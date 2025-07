Dura revelación sobre Falcao García y su frustración en Millonarios: “No tuvimos el coraje para sacar campeón al Tigre”

Millonarios enfrentó a La Equidad, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 3, en el estadio Nemesio Camacho El Campin - crédito Colprensa - Lina Gasca

Millonarios avanza en la pretemporada previo al inicio de la Liga BetPlay, cuyo primer encuentro será hasta el 20 de julio contra el Deportivo Pasto, lo que tiene dos semanas para armar un equipo competitivo para pelear por el título del segundo semestre, además de la Copa Colombia 2025.

Una de las bajas más sensibles fue la de Falcao García, que no renovó su contrato el 30 de junio y uno de sus excompañeros reveló que hubo mucha tristeza y frustración por no cumplir el sueño del “Tigre”, que no solo era jugar en el equipo del que era hincha, sino salir campeón.

Con respecto al cuadro azul, cada vez aumentan las salidas de futbolistas de la institución bogotana, que pese a tener tiempo para su primer encuentro en el campeonato, sigue sin confirmar refuerzos, el tiempo corre y los aficionados se encuentran muy molestos con la situación.

“Soñábamos con que Falcao levantara la copa”

Hasta el momento, Millonarios ha confirmado cuatro bajas que son Jader Valencia, Félix Charrupí, Radamel Falcao García y Daniel Cataño, este último terminó un ciclo de tres años en el que logró tres trofeos, que fueron la Copa Colombia 2022, Liga BetPlay 2023 y la Superliga 2024.

En charla con Caracol Radio, Cataño reveló que se siente arrepentido por no salir campeón con Falcao García, pues durante su estancia en el club disputaron dos ligas, una Copa Colombia y una Copa Sudamericana, en la que ninguna logró llegar a la definición por el título.

Daniel Cataño aceptó que le causó tristeza no poder ser campeón con Falcao en Millonarios - crédito Millonarios FC

“El Tigre fue una persona especial para nosotros, nos enseñó muchas cosas y tratamos de cuidarlo, de protegerlo y ayudarlo. No tuvimos la capacidad, el coraje y la gallardía para poder sacar al Tigre campeón”, fueron las palabras del mediocampista en la entrevista.

Daniel Cataño aceptó que ha pensado mucho en lo que faltó para sacar campeón a Falcao: “Siempre nos va a rondar en la cabeza eso, va a ser ese lunar en medio de todo lo que vivimos porque soñábamos con que él levantara la copa. Nos quedamos con las cosas buenas, lo que nos enseñó, era un gran profesional y jamás hablaba de buena forma”.

Daniel Cataño y Falcao García, compartiendo en Millonarios durante los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

“Era un tipo callado, pero que fue tomando confianza, compartimos historias y fue un tiempo bien especial. Espero que vaya a descansar tranquilo y tome la decisión que mejor le parezca para su vida. Decirle que fue un placer compartir camerino y cancha con él”, añadió el volante.

“Mi paso por Millonarios fue exitoso”

De otra parte, Daniel Cataño se refirió a su paso al Bolívar de La Paz, equipo que lo presentó el 4 de julio y terminando una etapa importante en su vida, pues fue en Millonarios en el que reconoce que tuvo un cambio en su carrera y creció tanto deportiva como personalmente.

“Mi paso por Millonarios fue exitoso, creo que en 3 años logramos 3 títulos. Llegué en un momento en el que el club no conseguía títulos desde hacía varios años y era un momento duro de mi carrera. No sé cuantos jugadores de fútbol serían capaces de levantarse y volver a brillar después de todo lo que me pasó a mí en Tolima. Me supe levantar”, dijo el volante, que en ese entonces venía del Deportes Tolima.

Daniel Cataño fue presentado en Bolívar de La Paz, uno de los equipos más tradicionales e históricos de Bolivia - crédito @Bolivar_Oficial / X

Sobre la negociación con Bolívar, Cataño explicó que “me llegó una oferta importante para mí y mi familia. Tenía un año de contrato con Millonarios todavía y nunca había tenido la chance de jugar en un club del exterior. Eran buenas condiciones en todo sentido y presentamos la propuesta a Millonarios. Fue un acuerdo fácil entre todos”.