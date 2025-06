Kevin Mier finalmente daría el salto a Europa: lo busca uno de los clubes con más historia del continente

Kevin Mier es una de las figuras de Cruz Azul desde 2024 y ganando un título, que fue la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025 - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Kevin Mier pasó de ser una promesa del arco a toda una realidad para los próximos años, pues sus buenas presentaciones en Cruz Azul le dieron un lugar en la selección Colombia y recientemente como titular contra Perú y Argentina, por las fechas 15 y 16 de las eliminatorias.

Por esa razón, Mier tendría como destino el fútbol europeo, al que aspiraba llegar desde su etapa con Atlético Nacional y parece que se le presentaría una oportunidad en el mercado de fichajes en el verano, con un club que le habría puesto la mirada y sería cuestión de días para conocer una oferta.

Mientras tanto, el guardameta avanza en la pretemporada con la “Máquina Cementera”, que tiene el objetivo de ganar ahora la Leagues Cup, pero también salir campeón del torneo Apertura 2025, pues en el primer semestre se quedó afuera contra el América en la semifinales.

El posible destino de Kevin Mier

El interés de Galatasaraypor el arquero colombiano ha cobrado fuerza en las últimas semanas, según informaron el periodista turco Galip İmreky el medio Bruxo Football, al señalar que el club campeón de Turquía considera al actual guardameta de Cruz Azulcomo una de sus principales opciones para reforzar la portería de cara a la temporada 2025/26.

Su desempeño en la última temporada resultó determinante para Cruz Azul, que se coronó campeón de la Concacaf Champions Cup. En ese periodo, integró el once inicial en 17 partidos y logró mantener su portería invicta en nueve de ellos, una estadística que resalta su solidez bajo los tres palos. Además, durante esos encuentros, solo recibió nueve goles, lo que refuerza la percepción de seguridad que transmite a su defensa.

El futuro deportivo de Kevin Mier permanece abierto. Aunque su presente en el Celeste es sólido, el interés de varios clubes europeos, entre ellos el propio Galatasaray, ha generado incertidumbre sobre su continuidad en el club mexicano. La posibilidad de un traspaso a Europa representa un salto significativo en la carrera del arquero, quien ha demostrado estar preparado para asumir nuevos retos en escenarios de mayor exigencia.

La información difundida por Galip İmrek y Bruxo Football en la red social X subraya que el interés de Galatasaray por Mier no es reciente. El club turco ya había monitoreado al arquero colombiano meses atrás, pero las recientes actuaciones del jugador en México y su convocatoria a la selección nacional han reavivado el rumor.

En palabras recogidas por estos medios, “El Galatasaray habría puesto a Kevin Mier como prioridad en la portería. - Ya anunciado en los radares de los clubes turcos hace unos meses, el rumor se ha revivido - . Después de las excelentes actuaciones de Cruz Azul que le dieron su lugar en la selección nacional, Kevin Mier podría verse tentado por un nuevo proyecto”.

Un colombiano fue descartado

El vicepresidente de Galatasaray, Abdullah Kavukcu, se pronunció sobre los rumores de fichajes, descartando el interés por el delantero Jhon Durán, actualmente en el Al Nassr de Arabia Saudita y de donde buscaría una salida por su mala campaña en el final de la temporada.

En declaraciones recogidas por Bruxo Football, Kavukcu afirmó: “Nuestros rivales nos escribieron sobre los jugadores que ficharon y, para que pareciera una estafa, ayer los periodistas nos escribieron (a Jhon Durán). No estamos negociando con ningún otro delantero que no sea Osimhen. No negociaremos el precio del traspaso hasta que se anuncie a Osimhen”.

El desenlace de esta historia dependerá de las negociaciones entre clubes y de la decisión final del jugador. Mientras tanto, el nombre de Kevin Mier sigue ocupando un lugar destacado en la agenda de fichajes de Galatasaray, que busca asegurar la solidez de su arco para afrontar una temporada llena de retos y expectativas.