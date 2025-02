Arbitro del Junior vs. América fue pesadilla para Messi, Bellingham y otras figuras

El brasileño ha sido criticado en repetidas ocasiones - crédito EFE/AméricadeCali/JuniordeBarranquilla

Debido al nuevo formato de la Copa Sudamericana, los clubes de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay deben enfrentarse en la primera fase del torneo, acortando la posibilidad de que un representante cafetero se quede con el segundo torneo de clubes más importante del continente.

Para la edición 2025, Once Caldas recibirá a Millonarios en el estadio Palogrande de Manizales; mientras que Junior de Barranquilla será local de América de Cali en el Metropolitano de la capital del Atlántico, siendo este uno de los duelos más destacados de la primera ronda.

El partido entre Junior y América se disputará el jueves 6 de marzo desde las 7:30 p. m., con el plus que representa el regreso de Juan Fernando Quintero, hoy en La Mecha, a Barranquilla.

Además de lo que genera el duelo entre dos de los equipos más importantes de Colombia, otro factor que ha generado interés es la designación arbitral por parte de la Comebol, que decidió que será Wilson Sampaio, de Brasil, el colegiado que deberá impartir justicia en el estadio Metropolitano.

Sampaio, que debutó como árbitro de la FIFA en 2013, ha ganado múltiples premios en su país por su trabajo a nivel deportivo; sin embargo, también ha estado en medio de múltiples polémicas, incluyendo actuaciones por las que fue criticado por figuras como Lionel Messi.

La primera polémica con Sampaio se registró en octubre de 2021, después de un partido entre Argentina y Perú por las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2022, en el que el plantel albiceleste afirmó que el brasileño permitió que sus rivales golpearan de más.

En esa ocasión la vocería estuvo a cargo de Lionel Messi, que en rueda de prensa afirmó que en partidos anteriores, en los que fueron dirigidos por el brasileño, se registró la misma problemática.

“Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás, dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno, tres puntos importantes que nos acerca al objetivo”, declaró el delantero argentino.

Ocho meses después de la polémica con Messi, Sampaio fue designado para dirigir el partido entre Francia e Inglaterra por los cuartos de final del campeonato del mundo, en el que los galos derrotaron a los británicos 2-1.

Después del compromiso, Jude Bellingham, figura del Real Madrid, indicó que no podía responsabilizar al árbitro por el resultado final, pero reprochó los errores que este cometió.

“Cualquiera puede tener un mal partido, jugadores y árbitros, pero creo que su nivel no ha estado a la altura de un partido así. Creo que hubo algunos faltas cerca del área no pitadas y todo el mundo sabe que en jugadas así podríamos haber marcado la diferencia porque es una de nuestras armas. No le culpo de la eliminación, pero no creo que él estuviera al nivel”.

De la misma forma, el defensor Harry Maguire también declaró en contra de Wilton Sampaio, asegurando que había falta en contra de uno de sus compañeros antes de que Francia anotara el primero de los goles.

“Realmente no puedo explicar lo malo que fue. Desde el primer minuto. Cinco o seis faltas en los primeros 15 minutos, pero ni una sola tarjeta amarilla. Para mí fue falta sobre Saka previo al primer gol. Muchas decisiones fueron en nuestra contra, algunas en zonas de peligro. Creo que la toma de decisiones del árbitro durante todo el partido fue realmente mala. Los jugadores siempre nos paramos aquí ante los medios de comunicación y como jugadores nos critican, así que sería bueno que él saliera y dijera si ha tenido un buen arbitraje o no”.