Este fue uno de los ofrecimientos de Millonarios a Alberto Gamero para que no renunciara: “Yo lo tengo claro”

Millonarios hizo un cambio de 180 grados en su proyecto deportivo, el cual ha mantenido desde 2020, cuando Alberto Gamero firmó contrato, que ahora es continuado por David González, que lleva de manera oficial cinco partidos, con tres victorias, un empate y una derrota.

Respecto a Gamero, comentó que le hicieron un ofrecimiento importante para que no se fuera de la institución, debido a que presentó su renuncia el 31 de diciembre de 2024 por las críticas y amenazas recibidas por un sector de la afición, debido a los malos resultados al finalizar la temporada.

Queda por saber cómo le irá a David González con Millonarios en la temporada 2025, cuyo primer objetivo es ganar la Liga BetPlay en junio, además de llegar a fase de grupos y octavos en la Copa Sudamericana, pues una de las deudas del entrenador samario fue una buena actuación en certámenes internacionales.

El gran ofrecimiento a Gamero

La salida del timonel samario de la institución bogotana, luego de cinco años de trabajo, sacudió al fútbol colombiano, porque era considerado un proyecto muy prometedor que rindió frutos en su momento, pero que se desgastó en la temporada 2024 y acabó con su renuncia.

Durante una entrevista en el programa Despierta Win, Alberto Gamero reveló que Millonarios le ofreció un esquema de seguridad para continuar en el cargo, debido a las amenazas recibidas en su teléfono en diciembre de 2024, muchas de ellas por parte de algunos hinchas.

“Los que menos querían que yo me fuera de Millonarios eran los directivos y yo lo tengo claro. Hasta el último momento, ellos me pedían que me tranquilizara, que cambiara el número de celular, y que podían ponerme unos guardaespaldas”, reveló el entrenador.

Gamero comentó que los directivos hicieron lo posible para convencerlo de continuar en Millonarios: “La satisfacción que tengo es esa, porque en Colombia pocas veces pasa eso: que los directivos estén de acuerdo con que el técnico no se vaya. Yo hablé hasta el último día con don Joseph, la institución, con el doctor Serpa y el doctor Camacho, hasta el último día, me pidieron que no lo hiciera”.

“Pero, lo que yo les decía a ellos: yo miro mi celular y lo que miro son cosas que no tienen que ir al caso, ¿me entiendes? Ya eso pasó, ya he estado más tranquilo, he tenido muy buena relación con ellos", terminó de decir el técnico.

“Quedó una muy buena relación”

Pese a que Millonarios y Alberto Gamero partieron caminos después de cinco temporadas, tres títulos y muchos logros en materia de juveniles y apoyo de los aficionados en El Campín, el entrenador afirmó que sigue en contacto con la institución.

El samario afirmó que se reunió con los miembros del cuadro azul para el partido ante Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada, por una invitación de parte de la institución: “Ayer (20 de febrero), cuando fueron a jugar a Santa Marta, tuve un almuerzo muy bonito con ellos”.

“Me pareció muy bonito que me invitaran a almorzar. El doctor Camacho, las auxiliares, César Ardila (...) una invitación, la verdad, bonita, agradable, y la pasamos rico. Creo que quedó una muy buena relación que, al final de cuentas, eso también vale”, añadió el entrenador en el programa de televisión.

Por el momento, Alberto Gamero sigue descansando y pasando tiempo con su familia, aunque aparentemente le llegaron ofertas para dirigir en Colombia y el exterior, pero por el momento no ha tomado una decisión y todo dependerá de cuál sea el proyecto deportivo que le propongan.