EN VIVO | Once Caldas vs. Atlético Nacional: ambos equipos buscan sumar puntos para la reclasificación en el cierre de la fase semifinal de la Liga BetPlay 2025 l

Atlético Nacional atraviesa una situación complicada de cara a su próximo partido, después de quedar fuera de los cuadrangulares por la derrota sufrida en Medellín frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto Verdolaga no logró sumar victorias como local durante esta fase del campeonato, lo que ha generado fuertes cuestionamientos hacia el técnico Javier Gandolfi tanto por parte de la hinchada como de algunos sectores del periodismo.

“A la gente hay que decirle gracias. Después, el común denominador es que piensen en lo que están diciendo (que se vaya el DT). Pero cuando llegué a la institución firmé un contrato por dos años, no un contrato por objetivos, porque hay distintos objetivos que sí logramos, y este tristemente no lo logramos… pero cuando firmo un contrato, firmo un proyecto, si no tendríamos que cambiar el formato del contrato”, dijo el técnico Verdolaga tras su derrota ante Millonarios.