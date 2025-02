Carlos Antonio Vélez lanzó dura crítica a los jugadores de Independiente Santa Fe tras su eliminación de Copa Libertadores: “Si tuvieran el pecho caliente”

El comentarista calificó de pechos fríos a los jugadores de Santa Fe- crédito Jesús Aviles - Cristian Bayona / Infobae - Colprensa

El 25 de febrero de 2025 Independiente Santa Fe quedó eliminado de la segunda fase de la Copa Libertadores ante Deportes Iquique desde los tiros del punto penal

El equipo Cardenal ganó por 2-1 el encuentro en el estadio Metropolitano de Techo durante los 90 minutos con goles de Ewil Murillo al minuto 14 y de Christian Mafla al 90+7.

No obstante, el equipo bogotano quedó eliminado desde los tiros del punto penal y las reacciones tanto de la prensa deportiva como de la hinchada Cardenal no se hicieron esperar.

Y uno de los que se pronunció sobre la bochornosa eliminación fue Carlos Antonio Vélez, que en su estilo, analizó lo que fueron los cobros de tiro penal de Independiente Santa Fe, y no dudó en criticar a los jugadores.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez tras la eliminación de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores

La crítica - crédito @velezfutbol / X

Por este motivo, el 25 de febrero de 2025 a través de su cuenta de X, @velezfutbol, el comentarista culpó a los jugadores del cuadro Cardenal por la eliminación de la Copa Libertadores 2025.

“Que el arquero Requena fue la figura lejos? seguro... en los dos partidos y aparte de la serie, fue determinante, pero otra cosa es la pésima técnica de golpeo generalizada en los jugadores de Santa Fe. Y también es cierto que si los jugadores tuvieran el ”pecho más caliente" a lo mejor eso no hubiera salido tan mal y resuelto en el tiempo de juego", declaró.

Complemento de su opinión inicial sobre el fracaso de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2025

En su espacio de opinión, Vélez entregó el concepto sobre lo que fue el partido de Independiente Santa Fe - crédito @eva_reyoficial/Instagram

En su espacio de Palabras mayores, de Antena 2 y de Win Sports, el 26 de febrero de 2025, Carlos Antonio Vélez hizo un análisis completo sobre lo que es la participación de los equipos colombianos en los torneos continentales y explicó que el fracaso a nivel internacional se debe a la mentalidad de los equipos del FPC:

“Los clubes colombianos no tienen mentalidad ganadora, por eso hay que hablar de ello. Nuestro fútbol es pobre, con un campeonato con muchas limitaciones, pero decir que por el torneo es el motivo por el cuál nos va mal en Copa, es un argumento débil y pongo el ejemplo que por ejemplo el campeonato peruano es menos que el campeonato colombiano, pero Alianza Lima anoche eliminó a Boca Juniors y Melgar tiene al Deportes Tolima del cuello y podría eliminar”, comentó

Además destacó que el nivel del campeonato profesional colombiano sufre un problema de intensidad, motivo por el cual, según él, los equipos colombianos sufren cuando van a competir contra los otros equipos de Sudamérica:

“Donde está el argumento de que los equipos colombianos que participan a nivel internacional corresponde al nivel del campeonato. No, corresponde al nivel de los equipos que no entienden que la intensidad de juego, que es uno de los conceptos más importantes del fútbol colombiano”, explicó.

Y complementó con un exhaustivo análisis sobre la falta de diferenciación entre competir en el campeonato local y a nivel internacional a partir del concepto de intensidad:

“Nuestros equipos no se preparan para competir y creen que jugar contra Iquique es jugar igual ante Alianza de Valledupar, cuando no es igual, son intensidades diferentes. Me alegré cuando Javier Gandolfi habló de que están preparando el partido de la Copa Libertadores, porque la intensidad de nuestra liga es distinta a la del torneo continental”, resaltó.

Y concluyó con que tanto los clubes como el futbolista colombiano, no asumen la diferencia entre competir a nivel local y a nivel internacional y sentenció que mientras eso no pase, los equipos nacionales fracasarán en Sudamérica:

“Los jugadores colombianos no se preparan para asumir estos partidos, porque la liga no tiene una exigencia mayor. Yo creo que mientras los clubes no asuman la competencia internacional como algo diferente, en velocidad, en juego físico, no haremos nada a nivel internacional”, añadió.

Los tiros penales de Independiente Santa Fe: el complemento a la dura crítica de Carlos Antonio Vélez y la actualidad del cuadro Cardenal

El cuadro Cardenal quedó eliminado de la Copa Libertadores desde los tiros del punto penal - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Y en complemento a lo que comentó a través de su cuenta de X, Vélez calificó como un espectáculo y un esperpento lo que pasó el 25 de febrero de 2025 en el estadio de Techo con Independiente Santa Fe en los cobros de tiro penal:

“El esperpéntico espectáculo de Independiente Santa Fe anoche en los cobros de tiro penal. Que cagazo, que pechos fríos son. Y claro, lo más fácil es pedir la salida de Pablo Peirano, cuando él no tiene nada que ver con eso. La definición de los tiros penales dependen de los jugadores, o sea que el cobro de Hugo Rodallega es responsabilidad de Pablo Peirano, no jodás" expresó.

Además habló sobre la actualidad de Santa Fe y las posible salida de Pablo Peirano de la dirección técnica:

“Peirano se va de Independiente Santa Fe solamente si renuncia. El técnico pidió una reunión para hoy con el presidente de Eduardo Méndez, es lo que puedo mencionar”, finalizó.