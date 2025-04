En video quedó pelea de dos mujeres hinchas de Millonarios en el clásico ante Atlético Nacional: una le escupió en la cara a la otra

Clásico entre Millonarios y Atlético Nacional. pelean entre dos mujeres en la tribunal - crédito @MillosFCoficial/X y @_mineee1/X

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, por la fecha 13 de la Liga BetPlay, se jugó el domingo 13 de abril a las 6:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, con un aforo total de hinchas embajadores, que oficiaron como locales.

Como era de esperarse, el juego trajo algunas polémicas, situaciones dentro del partido que obligaron a la salida de uno de los jugadores a falta de 10 minutos para finalizar el tiempo reglamentario, así como las declaraciones de los jugadores que, de una u otra manera, siempre generan comentarios entre la afición y los expertos en la materia.

No obstante, una de las situaciones que está siendo comentada en las redes sociales es el enfrentamiento que se presentó entre dos mujeres que vestían la camiseta de Millonarios en una de las tribunas del escenario deportivo.

En las imágenes se puede ver cómo ellas dos se enfrentaban verbalmente en medio de decenas de aficionados. Sin embargo, los ánimos empezaron a caldearse, y las agresiones pasaron de ser solo verbales a físicas. Mientras ambas se manoteaban, la mujer que lleva una cola de caballo le escupe a la otra en la cara, y ella, de inmediato, se le abalanza, pero los hombres que estaban allí intentan separarlas.

Hinchas de Millonarios casi se van a los golpes en El Campín, una de ellas escupió en la cara a la otra

En medio del alto nivel de desorden en el lugar, lo único que se alcanza a escuchar de fondo es que varias de las personas que estaban presenciando los hechos gritan: “¡Uy, uy, uyuyuiiiii!”, sin tomar más acción.

En la publicación del video los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios de las redes sociales reaccionaron con comentarios como: “Y la vez muy bien vestida y con la palabra de Dios los domingos. Jajajajajaj”, “Por acciones como esa es que muchos no volvimos a los estadios, se pelean entre ellos y con los otros hinchas, lástima tan bonitas y ahí dejaron lo femeninas, lo bonito de ser mujer, manchan la pelota desde la tribuna lástima por un deporte tan hermoso”, “Todas unas damas, por eso no se puede ir con los hijos a cualquier tribuna en los estadios, especialmente en Bogotá. Por eso amo el Hernán Ramírez Villegas, esto no se ve”, entre muchos otros, burlándose del suceso y criticando a los asistentes a estos compromisos.

Andrés Llinás, de Millonarios, ante Alfedo Morelos, de Atlético Nacional, en el duelo en El Campín

Marino Hinestroza lanza críticas a la prensa tras el empate entre Atlético Nacional y Millonarios

El empate sin goles entre Atlético Nacional y Millonarios dejó más que un resultado deportivo. Las declaraciones del atacante Marino Hinestroza en la zona mixta del estadio El Campín generaron controversia, luego de que el jugador se negara a dar entrevistas y lanzara un mensaje directo a los periodistas: “Cuando pongan las noticias bien, les doy entrevista”. Este comentario ha despertado especulaciones sobre el motivo de su molestia, aunque no se precisó a qué información se refería el futbolista.

Hinestroza, quien ha sido convocado a la selección Colombia para los partidos contra Brasil y Paraguay por las Eliminatorias Sudamercianas, ha mostrado en varias ocasiones una actitud retadora hacia la prensa. Este episodio no fue la excepción y ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre su relación con los medios de comunicación.

El jugador de Atlético Nacional se negó a dar entrevistas tras el partido de Atlético Nacional contra Millonarios

El encuentro, disputado en Bogotá, estuvo marcado por un juego físico y pocas oportunidades claras de gol. A pesar de contar con su mejor plantilla disponible, el equipo verdolaga mostró signos de desgaste, especialmente tras su reciente viaje a Brasil para enfrentar a Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores, donde sufrieron una derrota. Este contexto influyó en el rendimiento del equipo, que, aunque fatigado, logró rescatar un punto en un partido complicado.