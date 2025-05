Así reaccionó la prensa a la eliminación del Club León de James Rodríguez: el colombiano perdió 25 balones contra Cruz Azul

Colombia vs. Perú - EN VIVO: hora y dónde ver el primer partido de la fase final del Sudamericano Femenino Sub-17 La Tricolor tiene una deuda pendiente en el vigente campeonato tras solo ganar un partido en la fase de grupos y clasificar gracias a la diferencia de gol

Por dos penaltis no sancionados a Millonarios en el partido contra Once Caldas, arrrecian las críticas al árbitro Jhon Ospina y el VAR Millonarios FC llegó a 32 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Once Caldas postergó su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay I-2025