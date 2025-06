Jhon Durán agranda la polémica por su desconvocatoria de la selección Colombia con nuevos mensajes: “De los malos no hablan”

La Federación Colombiana de Fútbol desconvocó a Jhon Durán por un problema lumbar - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La salida de Jhon Durán del plantel de la Selección Colombia ha desatado una ola de especulaciones y rumores que van más allá del comunicado oficial emitido por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

La federación anunció que la desvinculación de Durán se debía a una “recidiva del dolor lumbar”, lo que ocurrió tras su participación durante 45 minutos en el partido contra Perú el 6 de junio.

Sin embargo, entre la prensa y los aficionados persisten las dudas sobre las verdaderas razones de su salida.

Uno de los aspectos que ha alimentado la controversia es el rumor, difundido por varios periodistas, de una supuesta altercado en los vestuarios de la selección durante el enfrentamiento con Perú.

Según lo reportado, Durán habría estado involucrado, lo que ha llevado a cuestionar si su exclusión fue estrictamente por razones médicas o si existe alguna otra problemática de carácter interno.

La discusión se intensificó aún más el lunes 9 de junio, cuando Neyser Villarreal, jugador del Millonarios, compartió en sus historias de Instagram un intercambio de mensajes con la cuenta oficial de Jhon Durán.

Mensajes entre Jhon Durán y Neiser Villarreal - crédito Neiser Villareal

En dichos mensajes, Durán parece estar sugiriendo que es objeto de críticas por ser una figura destacada, aludiendo a que “de los malos no hablan” y que “a los buenos nos quieren matar”.

La publicación de este chat, así como su reposteo por parte de Durán, ha generado cientos de comentarios y especulaciones en las redes sociales, alimentando las teorías de que puede haber más detrás de su salida de la selección.

La versión de Néstor Lorenzo de lo ocurrido con Jhon Durán

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de fútbol de Colombia, se enfrenta a rumores y críticas en la antesala del partido contra Argentina por la fecha 16 de la Eliminatoria Sudamericana. Según reportó un medio digital, Lorenzo desmintió vehementemente cualquier enfrentamiento con los jugadores tras el empate con Perú. El técnico expresó que incluso su madre de 88 años recibió esas noticias, preguntándole si eran ciertas. “El grupo está superunido”, fue la afirmación categórica de Lorenzo, enfatizando la unión tanto del equipo como del cuerpo técnico.

El entrenador argentino no solo negó las acusaciones de conflicto interno, sino que también destacó que las críticas “duelen, sobre todo las cosas que inventaron”. Recalcó que hay una sensación palpable de que ciertas facciones buscan perjudicar y desprestigiar su gestión al frente del equipo colombiano. “Más allá de que los resultados no fueron buenos, porque yo no me escondo”, explicó Lorenzo, reconociendo que aunque los resultados en la cancha no han sido los esperados, el equipo está cerca de superar lo que él denominó “una crisis de puntuación”.

Esta es la declaración completa de Néstor Lorenzo:

El entrenador de la selección Colombia volvió a desmentir el incidente y aseguró que se quiere desprestigiar su labor - crédito Federación Colombiana de Fútbol

“El grupo está superunido, te lo pueden decir 40 y uno viene desde afuera y crítica... Mi mamá tiene 88 años y la Luisa me pregunta ‘¿Qué pasó Néstor, te agarraste con los jugadores?, y yo ‘mamá, por favor’ o sea duele, duele, que gente colombiana tenga tanta maldad, me hizo mal eso, pensar en eso.

En cuanto a las críticas, por supuesto que duelen, sobre todo las cosas que inventaron. Yo lo que no entiendo es que haya gente que quiera hacerle daño a la selección, hay una clara campaña de desprestigiar. Más allá de que los resultados no fueron buenos, porque yo no me escondo diciendo ‘no, jugamos bárbaro’, yo no, hay que sumar, es verdad. Pero la selección debería por lo que ofreció en cada partido estar más arriba. Estamos en un bache en una crisis de puntuación, en cualquier momento salimos”.