Así fue el cruce de la figura del Millonarios Álvaro Montero con un policía en Manizales: hinchas del Once Caldas habrían intentado ingresar al camerino

El guardameta de Millonarios tuvo un encontrón con un miembro de la Policía Nacional, en el que fue respaldado por su entrenador - crédito Mucho Fútbol

Un altercado entre hinchas, jugadores y la Policía marcó el cierre del partido entre Once Caldas y Millonarios en el estadio Palogrande de Manizales.

El incidente se desató cuando el arquero del equipo visitante, Álvaro Montero, fue blanco de objetos lanzados desde la tribuna occidental por parte de aficionados del equipo local mientras se dirigía al camerino.

La situación escaló cuando un policía empujó al jugador, lo que provocó la intervención del técnico de Millonarios, David González.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el medio, González confrontó al agente por el trato hacia Montero, señalando que el arquero fue tratado “como un delincuente”.

En declaraciones posteriores, el entrenador explicó que intentó mediar en la situación al considerar que el comportamiento del policía era inapropiado.

“Yo me meto y le digo que no puede tratar así a un jugador, que él puede hacer las cosas de otra manera”, afirmó González en una rueda de prensa.

Álvaro Montero recogió las monedas que le lanzaron los hinchas del Once Caldas al finalizar el partido - crédito Colprensa

El incidente también involucró al director de comunicaciones de Millonarios, César Ardila, quien intentó calmar los ánimos.

La tensión no se limitó al campo de juego, ya que, según periodistas que cubren la actualidad del club azul, la conferencia de prensa posterior al partido se retrasó debido a que la ruta del camerino hacia la sala de prensa pasa por una reja que da a la calle.

Desde ese punto, hinchas continuaron lanzando objetos, lo que obligó a la Policía a intervenir para garantizar la seguridad de los jugadores y el cuerpo técnico.

González también desmintió rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta agresión de Montero al agente policial.

Según el técnico, los videos disponibles no muestran evidencia de tal acción. Además, detalló que el camerino del equipo visitante, cuya pared colinda con la calle, fue objeto de ataques por parte de los aficionados, lo que llevó al equipo a buscar refugio para evitar accidentes.

“Lo de Álvaro, yo estoy ahí parado con él y es el policía el que lo trata como un delincuente. Yo me meto y le digo que no puede tratar así a un jugador, que él puede hacer las cosas de otra manera (...) En nuestro camerino es un camerino que tiene una pared que da a la calle y cuando estábamos en el camerino nos tiraron de todo. Por eso tuvimos que medio encerrarnos un poco para que no hubiera ningún accidente”, comentó el entrenador.

El comportamiento de Montero durante el partido también generó controversia.

Algunos aficionados del Once Caldas interpretaron como una provocación las acciones del arquero tras cortar un avance del delantero Dayro Moreno.

Montero realizó movimientos acrobáticos en la mitad de la cancha, lo que intensificó la molestia de los hinchas locales.

Post de Álvaro Montero tras el empate 2-2 entre Millonarios vs. Once Caldas - crédito Instagram

El partido, que había transcurrido con buen nivel deportivo, quedó opacado por estos incidentes al final del encuentro. En redes sociales, el guardameta publicó una foto con sus guantes, los botines, la cintilla de capitán, la camiseta de portero y una chancla sobre la que había 1.900 pesos colombianos en monedas, lanzadas cuando se desplazaba hacia el túnel de vestuarios.

El encuentro entre Millonarios y Once Caldas, disputado en el estadio Palogrande, dejó un empate 2-2. El partido estuvo marcado por un desempeño destacado del volante bogotano Daniel Ruiz, quien fue clave en la generación de juego y en las opciones más claras de gol para el equipo embajador.

Los anotadores para el Once Caldas fueron Jerson Malagón a los 9 minutos de partido y Jorge Luis Cardona al minuto 29. Mientras que los goles del albiazul fueron obra de Kevin Palacios al minuto 18 y Andrés Llinas al minuto 63.

Con este resultado, Millonarios alcanzó los 32 puntos, asegurando su lugar en los cuadrangulares, mientras que Once Caldas sumó 27. En la próxima jornada, Millonarios recibirá a Envigado, mientras que Once Caldas tendrá participación en la Copa Sudamericana en condición de local ante Gualberto Villarroel de Bolivia.