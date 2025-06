Estas fueron las polémicas arbitrales en la victoria de Santa Fe ante Once Caldas por el cuadrangular B de la Liga Betplay

El cuadro cardenal venció al blanco blanco, y ahora tendrá un mano a mano frente a su rival de patio: Millonarios - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Independiente Santa Fe venció por 1-0 al Once Caldas, de Manizales, con gol de Hugo Rodallega a través de tiro penal al minuto 43 del partido.

Con esta victoria, los dirigidos por Jorge Bava quedaron a un triunfo de llegar a la gran final del fútbol colombiano, situación que no ocurre desde el año pasado, cuando el cuadro bogotano llegó a la final que perdería ante Atlético Bucaramanga.

A lo largo del encuentro se presentó la polémica por la falta que decretó el juez central Luis Matorel para el gol de Santa Fe.

Qué dijeron los analistas sobre el tiro penal que le dio la victoria a Santa Fe

José Borda estuvo de acuerdo en la sanción de Luis Matorel tras el tiro penal a favor de Millonarios - crédito @Borda_analista / X

En primer lugar, el exárbitro y analista arbitral José Borda determinó que la jugada en la cual Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe y Mateo Rodas, defensor del Once Caldas, y que le dio el triunfo al cardenal, sí era sancionable.

“EL PENAL DE RODAS En el juego SANTA FE vs vs ONCE CALDAS ante llamado del VAR el árbitro Matorel dio bien como penal la Mano de Rodas, el jugador levanta sus brazos y amplía el volumen del cuerpo bloqueando la trayectoria del balón. Oportuna intervención del VAR. ERA PENAL”, explicó.

La cuenta especializada en el análisis arbitral también estuvo de acuerdo con la sanción de la falta - crédito @ElVarCentral / X

Por otra parte, la cuenta especializada del Var Central, también estuvo de acuerdo con la sanción del tiro penal a favor de Santa Fe.

“ES PENAL... y para mí esta imagen condena claramente al jugador de Once Caldas. Allí el balón ni siquiera ha sido impactado por Rodallega y él ya va con los brazos hacia adelante asumiendo un riesgo. Bien el VAR Luis Trujillo llamando a Luis Matorel. No importa el rebote”, detalló.

Estas fueron las otras jugadas polémicas en el partido

En la segunda mitad, también se presentó otra jugada polémica - crédito @BordaAnalista / X

Por otro lado, en el segundo tiempo, se presentó una jugada en el área a favor de Independiente Santa Fe, y que en un principio Luis Matorel determinó como tiro penal, y en donde el equipo arbitral del VAR ayudó a rectificar la jugada.

"NINGUNO FUE PENAL Luis Matorel el árbitro del juego SANTA FE vs ONCE CALDAS había dado equivocadamente 2 penaltis, pero ante el oportuno llamado del VAR (Trujillo) los reversó bien, uno fue de Zuleta a Moreno del León y no al revés y el otro de García a López, fue afuera del área“, explicó.

En la jugada que Matorel determinó como penal a favor del Once Caldas pero luego se anuló la decisión, las cuentas especializadas estuvieron de acuerdo en decir que no fue falta - crédito @ElVARCentral / X

Y por otra parte, la cuenta especializada del VAR Central se refirió a la jugada en donde se determinó que era falta de Victor Moreno en contra de Mateo Zuleta, estuvo de acuerdo con la decisión del equipo de revisión arbitral en determinar que nunca hubo falta.

“NO ES PENAL: Segundo llamado del VAR Luis Trujillo a Matorel. Nuevamente acertado. Zuleta del Once es quien pisa al adversario y termina cayendo. No hay ningún tipo de infracción”, detalló.

El VAR Central también analizó la jugada de Hugo Rodallega de la siguiente manera - crédito @ElVarCentral / X

Y también la cuenta del VAR Central estuvo de acuerdo en que la jugada a favor de Santa Fe en el segundo tiempo, tampoco fue falta para tiro penal.

“TAMPOCO ES PENAL: Tercer llamado del VAR Luis Trujillo a Matorel y nuevamente acertado. Hay un pisotón sobre el jugador de Santa Fe pero el mismo se da en el pie que tiene atrás. Se encuentra afuera del área #LigaBetPlay”.

Cuando juegan Santa Fe y Millonarios: Dimayor anunció cambios en la programación

La Dimayor anunció los horarios definitivos para la última fecha de los cuadrangulares semifinales - crédito Dimayor

Tras lo que fue el desarrollo de la fecha 5 de la Liga BetPlay, el único partido que definirá será el duelo entre Millonarios y Santa Fe por el cuadragular B de la Liga BetPlay.

Por esta razón, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), determinó adelantar el partido entre Once Caldas y Atllético Nacional para las 6:05 p. m. en el cuadrangular B, mientras que en el cuadrangular A el partido entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se jugará a partir de las 4:00 p .m. el 19 de junio de 2025.

Se comienzan a disputar los cuadrangulares finales de la Liga Betplay con el clásido de rojos-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa

Y es que uno de los motivos por los cuales el partido de clásico capitalino y el encuentro entre América y Medellín se jugará a la misma hora, será por la definición de la localía en la gran final de la Liga BetPlay, en donde el poderoso de la montaña necesita sumar los 3 puntos y que Millonarios no gane su partido ante Santa Fe.

Según la Dimayor, la tabla de reclasificación suma todos los puntos obtenidos por los clubes durante el año, incluyendo tanto la fase de Todos contra Todos como los cuadrangulares.

El sistema establece que el equipo con mayor puntaje en la tabla de reclasificación tendrá el derecho de cerrar la gran final en condición de local. Esta normativa otorga un incentivo adicional a los equipos, pues la localía en el juego definitivo podría representar una ventaja significativa para definir el campeón.

Por tanto, aunque los partidos ya se encontraban previamente programados, persiste la posibilidad de cambios en los horarios, debido a la importancia de cada punto en el acumulado general.