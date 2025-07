Millonarios quiere reemplazar a Falcao con otra estrella de la selección Colombia: vea de quién se trata

Millonarios despidió a Falcao el 2 de julio, luego de un año con el club y se quedó sin una de sus grandes figuras - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Millonarios empezó una nueva etapa sin Falcao García, jugador al que despidió el 2 de julio por medio de un comunicado y un video, en el que aseguró que el “Tigre” decidió no renovar su contrato, al parecer, por problemas con algunos periodistas e incomodidad para la familia.

Los azules ahora le apuntan a una nueva estrella para reemplazar al delantero, un jugador que pertenece a la selección Colombia, tuvo una buena temporada 2024 y se encuentra en proceso de rescindir su vínculo para quedar como agente libre, lo que le permitirá negociar sin líos con otras escuadras.

Mientras tanto, Millonarios acumula cuatro bajas confirmadas que son Falcoa, Daniel Cataño, Jader Valencia y Félix Charrupí, además de que Jovani Welch y Daniel Mantilla no renovaron contrato y se le sumaría otro futbolista que sería vendido al fútbol argentino, y solo faltarían detalles para el anuncio.

La nueva figura que Millonarios buscaría

No cabe duda que la salida del “Tigre” es un golpe enorme para el club, tanto en la parte deportiva como económica, pues su paso por el equipo fue un espaldarazo al marketing, venta de camisetas y boletería para los encuentros desde el segundo semestre de 2024, asegurando más de 20.000 personas en cada juego.

Siguiendo con esa idea, se conoció que Millonarios ahora iría por nada menos que Juan Fernando Quintero, volante que actualmente sigue en el América, pero buscando su desvinculación en los próximos días por los problemas del cuadro rojo para pagar su salario en el segundo semestre.

Juan Fernando Quintero apenas lleva seis meses de su contrato con el América de Cali, pero confirmó que no seguirá en el club durante 2025 - crédito @AmericadeCali / X

El comunicador Pipe Sierra, en su cuenta de X, afirmó que el conjunto azul, junto al Junior de Barranquilla, están detrás del mediocampista y quedaron a la espera de que se defina la rescisión de contrato, que no es algo sencillo y de no ser así, solo se iría por una venta que supere los tres millones de dólares.

“Tras el anuncio de Falcao, Millonarios inició diálogos con el círculo de Juan Fernando Quintero (32). Ya lo había hecho Junior días atrás; mucho depende de su salida de América. “JuanFer” y el ‘escarlata’ están en diálogos para rescindir el contrato que los une", escribió Sierra.

Juan Fernando Quintero tendría como siguiente destino a Millonarios, que hasta ahora empezaría las conversaciones para conocer sus condiciones - crédito @PSierraR/X

Sin embargo, por el momento la información no está confirmada, a la espera de saber cómo siguen los diálogos y sin una oferta formal, pues Quintero también tiene mercado en el fútbol argentino, por su paso por Racing y River Plate, equipo en el que tuvo su mejor momento.

Con rumbo a Argentina

Jhon Emerson Córdoba, a falta de un anuncio, informó en el programa El VBar Caracol que saldrá de Millonarios en los próximos días: “Se han hablado de algunos equipos, la idea es terminar de concretar alguno y dar el paso en Argentina”.

El atacante explicó que la operación comenzó con la compra de sus derechos, por parte de los azules: “La idea es salir, les comenté que no estaba cómodo, que hicieran lo posible. Ellos, como tenían la opción de compra, les dije que si me iban a comprar, mi primera opción era salir. Les dije que no estaba cómodo últimamente. Ellos hicieron uso de la opción de compra, pero están haciendo todo lo posible para ir a un préstamo, o venderme directamente en un porcentaje“.

Jhon Emerson Córdoba deja a Millonarios después de un año, siendo criticado por su falta de gol en los últimos partidos - crédito @luchocofano/X

“La próxima semana se concreta todo. Entre clubes se organiza eso y la idea es viajar en los próximos días a Argentina o a donde sea mi futuro”, terminó de decir Córdoba, cuyo destino sería Instituto, que le habría ganado el pulso a Newell’s por el colombiano.