ucrania, club en el que viene de anotar siete goles en 15 partidos durante la última temporada.

No será el único fichaje que busque cerrar el equipo paisa: pues la directiva del club se encuentra trabajando en la búsqueda de un zaguero central que cubra la salida de Juan Felipe Aguirre, que junto con Kevin Viveros fueron traspasados al Atlético Paranaense.

El técnico Javier Gandolfi ha tenido problemas en los últimos partidos para mantener la regularidad en el juego de Atlético Nacional - crédito Colprensa

El defensor que Nacional está a punto de firmar

Según informaron los periodistas Julián Capera y Felipe Sierra, Nacional tendría todo listo para concretar el fichaje de Cesar Haydar. El futbolista, de 24 años, tuvo pasado en el Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Sin embargo, su última experiencia fue en el Kawasaki Frontale de Japón, equipo al que llegó cedido desde el RB Bragantino de Brasil.

De acuerdo con los periodistas, Haydar llegaría al cuadro Verdolaga’ también cedido por un año, pero con una opción de compra.

“Atlético Nacional tiene negociaciones avanzadas con RB Bragantino para la cesión de César Haydar. El central llegaría cedido hasta junio de 2026″, informó Capera desde su cuenta en X.

“César Haydar (24) llegará este miércoles a Medellín si todo sale bien a presentar exámenes médicos y firmar como nuevo jugador de Atlético Nacional El defensa llega cedido con opción de compra tras su paso por Kawasaki Frontale“, expuso Sierra en la red social.

Haydar, de 24 años, tuvo pasado en el Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Sin embargo, su última experiencia fue en el Kawasaki Frontale de Japón, equipo al que llegó cedido desde el RB Bragantino de Brasil - crédito @JulianCaperaB/X

Atlético Nacional y un buen debut en la Liga: triunfo como visitante ante Once Caldas

Los dirigidos por Javier Gandolfi, quien asumió la continuidad en la dirección técnica del Verdolaga, hicieron su debut en el segundo semestre de la Liga derrotando por 3-1 al Once Caldas en el Palogrande de Manizales.

El encuentro comenzó con un dominio claro de Atlético Nacional, que desde los primeros minutos generó peligro. Un cabezazo de William Tesillo obligó a una intervención del arquero Eder Chaux Aguirre, anticipando la presión que ejercería el equipo visitante. La insistencia rindió frutos al minuto 13, cuando Joan Castro abrió el marcador tras una jugada individual de Marino Hinestroza, quien desbordó y asistió para que el lateral definiera dentro del área.

Durante la primera mitad, Once Caldas intentó responder con aproximaciones de Dayro Moreno y Luis Sánchez, aunque sus remates salieron desviados. Johan Patiño también probó desde media distancia, pero el balón no encontró portería. Antes del descanso, Alfredo Morelos y Hinestroza tuvieron oportunidades claras frente a Aguirre, pero no lograron ampliar la ventaja.

Atlético Nacional superó al Once Caldas por 3-1 en Manizales, por la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-II - crédito Colprensa

Al minuto 48, Morelos se impuso en el área a Jorge Cardona y, tras perfilarse hacia el centro, definió de zurda para vencer a Aguirre, quien alcanzó a tocar balón. “El Búfalo” no desaprovechó su ocasión y puso el 0-2 transitorio en el marcador.

El descuento de Once Caldas llegó en el segundo tiempo, desde el punto penal, luego de una mano de Morelos en el área. Dayro Moreno ejecutó con precisión y acortó distancias, reavivando la expectativa de la afición local.

Sin embargo, la superioridad de Nacional se mantuvo. Edwin Cardona estuvo cerca de marcar un gol de media distancia, pero su disparo pasó muy cerca del arco. La sentencia definitiva llegó poco después, cuando Iván Rojas intentó despejar un centro al ras de Andrés Salazar y terminó anotando en propia puerta, estableciendo el 1-3 final. Con este resultado, Atlético Nacional sumó sus primeros tres puntos en la Liga Colombiana, mostrando contundencia y solidez en su visita a Manizales.