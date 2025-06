Grupo inversor que trajo a Juan Fernando Quintero al América negó la supuesta estafa: “La negociación se hace sobre la mesa”

En los últimos días, salió información sobre una supuesta estafa al América de Cali y Juan Fernando Quintero por parte de un grupo inversor-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 19 de junio de 2025, en la previa a lo que fue el empate entre América de Cali e Independiente Medellín por la fecha 6 del cuadrangular B de la Liga BetPlay, el cuadro escarlata se involucró en una escándalo por una supuesta estafa al cuadro rojo, según varias versiones periodísticas.

Tras lo ocurrido, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, aclaró lo sucedido en sus cuenta de X, desmintiendo la situación, y anunció que tomará acciones legales en contra del periodista que publicó la información.

A raíz de esto, el mismo 19 de junio de 2025, el periodista Jaime Dinas charló en una entrevista con el señor Diego Fernando Rodríguez, que se identificó como el representante de la organización.

Rodríguez salió a explicar los detalles de la negociación y todo lo que ocurre en medio del escándalo que se formó a través de este hecho denunciado por parte del periodista Felipe Sierra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Diego Rodríguez, el representante del grupo inversor del América de Cali, salió a aclarar la situación

Tras los rumores de una supuesta estafa del América de Cali, uno de los representantes del grupo inversor salió a hablar de la situación -crédito @JaimeDinas/X

En la charla que tuvo con Jaime Dinas, Diego Rodríguez salió a aclarar la situación, y explicó que la negociación entre el grupo inversor y América de Cali se lleva a cabo desde hace varios meses, y afirmó que todo el proceso se hace dentro lo establecido.

“Esta negociación se lleva a cabo hace un par de meses, pero en estos momentos se verifican los documentos por parte del América de Cali para saber acerca del fondo de inversión y, por parte de nosotros, también queremos saber la situación jurídica y financiera del club. Además queremos revisar que América esté bien y que el fondo no esté enlodado, y quiero que tengan la certeza que el dinero de inversión viene de un fondo serio y que toda la negociación se está haciendo sobre la mesa”.

También dentro de la misma charla con Jaime Dinas se aclaró sobre las supuestas dudas que tiene el grupo inversor-crédito @JaimeDinas/X

Por otra parte, afirmó que hay un proceso jurídico de cobros económicos, pero que en ningún momento se involucró al grupo inversor que está interesado en adquirir al América de Cali, recordando que aún no se conoce el nombre de dicha entidad.

“Hay una sanción económica que recibió el grupo pero es algo por pasarme los días de incumplimiento del equipo. Otra especulación que surgió a través de es que el comprador (grupo inversionista del América de Cali), le debe a los bancos. Por eso yo llamo a que investiguen, hay un proceso que está en un juzgado porque se robaron un dinero en una de las cuentas y tarjeta de crédito, y cuando el juez me diga: «tiene que pagar esta deuda», se pagará, pero yo no puedo pagar algo que no gasté“.

Y dentro de lo más importante, destacó que en este proceso no se presenta ningún tipo de estafa, ya que aclaró que no se firmó por el momento algún contrato entre el grupo inversor y América de Cali.

“Se habla de estafa pero quiero aclarar que no hubo en ningún momento dicha situación, cuando no se ha firmado ningún contrato. Este tipo de comentarios es lo que retrasa las negociaciones y daña la imagen de un país. Tengo conocimiento que la gobernadora quiere llevar invertir en el fútbol del Valle del Cauca, porque este tipo de inversiones ayudan en el deporte”.

También el inversor aclaró que todos los rumores que salieron sobre estafa a Juan Fernando Quintero y América de Cali son falsos-crédito @JaimeDinas/X

Y, finalmente, se refirió a los supuestos rumores de estafa en donde se involucró al América de Cali, y que provocaron una serie de reacciones en el mundo escarlata, y allí aclaró que las negociaciones van por buen camino.

“Este tipo de comentarios daña todo. Tanto que la inversora salió a decirme: «¿Tú estás seguro de invertir aquí?», pero yo les digo que confíen en mí, porque un comentario suelto no puede dañar la inversión que se pretende hacer, y el negocio va por buen camino, pero desafortunadamente, este tipo de comentarios logran desestabilizar la negociación, pero creemos firmemente en la seriedad y la responsabilidad del señor Tulio Gómez, que aparece como máximo accionista y dueño de la institución. Ya hemos hablado con él, hemos tenido una conversación fluida, pero ellos tienen su proceso, nosotros también, estamos próximos a darnos respuestas intercambiadas, pero hay que aclarar esta situación, ya que se atenta en contra del buen nombre del grupo".

También habló que la negociación por parte del América de Cali y el grupo inversor está cerca de concretarse-crédito @JaimeDinas/X

Además, habló sobre que el proceso está en un buen camino para que se llegue a una vinculación entre el grupo inversor y América de Cali.

“Yo me inclino para que el grupo inversor escoja trabajar con América de Cali, espero con lo que se habló, todo se aclare. Estamos ilusionados con que se lleve a cabo la negociación, queremos cooperar con el club y llegar a los títulos que quiere el equipo”.

Juan Fernando Quintero se enfureció tras lo ocurrido

Desmintió ser víctima de estafa por parte de un empresario - crédito @juanferquinterop/Instagram

El 20 de junio de 2025, después de la denuncia de la supuesta estafa a Juan Fernando Quintero y al club, el mediocampista se pronunció sobre la situación, en donde negó lo ocurrido.

“No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso... El que me conoce sabe cómo soy y el que no, pues no es mi culpa... compito para ganar y exijo lo mismo de todas las partes”.

Y explicó la situación de su continuidad de la siguiente forma, en donde detalló que él como profesional, quiere crecer dentro del fútbol.

“No busco aceptación de nadie, no le debo nada a nadie, me puedo ver al espejo tranquilo... y sí soy ganador desde niño... y si cada 6 meses analizo mi situación porque me gusta competir y ganar... y quizás muchas veces tomamos decisiones basadas en eso y a veces no se gana”.