Marino Hinestroza dio polémica respuesta sobre el técnico de la selección Colombia tras el triunfo ante Atlético Nacional en Copa Libertadores: “No juego para Lorenzo”

Esta fue la celebración de Marino HInestroza tras el primer gol ante el Club Nacional de Uruguay - crédito David Jaramillo / Colprensa

Marino Hinestroza fue el autor intelectual y la guía para la victoria de Atlético Nacional el 2 de abril de 2025 frente a Nacional de Uruguay en el debut del cuadro verdolaga en la Copa Libertadores.

Con su gol abrió el camino para que el Rey de Copas triunfara y, además, permitiera a Kevin Viveros y Alfredo Morelos sentenciar el encuentro para el cuadro antioqueño.

Luego del partido, Marino Hinestroza habló con los medios de comunicación y se refirió al momento cuando Néstor Lorenzo lo convovó a la selección Colombia para los partidos ante Brasil y Paraguay, aunque finalmente no tuvo minutos de juego en ninguno de los encuentros.

Estas fueron las palabras de Marino Hinestroza tras el triunfo de Atlético Nacional

El joven atacante habló sobre el gol que anotó en el debut de Atlético Nacional - crédito @PonchoMorales85 / X

Cuando le consultaron al delantero sobre si su buen rendimiento con Atlético Nacional se debía a un mensaje que le enviaba a Néstor Lorenzo, Marino fue certero en su respuesta: afirmó que no juega para nadie, más allá de su familia y compañeros.

“Yo siempre me dedico a jugar. No juego para Lorenzo ni para nadie. Juego para mi familia, para mi equipo que es el que me sustenta día a día, y para mis compañeros que merecen lo mejor”.

Y dijo que el buen momento que atraviesa con el cuadro verdolaga se debe tanto a su confianza en sus cualidades, como también la confianza que tienen sus compañeros en sus cualidades como futbolista.

“Pienso que eso va más en la confianza que me tengo y la confianza que me dan mis compañeros, porque siempre estoy intentando, me equivoco, pero siempre me apoyan. Esto hace parte del fútbol y hoy el fútbol me premió con ese hermoso gol”.

Y finalmente agradeció a la hinchada por su presencia masiva en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y resaltó la fidelidad y entrega que tienen hacia el equipo.

“Estamos muy contentos por la victoria, creo que esta gente (la hinchada) se lo merece, vino acá, nos llenó el estadio a las nueve de la noche y más de uno tiene que madrugar a trabajar mañana (3 de abril de 2025). También feliz por el equipo porque conseguimos el triunfo”.

Estadísticas de Marino Hinestroza en la temporada 2025

Marino Hinestroza fue una de las grandes figuras del cuadro paisa - crédito Lina Gasca / Colprensa

El jugador caleño de 22 años lleva un total de 8 partidos en 606 minutos por la Liga BetPlay, en donde lleva 2 goles anotados hasta el momento. A continuación, estas son las estadísticas de Hinestroza en la temporada hasta el momento.

Liga BetPlay : 29 de marzo de 2025 : 46 minutos en el Atlético Bucaramanga 2-0 Atlético Nacional

Liga BetPlay : 15 de marzo de 2025 : 90 minutos en el Envigado 0-0 Atlético Nacional

Liga BetPlay : 10 de marzo de 2025 : 90 minutos en el Atlético Nacional 1-0 América de Cali

Liga BetPlay : 05 de marzo de 2025 : 66 minutos y doblete en el Fortaleza CEIF 1-5 Atlético Nacional

Liga BetPlay : 23 de febrero de 2025 : 90 minutos en el Alianza 3-2 Atlético Nacional

Liga BetPlay : 13 de febrero de 2025 : 90 minutos en el Independiente Santa Fe 2-2 Atlético Nacional

Liga BetPlay : 10 de febrero de 2025 : 44 minutos en el Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pereira

Liga BetPlay: 02 de febrero de 2025: 90 minutos en el La Equidad 0-1 Atlético Nacional

En la Superliga de Colombia, jugó 90 minutos en la final de vuelta ante Atlético Bucaramanga el 6 de febrero de 2025, en donde se coronó campeón y ganó su tercer título con Atlético Nacional.

Superliga BetPlay - 6 de febrero de 2025: 90 minutos en el Atlético Bucaramanga 0-0 Atlético Nacional

Marino Hinestroza sumó sus primeros minutos en la Copa Libertadores de América, en donde sumó 85 minutos en el campo de juego y en donde anotó su primer gol y además realizó dos asistencias

Copa Libertadores - 2 de abril de 2025: 85 minutos y gol en el Atlético Nacional 3-0 Club Nacional de Montevideo

Así se completará la fecha 1 de la Copa Libertadores 2025

El cuatro veces campeón de América, debutó con victoria ante Universitario de Deportes en Perú el 2 de abril de 2025 - crédito Sebastián Castañeda / REUTERS

3 de abril de 2025

Partido: Bahía (Brasil) vs. Internacional (Brasil)

Estadio: Arena Fonte Nova de Salvador

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus Premium

Partido: Central Córdoba (Argentina) vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador)

Estadio: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Árbitro: Leodan González (Uruguay)

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN2 y Disney Plus premium

Partido: Sporting Cristal (Perú) vs. Palmeiras (Brasil)

Estadio: Nacional de Lima

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus estándar y premium

Partido: Deportivo Táchira (Venezuela) vs. Flamengo (Brasil)

Estadio: Polideportivo Pueblo Nuevo de Táchira

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus estándar y premium