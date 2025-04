Así fue la peligrosa caída de David Alonso en el GP de España de Moto2: se golpeó la cabeza y tuvo que ser asistido

El piloto colombiano David Alonso protagonizó un duro accidente durante la quinta vuelta del Gran Premio de España de Moto2, disputado en el circuito de Jerez de la Frontera. Aunque el incidente encendió las alarmas, la imagen de Alonso caminando, con dificultad, pero de pie, llevó tranquilidad a su equipo y seguidores.

Alonso, quien marchaba en la décima posición detrás de Izan Guevara, sufrió una caída en la famosa curva 13, luego de que la rueda delantera de su moto Kalex derrapara sin que pudiera evitar el impacto. Su moto terminó golpeando la parte trasera de la máquina de Guevara, en una colisión tan violenta que la visera del casco del campeón de Moto3 se desprendió completamente. El colombiano terminó en la zona externa de la pista, pero pudo ponerse en pie rápidamente con ayuda de los auxiliares.

Además del abandono, Alonso podría enfrentar sanciones, ya que la dirección de carrera evalúa su maniobra con Guevara para determinar si habrá penalizaciones en la próxima fecha del campeonato.

El domingo ya había sido complicado para el colombiano, quien había clasificado en el octavo lugar y se ilusionaba con una buena actuación tras su ritmo en los entrenamientos. Sin embargo, antes del accidente final, también protagonizó un roce con su compañero de equipo en el Aspar Team, Daniel Holgado. En una maniobra muy cerrada, ambos se tocaron, provocando la caída del español, quien debió ser trasladado al centro médico para una evaluación por dolores en su pierna derecha.

David Alonso compite con el equipo Aspar a bordo de una moto CF Moto - crédito Aspar Team

Tras el incidente, David Alonso explicó: “Largué mejor que las otras veces, no perfecto, pero mejor. Hubo lío en las primeras vueltas, pero al menos estaba atacando y adelantando cuando podía. Intenté defenderme porque el resto de pilotos eran muy agresivos. Yo he intentado serlo también para remontar y de repente se me fue la rueda de adelante. Izan ha frenado muy fuerte, y yo también y nos hemos caído los dos.”

En una jornada difícil para Alonso, Manuel González se quedó con una victoria contundente, liderando todas las vueltas desde la pole position y llevándose el triunfo en el GP de España de Moto2. La próxima jornada, para la que se prepara David Alonso será en Francia, cuando junto a su equipo viaje a Le Mans.

El primer día de competencias será el viernes 9 de mayo, cuando tenga la práctica y los libres 1. La clasificación se desarrollará el sábado 10 de mayo y la carrera por los puntos el domingo 11.

Clasificación del campeonato de Moto2

MotoGP - Spanish Grand Prix - Circuito de Jerez, Jerez, Spain - April 27, 2025 Liqui Moly Dynavolt Intact GP's Manuel Gonzalez celebrates winning the Moto2 race REUTERS/Jon Nazca

Manuel González: 86 puntos Arón Canet: 79 puntos Jake Dixon: 66 puntos Barry Baltus: 53 puntos Marcos Ramírez: 39 puntos Deniz Oncu: 37 puntos Diogo Moreira: 37 puntos Senna Agius: 37 puntos Daniel Holgado: 36 puntos Celestino Vietti: 34 puntos

21) David Alonso: 7 puntos

David Alonso, el mejor piloto en la historia del Moto3

MotoGP - Solidarity Grand Prix of Barcelona - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - November 17, 2024 World Champion CFMoto Aspar Team's David Alonso celebrates winning the moto3 race on the podium with the trophy REUTERS/Pablo Morano

A sus 18 años, David Alonso ya ha dejado una huella imborrable en el motociclismo mundial. El piloto colombiano se coronó campeón del mundo de Moto3 tras su victoria en el Gran Premio de Japón, logrando un hito que transformó su carrera y lo convirtió en referente inmediato de la categoría de menor cilindrada del Mundial de Motociclismo.

La noche previa a su consagración, Alonso confesó su ansiedad en una emotiva carta que luego leyó en DAZN España: “Me asusta el hecho de pensar cómo me puede cambiar mi vida en menos de 24 horas”. Consciente de que un triunfo lo llevaría a la cima, el joven canalizó sus emociones y cumplió su sueño, abrazándose a su historia y a sus raíces.

No satisfecho con el título, Alonso extendió su dominio ganando también los Grandes Premios de Australia, Tailandia, Malasia y Cataluña, superando la marca de Valentino Rossi como el piloto con más victorias en una sola temporada de Moto3 (14).