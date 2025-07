Un colombiano se lleva la victoria en Silverstone en la Fórmula 4 Británica: es protegido de Juan Pablo Montoya

Salim Hanna, protegido de Juan Pablo Montoya, sumó su segunda victoria en Fórmula 4, en el emblemático circuito de Silverstone - crédito @salimhanna88/Instagram

Durante su carrera en la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya cosechó un total de siete victorias. Entre ellas, una de las más destacadas fue durante su etapa en McLaren en el GP de Gran Bretaña de 2005, disputado en el circuito de Silverstone, reconocido por sus curvas de alta velocidad.

A pocos días de que se cumplan 20 años de esta victoria del bogotano, que se mostró imparable para Fernando Alonso y Kimi Räikkönen, dos colombianos volvieron a hacerse notar en el automovilismo internacional. Por un lado, Sebastián Montoya alcanzó el segundo lugar en la carrera sprint de este sábado 5 de julio en la Fórmula 2, además de hacer la vuelta rápida de la carrera. Por el otro, el corredor Salim Hanna se alzó con la victoria en Silverstone, en carrera válida por la Fórmula 4 Británica.

El barranquillero, de 15 años, llegó a la división regional de monoplazas en 2025, apadrinado por el propio Juan Pablo Montoya y viene demostrando su capacidad para seguir escalando en el mundo del automovilismo, así como en su aspiración de hacerse un lugar en la Fórmula 1, tal y como lo viene haciendo Sebastián.

El pasado 8 de junio, Hanna debutó con el número 88 bajo las órdenes del equipo Virtousi Racing en la cuarta carrera del calendario, disputada en el circuito de Thruxton, en Hampshire, y sorprendió, llevándose la victoria.

Salim Hanna tuvo su primera victoria en la Fórmula 4 Británica en el circuito de Thruxton, en junio pasado - crédito @salimhanna88/Instagram

Aunque no fue llamado para la siguiente carrera en el circuito de Outlon Park, Virtuosi Racing volvió a llamarlo para Silverstone, y Hanna no defraudó: alcanzó la pole position, consiguió la vuelta rápida y cruzó primera la bandera a cuadros.

El periodista Diego Fernando Mejía compartió en sus redes sociales el momento en que sonaba el himno nacional de Colombia, en lo más alto del podio. Mientras, a un costado, el propio Juan Pablo Montoya presenciaba el momento.

El barranquillero hizo pole position, vuelta rápida y cruzó primera la línea de meta en Silverstone. Es su segunda victoria en la categoría - crédito @diegofmejia/Instagram

“Ganar aquí es bueno porque es una pista donde uno siempre va a manejar en toda su carrera”, comentó Salim al propio periodista, que charló con él luego de la premiación. También aprovechó para celebrar el segundo puesto de Sebastián Montoya en la sprint de Fórmula 2, en el mismo circuito.

En cuanto a sus posibilidades de repetir victoria en la segunda carrera, el barranquiero se mostró optimista: “La verdad lo veo bien, salgo cuarto. Si mejoramos la largada y mejoramos un poquito en el ritmo, vamos a ser más fuertes”, expresó.

El barranquillero se mostró optimista de cara a repetir el resultado en la segunda carrera en el mismo circuito, el próximo domingo 6 de julio - crédito @diegofmejia/Instagram

De este modo, Salim Hanna comienza a hacerse un nombre en el automovilismo europeo luego de destacar en los karts, de cara a conseguir un asiento en la Fórmula 3 en un futuro.

Los elogios de Montoya hacia Salim Hanna

En febrero pasado, durante una emisión de su pódcast MontoyAs, el bogotano contó algunos detalles de su experiencia al lado de la joven promesa del automovilismo que ya tuvo la posibilidad de correr a comienzo de 2025 en la Fórmula 4 de Oriente Medio.

“Hemos trabajado muchos años juntos. El papá corrió, el tío corrió, y la verdad era más de joda. Era un fin de semana con el equipo de carreras de karts súper chévere, se pasaba súper bueno, y fuimos trabajando con Salim. Corrió mucho en Estados Unidos y después lo trajimos a Europa, lo pusimos en los mejores equipos y en las mejores posiciones. Ahora estamos en Prema, que es el mejor equipo. Están Salim y Sebastián, los dos colombianos del Prema, que es muy, muy bueno”, comentó entonces.

Montoya aprovechó para hacer un contraste entre su experiencia trabajando con su hijo Sebastián frente a lo que sucede con Hanna. “Como yo no soy su papá, el que da las órdenes al final es su papá. Hay cosas en las que no estoy involucrado y donde no necesito estar”, expresó.