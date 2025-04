Falcao habría pasado por el quirófano: esta sería la intervención a la que se sometió el Tigre

El jugador de Millonarios fue condecorado en Villavicencio por su desempeño y trayectoria deportiva - crédito @MillosFCoficial/X

Un rumor que circuló rápidamente por las redes sociales reveló que Radamel Falcao García, el máximo goleador histórico de la selección Colombia y actual jugador de Millonarios, se habría sometido a una cirugía.

La información fue confirmada por el periodista Daniel Pérez en el programa Sin Boleta, quien explicó que el procedimiento no está relacionado con la lesión en el cuádriceps que lo ha mantenido fuera de las canchas desde principios de marzo, sino con un problema en la nariz que el jugador venía arrastrando desde hace algún tiempo.

Radamel Falcao se corrigió un problema en la nariz, que le obligaba a jugar con una cinta médica - crédito Sin Boleta

Este tipo de problemas se relaciona con la dificultad de respiración, y es posible que haya estado ligado con el uso de bandas nasales que Falcao solía emplear en los partidos para mejorar la entrada de oxígeno durante el juego.

“Hoy fue operado con éxito Radamel Falcao García. No es un chiste, no podría jugar con eso, la noticia es de qué fue operado el jugador, y no fue de la lesión. Fue operado de un problema que tenía, desde hace rato, en la nariz”, detalló Daniel Pérez.

Hasta el momento, tanto Millonarios como Falcao no han emitido ningún comunicado oficial respecto a la operación, lo que ha dejado a los seguidores del club con más preguntas que respuestas. La especulación sobre el tema se ha intensificado en las redes sociales, donde los hinchas expresan su preocupación por la salud del jugador.

Los jugadores lesionados en Millonarios FC

Leonardo Castro dejó en vilo a los hinchas de Millonarios, al confirmarse su grave lesión - crédito Colprensa

Este incidente se suma a una serie de lesiones que han golpeado a Millonarios en las últimas semanas. En el partido disputado el domingo 30 de marzo contra Alianza Petrolera en el estadio El Campín, el goleador Leonardo Castro sufrió una dolorosa lesión en la primera mitad.

Tras una acción en el minuto 43, Castro fue sustituido por Daniel Ruíz debido a una fractura de peroné, según los exámenes médicos posteriores. Esta grave lesión lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses, lo que representa una baja significativa para el equipo.

A Castro se suman otros jugadores importantes como Steven Vega, Mackalister Silva, Falcao, Jader Valencia y Juan Pablo Vargas, quienes también se encuentran fuera de acción, afectando las aspiraciones deportivas del club albiazul en el torneo.

Falcao regañó a Neiser Villarreal por pararse sobre el balón en el Clásico Capitalino

Neiser Villarreal reveló la charla que tuvo con Radamel Falcao luego de pararse sobre el balón en el clásico capitalino entre Millonarios vs. Santa Fe - crédito Estadio Azul

El clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe, jugado el pasado sábado 29 de marzo, estuvo marcado por un episodio polémico protagonizado por Néiser Villarreal, jugador de Millonarios y parte de la Selección Colombia Sub-20. Durante el encuentro, Villarreal realizó una jugada conocida como la ‘paradinha’, una acción en la que el futbolista se detiene momentáneamente sobre el balón, una técnica que ha sido popularizada por el jugador Francisco Chaverra del Independiente Medellín.

Radamel Falcao García, capitán de Millonarios y actualmente en proceso de recuperación de una lesión, también expresó su preocupación sobre la jugada. En una transmisión en vivo de Instagram, Villarreal compartió un consejo que recibió de Falcao tras el clásico: “Falcao me dijo que esa cosa que usted hizo no lo vuelva a hacer, eso no genera nada y en Argentina te patean por eso”, reveló el joven futbolista. El ídolo colombiano, conocido por su vasta experiencia en el fútbol internacional, le sugirió a Villarreal centrarse en lo deportivo y dejar de lado las jugadas que pudieran generar controversia.

Villarreal, consciente del peso de las palabras de Falcao, aceptó el consejo con humildad. “Acepté el consejo de Falcao, es un ídolo para mí y debo seguir sus recomendaciones (...) Cómo no le voy a hacer caso si es el ‘Tigre’ Radamel Falcao García”, expresó el juvenil, reconociendo la autoridad y la trayectoria de su capitán.