Rigoberto Urán habló sobre los momentos más difíciles al final de su carrera deportiva: “Me costaba mucho y había un poco de desánimo”

El pedalista antioqueño participará en el Tour Colombia - crédito @rigobertouran/Instagram

Rigoberto Urán sin duda es uno de los ciclistas más importantes en los últimos años en Colombia. Y desde su retiro, el Toro de Urrao se dedicó a varias actividades como a su negocio personal y ser socio de Fortaleza CEIF, equipo de fútbol de la Liga BetPlay Dimayor.

Es por ello por lo que, el antioqueño habló en entrevista al portal deportivo de Espn Ciclismo el 14 de febrero de 2025, sobre lo que fue su carrera deportiva, sus nuevos proyectos personales y sobre lo que fue su retiro a nivel profesional y los últimos momentos manejando una bicicleta.

Las palabras de Rigoberto Urán sobre las dificultades que vivió en los últimos momentos a nivel deportivo

El ciclista colombiano se refirió a los momentos difíciles que vivió en el final de su carrera deportiva-crédito Benoit Tessier/REUTERS

En la charla con Espn Ciclismo el 14 de febrero de 2025, Urán reveló que el retiro lo tenía programado y que su preparación para sus nuevos proyectos deportivos también venía de la mano con su despedida a nivel profesional:

“Mis resultados no eran los mejores, me costaba mucho y había un poco de desánimo porque yo entrenaba y me cuidaba, pero cuando llegaban las carreras no era capaz de obtener los mismos resultados, me costaba mucho mantener la forma, el peso, entonces cada vez el esfuerzo era mucho mayor por lo cual no era rentable. El equipo me dijo que quería entre 2023 y 2024 pero más que todo para apoyar a los ciclistas jóvenes, resultados no me iban a exigir, obviamente el contrato cambia notoriamente porque pues no te van a pagar lo mismo de hace cinco años y ahí empezó un disfrute de la bicicleta, sin tanto compromiso, cambió mucho mi calendario, era más para compartir con las nuevas generaciones, con los jóvenes que estaban contratando en el equipo y ya venía toda una programación desde el equipo, desde mi familia y desde mi empres ‘Go Rigo Go’”, explicó.

El concepto de Rigoberto Urán sobre que el dinero no lo es todo

El antioqueño explicó que no todo en la vida es el dinero-crédito Vincent West/REUTERS

Además, mencionó que tanto el esfuerzo físico y mental requerido para mantenerse competitivo ya no se podía mantener. Esto, sumado a la planificación que había realizado junto a su familia y su equipo, facilitó la transición hacia su nueva vida:

“Vi a muchos deportistas que se retiraron y vivieron con problemas mentales, económicos. Realmente es difícil dejar un deporte cuando te dio cosas importantes”, reflexionó.

Y recordó el momento cuando sintió que no podía seguir y decidió retiraste, cuando estaba corriendo la Vuelta a España en 2024:

“Particularmente el año pasado fue un año muy complejo para mí porque no terminé de la manera como quería terminar, terminé mi carrera deportiva en una ambulancia porque me caí en La Vuelta a España y me tuvieron que llevar a la clínica, tenía una fisura muy pequeña y ahí terminó mi carrera en Europa. Lo que pensaba era terminar La Vuelta, llegar a Madrid, un reconocimiento, pero no se pudo, fue algo que dije “no importa, no podemos pensar en este momento sino en los diecinueve años que pasé como ciclista profesional”, recordó.

Mensaje a las nuevas generaciones que quieren ser ciclistas

Y Urán también dentro de la misma entrevista, envió un mensaje de motivación a los niños, comentando que la generación de ciclistas como la de él, de Nairo Quintana, entre otros, ya no está vigente:

“Está claro, es una generación que ya pasamos de moda. A todos esos niños que quieren ser como Rigoberto Urán les digo que es fácil porque pueden mejorar mi palmarés. Trabajen con disciplina y paciencia”, destacó.

Palmarés y logros de Rigoberto Urán en su carrera profesional

Grandes Vueltas:

Subcampeón del Giro de Italia (2013 y 2014)

Subcampeón del Tour de Francia (2017)

Etapas ganadas en el Giro de Italia (2013 y 2014)

Etapa ganada en el Tour de Francia (2017)

Juegos Olímpicos:

Medalla de plata en la prueba de ruta (Londres 2012)

Carreras de un día y clásicas:

Campeón del Gran Premio de Quebec (2015)

Otras competencias destacadas:

Campeón Nacional de Contrarreloj de Colombia (2015 y 2017)

Vuelta a Suiza – Etapa ganada (2021)

Vuelta a Cataluña – Etapa ganada (2014)

Subcampeón de la Vuelta a Cataluña (2014)

Tercer puesto en la Vuelta a España (2022)