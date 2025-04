Estas son tres razones para el mal momento de James Rodríguez y León en la Liga MX: el colombiano tiene una pésima racha

James Rodríguez y el Club León pasan por un mal momento, debido a las tres derrotas en Liga MX y ser descalificados del Mundial de Clubes - crédito Club León

León de México pasa por su peor momento en la temporada 2025, en la que lleva tres derrotas seguidas en la Liga MX, que le costaron el liderato, y ser descalificado del Mundial de Clubes por violar la norma de multipropiedad, pues la FIFA argumentó que tenía el mismo dueño que Pachuca, otro participante.

En medio de esa situación, existen tres razones para entender la crisis deportiva de la Fiera y James Rodríguez, que también se encuentra en baja forma con los mexicanos y así se le ha visto en la cancha, pues en esas tres derrotas solo brilló en una ocasión, de resto tuvo discretas presentaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El próximo partido de León será ante Querétaro, en condición de visitante y por la fecha 14 del Torneo Apertura, que se acerca a definir sus seis clasificados a la serie final y cuatro que irán al play-in, que es una ronda clasificatoria y a la que los Esmeraldas no quieren caer, dado que invirtieron mucho dinero para pelear el título frente a los favoritos.

El mal momento de James Rodríguez

En las 10 primeras fechas, no cabe duda que el cuadro mexicano aprovechó de gran manera el talento y la influencia del volante colombiano, cuyo aporte en esos encuentros alcanzó un invicto histórico y ser líder del torneo Apertura, siendo candidato al título hasta inicios de marzo.

Sin embargo, el rendimiento de James Rodríguez bajó mucho en los últimos partidos, en los que pasó de ser un hombre de mucho peso en la parte ofensiva, a no conectar con sus compañeros para crear acciones de peligro o intentar con algún remate a la portería del rival.

James Rodríguez suma dos goles y cinco asistencias con León, pero aportando muy poco en los últimos cinco juegos - crédito Club León

Durante las derrotas frente a Santos Laguna y Pumas, James realizó solo un disparo al arco, un pase clave y una gran chance lograda, solo brillando en la caída contra Necaxa por su asistencia a Jhonder Cádiz, además de tres disparos bajo los tres palos, uno chocó con el palo.

Sumado a eso, en cinco partidos no ha marcado gol, la última vez el 19 de febrero en el empate 2-2 contra América en Ciudad de México, quedándose con un balance de dos tantos y cinco asistencias en 12 partidos, pero aportando casi todo durante las primeras nueve fechas.

Goles en los últimos minutos

Existe un mal en el cuadro de Eduardo Berizzo y es no mantener los marcadores a favor, algo que esperaba que se corrigiera durante la doble jornada FIFA, pero los amistosos frente a Cruz Azul y Deportivo Municipal no sirvieron de nada, pues contra Pumas se repitió ese error.

Durante el juego frente a Santos Laguna, que en ese momento era último de la Liga MX, León empezó ganando con gol de Stiven Mendoza, pero lo perdió en 17 minutos por los tantos de Ramiro Sordo, al 75′, y de Anderson Santamaría, al 92′, siendo la primera derrota en la mala racha.

A León le cuesta mucho sostener un marcador a favor y la defensa se le ve desconcentrada en los últimos minutos - crédito Club León

En el pasado encuentro con los Pumas, pese a que la Fiera arrancó ganando desde los dos minutos con el tanto de Jhonder Cádiz, perdió el compromiso a los 82 minutos por 2-1 por la anotación de José Caicedo, que generó mucha preocupación por la falta de concentración en los partidos.

El golpe por el Mundial de Clubes

Durante una rueda de prensa, el delantero Jhonder Cádiz reveló que la descalificación de León fue un golpe duro para sus compañeros: “Mentalmente, nos ha afectado mucho el tema Mundial de Clubes, fue un choque muy grande, no lo esperábamos, sabemos que se ganó esto por la puerta grande y no queremos que eso nos baje el ánimo, pero nosotros seguimos luchando por conseguir cosas importantes para el equipo”.

“Obvio que es un tema delicado, no esperábamos eso, estábamos muy contentos por participar, esperábamos todavía estar en el Mundial; aunque nadie lo acepte, aunque nadie venga aquí y te diga, eso nos está matando la cabeza, es obvio que es un tema de conversación recurrente y esperemos poder pasarlo rápido”, añadió.

Este fue el gesto de León para defender su lugar en el Mundial de Clubes - crédito Club León

Cádiz también criticó que el cupo de León quede en un posible partido entre América y Los Angeles FC: “Los equipos que están peleando por el lugar, me parece medio feo no habértelo ganado en la competencia que tenías que obtenerlo y ahora quieren inventarte un partido o inventar una excusa para que en su mente piensen que se lo merecen”.

“Insisto, no es una decisión nuestra, es el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) el que decidirá, esperemos sea a favor de nosotros, pero después de eso, los equipos que estén peleando por ahí no me interesa, ellos sabrán lo que hacen y nosotros haremos lo nuestro”, finalizó.