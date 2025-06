Hugo Rodallega pidió mesura tras la agónica victoria de Santa Fe ante Nacional en Medellín: “Pies en la tierra”

Hugo Rodallega pidió mesura tras la victoria con Nacional en Medellín- crédito Vamos León

Independiente Santa Fe dio un golpe de autoridad en Medellín al vencer 1-2 a Atlético Nacional por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Con este resultado, el equipo Cardenal alcanzó el liderato con seis puntos en tres partidos, perfilándose como uno de los favoritos para clasificar a la gran final del fútbol colombiano. Sin embargo, lejos del triunfalismo, el delantero y referente del equipo, Hugo Rodallega, hizo un llamado a la calma y a mantener la concentración en lo que resta del camino.

“Pies en la tierra, no hemos ganado nada”, fue la primera advertencia de Rodallega en diálogo con Vamos León. Su mensaje estuvo cargado de mesura y realismo, en un momento donde la euforia podría jugar en contra. “Eso es importante. Yo simplemente me preparo, intento ayudar al equipo, sea de local o de visitante, con goles, asistencias o experiencia. La idea es aportar, no pasar desapercibido”, agregó el experimentado atacante.

El delantero valoró el esfuerzo colectivo del grupo, destacando a uno de los jugadores más determinantes del partido: Yilmar Velásquez, autor del gol del triunfo en tiempo de adición. “Fue un golazo. Pero, yo lo felicité no por el gol, sino por el trabajo que hace ese morocho. Corre mucho, hermano. Tiene muchos pulmones, es una bestia. Es el que más se esfuerza y cubre las espaldas de todos (sic)”, expresó Rodallega, reconociendo el sacrificio silencioso de Velásquez en el mediocampo.

Hugo Rodallega marcó el empate parcial para los Cardenales en Medellín - crédito Colprensa

El golazo del mediocampista, que protagonizó el escándalo junto con Harold Santiago Mosquera, llegó tras una jugada caótica que lo encontró bien posicionado y con el arco prácticamente vacío, luego de que el arquero de Nacional, Harlen “Chipi Chipi” Castillo, fallara en el despeje.

“Él fue consciente de que el que había cabeceado era el arquero. Sabía que el arco estaba solo y creyó hasta el final. La fuerza física y mentalidad que tiene lo llevó a correr en el minuto 90 y pico. Ese gol es un premio a su esfuerzo y al del grupo”, añadió el delantero de Santa Fe.

Independiente Santa Fe celebra uno de los dos goles que le dieron la victoria contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot - crédito Colprensa

El veterano atacante también se refirió a lo que viene para el conjunto capitalino. Con dos partidos de local por disputar y otro frente a Millonarios de visitante, el panorama es alentador, pero no definitivo. “Nosotros aspiramos a meternos a la final y estamos trabajando para eso. Ojalá lo llenemos (el estadio), que la gente nos acompañe y que podamos hacernos fuertes. Ese tiene que ser nuestro fortín”, afirmó.

Y es que Santa Fe ha demostrado fortaleza mental y táctica en los cuadrangulares, especialmente en condición de visitante, donde se ha llevado resultados clave contra Once Caldas y Nacional. Sin embargo, el mensaje sigue siendo claro: no hay espacio para el exceso de confianza. “Ojalá podamos sellar la clasificación. Pero hay que seguir trabajando, con humildad”, concluyó Rodallega.

A falta de dos fechas en condición de local y una más en campo neutral, el equipo dirigido por Jorge Bava depende de sí mismo para alcanzar una nueva final.

Santa Fe y Nacional deberán enfrentarse en El Campín nuevamente - crédito Colprensa

Cuándo serán los próximos partidos del grupo B de los cuadrangulares

La cuarta fecha llegará a mitad de semana. El miércoles 11 de junio, Millonarios recibirá a Once Caldas a las 8:20 p. m. en El Campín, partido que podrá marcar una ventaja para el líder si suma de a tres.

Un día después, el jueves 12 de junio, Santa Fe se medirá con Nacional, también a las 8:20 p. m. en El Campín, en un duelo directo con importante carga emocional y táctica.

Es importante mencionar que Santa Fe es el líder del Grupo B con seis puntos en tres partidos disputados.