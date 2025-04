Estos fueron los mejores memes por el gol que botó Kevin Londoño con Atlético Bucaramanga en Copa Libertadores: “Viven en un country”

Las redes sociales no perdonaron a Kevin Londoño tras errar una opción clara de gol que le pudo dar la victoria a Atlético Bucaramanga - crédito red social de X

El 23 de abril de 2025, Atlético Bucaramanga empató 1-1 frente a Fortaleza de Ceará por la fecha 3 de la Copa Libertadores y quedó como líder del grupo E del torneo continental.

En un partido que se caracterizó por la paridad de principio a fin durante los noventa minutos, el cuadro Leopardo tuvo la posibilidad de llevarse el triunfo a través de Kevin Londoño al 90+2, para quedar como líderes de su zona, pero el delantero erró la opción de gol de forma insólita.

Y como sucede siemrpe, en las redes sociales no perdonaron el fallo del delantero antioqueño y así reaccionaron, tanto los hinchas como los fanáticos en las redes sociales.

A continuación, el mejor compilado de memes que dejó la opción errada por Kevin Londoño y que pudo haber dado la victoria para los dirigidos por Leonel Álvarez.

Estos fueron los mejores memes que dejó la opción errada de Kevin Londoño

“Londoño con la última que tuvo con el Bucaramanga. VIVEN EN UN COUNTRY”

“Dasa leyendo que a Kevin Londoño aún le quedan 2 años y medio de contrato con el Bucaramanga”

“Dasa: ojalá Kevin Londoño haga muchos goles, le tengo mucha fe. Kevin Londoño cuando está solo debajo al arco”

“Los partidos del Bucaramanga en la Liga vs. Los partidos del Bucaramanga en la Copa Libertadores”

“Kevin Londoño esta noche”

“El Bucaramanga después que un equipo brasileño no es capaz de ganarle ni con penal regalado y mantiene el liderato”

“El negro nunca falla. ¿Nunca?"

“Los errores te hacen más fuerte. El triple hpta de Kevin Londoño”

Así fue la opción que erró Kevin Londoño ante Fortaleza

El delantero tuvo la posibilidad de dar la victoria al cuadro "leopardo", pero erró la opción de gol de forma insólita- crédito @ESPNColombia / X

Al minuto 90+2, Atlético Bucaramanga insistió en el ataque por la banda derecha a través del delantero Jhon Vásquez, quien logró realizar un centro al otro palo para Kevin Londoño.

Londoño llega a la jugada pero el delantero erra la opción en frente del arco mandando la pelota por encima del arco, en donde tras la jugada, se mostró visiblemente afectado por la opción errada, y sin dejar las opción de aumentar la ventaja con respecto a Colo-Colo y Racing en el grupo E de la Copa Libertadores.

Las declaraciones de Kevin Londoño tras la opción errada

Tras el empate ante Fortaleza de Brasil el 23 de abril de 2025, el delantero antioqueño habló en la zona mixta a los medios de comunicación sobre la opción de gol que erró, en donde se mostró enfático y consciente de su falló, pero asumió la responsabilidad por la situación.

“No es de sacar excusas. Simplemente, la boté. Cuando he hecho las cosas bien, nunca alardeé de mi trabajo y ahora que lo erré tampoco puedo escudarme. Lo boté”, mencionó.

Y además resaltó que sus compañeros le explicaron sobre como fue la jugada en donde erró el gol, y afirmó que seguirá trabajando para mejorar y levantar cabeza en los próximos partidos que tendrá Atlético Bucaramanga.

“Los compañeros me dicen que da un pequeño bote cuando le voy a pegar. No he podido ver la jugada, estoy un poco triste. Esto es fútbol, ahora toca levantar cabeza”, dijo.

Y finalmente destacó la actitud de sus compañeros a lo largo de los 90 minutos para buscar un buen resultado.

“Dimos el corazón por esta camiseta, tuvimos sentido de pertenencia y me quedo con que fuimos líderes”, concluyó.

Así quedó el grupo E del Atlético Bucaramanga y cuando vuelve a jugar el Leopardo

Mauricio Isla (d) de Colo-Colo disputa un balón con Ignacio Rodríguez de Racing en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. EFE/ Elvis González

Tras el empate en ambos partidos del grupo E de la Copa Libertadores, el cuadro “Leopardo” quedó como líder de su grupo con 5 puntos.

Ahora, el cuadro dirigido por Leonel Álvarez volverá a jugar el 6 de mayo de 2025 frente a Racing Club de Avellaneda por la fecha 4 de la Copa Libertadores en el estadio Américo Montanini. A continuación, así quedó el grupo del cuadro santandereano.

Grupo E

Atlético Bucaramanga (Colombia): 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Racing Club de Avellaneda (Argentina): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Colo-Colo (Chile): 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Fortaleza de Ceará (Brasil): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

La continuidad de la Copa Libertadores sigue en la jornada

Fútbol - Copa Libertadores - Sorteo de la Fase de Grupos - Sede de la Conmebol, Luque, Paraguay - 17 de marzo de 2025. Se exhibe el trofeo de la Copa Libertadores REUTERS/Cesar Olmedo

Fecha 3

24 de abril de 2025

Partido: Bolívar (Bolivia) vs. Palmeiras (Brasil)

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Árbitro: Yael Falcón (Argentina)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Estándar y Premium

Partido: Central Córdoba (Argentina) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)

Estadio: Ciudad de Madres de Santiago del Estero

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Partido: Bahía (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia)

Estadio: Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay)

Hora: 7:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Estándar y Premium

Partido: Cerro Porteño (Paraguay) vs. Sporting Cristal (Perú)

Estadio: General Pablo Rojas “La Olla” de Asunción

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN2 y Disney Plus Premium