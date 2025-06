EN VIVO Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla, fecha 6 cuadrangulares Liga BetPlay: formaciones confirmadas en Ibagué

“Es mía la culpa y yo la asumo”

César Farías es uno de los señalados por el fracaso del Junior en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, ya que pasó de ser un equipo fuerte en el Todos contra Todos , a no ganar ningún partido en cinco fechas de las semifinales.

En rueda de prensa, el domingo 15 de junio, el venezolano reconoció: “es responsabilidad mía y no creo que nadie quiera escuchar excusas. Esto es totalmente responsabilidad mía, no busquemos culpables en los jugadores, en los árbitros, en la gente, es mía la culpa y yo la asumo, no hay ningún problema”.