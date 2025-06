Santa Fe vs. Medellín: Hugo Rodallega se confesó antes de la ida, “te cambiaría ser goleador por levantar la copa”

Santa Fe recibirá a Medellín en la ida de la final del fútbol colombiano - crédito Montaje Infobae (LigaBetplay/SantaFe)

En la previa del partido de ida de la final del fútbol colombiano, que se jugará el 24 de junio sobre las 7:30 p. m. en El Campín, Jorge Bava y Hugo Rodallega fueron voceros de Independiente Santa Fe en la rueda de prensa.

El primero en hablar fue el entrenador uruguayo, que asumió la dirección técnica del Cardenal en medio del torneo, resaltó la unidad que han tenido sus jugadores.

“Obviamente, no empezamos con el pie derecho los cuadrangulares, pero el grupo estaba muy consciente de que fue un traspié, nos tocó buscar la recuperación de visita. Es un grupo muy maduro, que supo sobrellevar los malos momentos”.

Bava habló de su experiencia como entrenador y las finales que ha podido disputar, asegurando que aprendió más de las derrotas que de los triunfos.

“Por suerte tuve la oportunidad de afrontar otras finales, he tenido varias, por suerte en algún caso me toco perder. No lo tomo como un fracaso sino como un aprendizaje. Me encontré con un grupo maduro, han ganado, han perdido y eso es una coraza importante”.

El estratega recordó que la definición del torneo será en Medellín y anticipó que a su equipo no le faltará actitud durante los primeros 90 minutos.

“Es un momento para disfrutar y lograr la tan anhelada décima. No es un partido definitorio, trataremos de hacer un gran trabajo y poder culminar la labor en Medellín. El equipo está muy bien y hay que jugar un partido como son las finales, con alma y vida”

Por último, Jorge Bava mencionó que el Poderoso es “el equipo que mejor juega” en Colombia; sin embargo, recordó a la prensa que las finales se viven de manera diferente a un partido regular.

“En todos lados es diferente, vivir estas circunstancias es un motivo de orgullo, uno se acuerda cuando se logra, pero tenerlo presente que he aprendido de las que no he logrado. Es algo de experiencia y asimilar el cosquilleo que tiene en la panza porque se ha vivido. Me aferro a que tenemos un grupo muy maduro”.

Por su parte, Hugo Rodallega habló de su desempeño individual, puesto que es el goleador del torneo local con 15 anotaciones.

“Es un momento muy especial, que hay que disfrutarlo, es el premio a nuestro esfuerzo como grupo, nosotros nos cubrimos entre nosotros, hacemos nuestro trabajo en silencio. A título personal, yo soy un tipo que me esfuerzo, siempre quiero competir. Es una fortuna ser el goleador de la liga colombiana. Yo te cambiaría ser goleador por levantar la copa, eso pasa a un segundo plano”.

Recordando sus declaraciones en el pasado, el “11″ de Santa Fe pidió a sus hinchas confiar en el trabajo que ha realizado el plantel, que reconoció, tiene la ilusión de ganar la décima estrella.

“Está la respuesta, es confiar, la confianza de nosotros nunca se perdió, sabíamos que pasábamos por momentos no tan buenos, siempre fue criticado nuestro juego porque no es el más vistoso, pero lo importante es que estamos en la final, es lo que vale. Es por eso que estamos disfrutando de una nueva final”.

Debido a que en la previa del partido, varios analistas han afirmado que Medellín es favorito al título, Rodallega indicó que la intención del plantel no es “callar bocas”, sino confiar en sus virtudes.

“Nosotros no queremos, no trabajamos para callarle la boca a nadie. Nosotros tampoco pensamos en perder la final, la vamos a jugar con la fe de que la podemos ganar y tenemos con que ganarla

Por último, el capitán de Santa Fe descartó que exista algún tipo de dolencia que no le permita estar en el terreno de juego, recordó la final perdida en junio de 2024 y afirmó que afronta esta serie como una oportunidad de la vida.

“En estos momentos cualquier tipo de golpe, lesión, fractura o lo que no me impida correr, me va a dejar allá dentro. Estamos bien, firmes gracias a Dios y con ilusión… La edad solo es un número mientras haya capacidad y ambición, mientras siga queriendo jugar al fútbol, aquí voy a estar… El corazón está bien, no se piensa en el pasado, aquel momento ya quedó allá, atrás. Estamos en un nuevo presente, la vida presenta ese tipo de oportunidades y hay que aprovecharlas”, puntualizó.